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সময়ের আগেই তৈরি শক্তিশালী নিম্নচাপ, ধেয়ে আসছে প্রবল দুর্যোগ... কলকাতাতেই ১০০ মিলিমিটার! বৃষ্টি দানবের তাণ্ডব চলবে রাজ্যে

Bengal Weather Update: সময়ের আগেই তৈরি হয়ে গেল শক্তিশালী নিম্নচাপ। শনিবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতেই অতি ভারী বৃষ্টি থেকে ভারী বৃষ্টি। কোথাও লাল সতর্কতা, কোথাও হলুদ সতর্কতা। একটানা৫ দিন চলবে দুর্যোগ। 

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 02, 2026, 06:48 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 06:48 PM IST
সময়ের আগেই তৈরি শক্তিশালী নিম্নচাপ, ধেয়ে আসছে প্রবল দুর্যোগ... কলকাতাতেই ১০০ মিলিমিটার! বৃষ্টি দানবের তাণ্ডব চলবে রাজ্যে
Image Credit: নিজস্ব ছবি Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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