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ভয়ংকর দুর্যোগের করাল গ্রাস! রেড অ্যালার্টে কাঁপছে বাংলা, তোলপাড় হবে জেলার পর জেলা

West Bengal Weather Update: উত্তর ওড়িশা এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ সংলগ্ন নিম্নচাপের জেরে উত্তরবঙ্গে প্রবল বৃষ্টির লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আগামী দু-তিন দিন জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে অতিভারী বৃষ্টির জেরে পাহাড়ে ধস ও সমতলে প্লাবনের আশঙ্কা রয়েছে। অন্যদিকে, দক্ষিণবঙ্গে আপাতত আংশিক মেঘলা আকাশ ও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকলেও আগামী মঙ্গলবার থেকে কলকাতা ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 18, 2026, 11:45 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 11:45 AM IST
ভয়ংকর দুর্যোগের করাল গ্রাস! রেড অ্যালার্টে কাঁপছে বাংলা, তোলপাড় হবে জেলার পর জেলা
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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