/সময়ের আগেই তৈরি শক্তিশালী নিম্নচাপ, ধেয়ে আসছে প্রবল দুর্যোগ... কলকাতাতেই ১০০ মিলিমিটার! বৃষ্টি দানবের তাণ্ডব চলবে রাজ্যে

অয়ন ঘোষাল: উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তৈরি হল শক্তিশালী নিম্নচাপ। উত্তরে আপাতত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। উপরের পাঁচ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। কিন্তু নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার পর দক্ষিণবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। শনিবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি।
ফিশারম্যান অ্যালার্ট
কাল শুক্রবার ৩ জুলাই থেকে মৎস্যজীবীদের পশ্চিমবঙ্গ উপকূলের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা। উত্তর বঙ্গোপসাগর উত্তাল থাকবে। ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস। বৃহস্পতিবারের পর কাল শুক্রবারও বজ্রবিদ্যুৎ সহ সব জেলাতেই ঝড়বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। বিক্ষিপ্তভাবে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে হালকা মাঝারি ঝড়-বৃষ্টি।
অতি ভারী বৃষ্টির লাল সর্তকতা
শনিবার ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলাতে। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা সঙ্গে ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে।
রবিবার অতি ভারী বৃষ্টির লাল সর্তকতা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে। ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলি, হাওড়া, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়া জেলাতে। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাতেও বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা, সঙ্গে ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো বাতাস বইবে।
সোম ও মঙ্গলবার
সোমবার অতি ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, পশ্চিম বর্ধমানে ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। মঙ্গলবারে ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতে। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা, সঙ্গে ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো বাতাস বইবে।
উত্তরবঙ্গে
উত্তরবঙ্গে আজ বৃহস্পতিবার ঝড়বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা থাকলেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। শুক্রবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও কমবে উত্তরবঙ্গে। উইকেন্ডে ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই উত্তরে। বিক্ষিপ্তভাবে উত্তরবঙ্গের কিছু জেলায় ঝড়বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা।
কলকাতায়
শনিবার থেকে সোমবার ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে কলকাতা শহরে। রবিবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। ৭০ থেকে ১০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে কলকাতায়। সঙ্গে ৪০ থেকে ৬০ কিলোমিটার ঝোড়ো হাওয়া বইবে।
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