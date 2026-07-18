/ভয়ংকর দুর্যোগের করাল গ্রাস! রেড অ্যালার্টে কাঁপছে বাংলা, তোলপাড় হবে জেলার পর জেলা

অয়ন ঘোষাল: আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, উত্তরবঙ্গে দুর্যোগের কালো মেঘ এখনই কাটছে না। ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ সংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে একটি নিম্নচাপ। এর প্রভাবে আগামী দু-তিন দিন উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির জেরে প্লাবন ও ভূমিধসের প্রবল আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। দুর্যোগের পরেও ভারী বৃষ্টি চলবে উত্তরে। দক্ষিণবঙ্গে মেঘলা আকাশ, কখনও আংশিক মেঘলা আকাশ। বৃষ্টি না হলে অস্বস্তি থাকবে। মঙ্গলবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।
উত্তরবঙ্গে লাল সতর্কতা: দুর্যোগের মেঘ পাহাড়ে
উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে আজ শনি এবং আগামীকাল রবিবার অত্যন্ত প্রবল বৃষ্টির জন্য লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে, বিশেষ করে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায়। এছাড়া দার্জিলিং, কালিম্পং ও কোচবিহারে অতি ভারী বৃষ্টির কারণে কমলা সতর্কতা রয়েছে। মালদা এবং দুই দিনাজপুরেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।সোমবার পর্যন্ত এই অতি ভারী বৃষ্টির দাপট চলবে। মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টি কিছুটা কমলেও বুধবার জলপাইগুড়ির কিছু অংশে হলুদ সতর্কতা থাকবে। লাগাতার বৃষ্টির জেরে উত্তরবঙ্গের নদীগুলির জলস্তর বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইতে পারে। দার্জিলিং ও কালিম্পং-এর পাহাড়ি রাস্তায় ধস নামার সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি নিচু এলাকা প্লাবিত হওয়া ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করছে প্রশাসন।
দক্ষিণবঙ্গে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি, মঙ্গলবারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা
নিম্নচাপটি আগামী ২৪ ঘণ্টায় দুর্বল হয়ে পড়বে। ফলে শনিবার দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। তবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি এবং ৩০-৪০ কিমি বেগে দমকা হাওয়ার জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে আটটি জেলায়— পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূম। সোমবার পর্যন্ত আবহাওয়া এমনই থাকবে। বৃষ্টি না হলে ভ্যাপসা গরম ও অস্বস্তি বজায় থাকবে। তবে মঙ্গলবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি বাড়বে। ওই দিন উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং নদীয়া জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে। আপাতত মৎস্যজীবীদের জন্য কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই।
কলকাতার আবহাওয়া
কলকাতায় আজ আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে। বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক পশলা হালকা বৃষ্টি হতে পারে, তবে বৃষ্টি না হলে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি ভোগাবে। মঙ্গলবার থেকে তিলোত্তমাতেও মেঘলা আকাশ ও বৃষ্টির পরিমাণ বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৭৮ থেকে ৯৬ শতাংশ। গত ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়েছে মাত্র ১.৩ মিলিমিটার।
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