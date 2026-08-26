/বদলাচ্ছে আবহাওয়া, জেলায় জেলায় বৃষ্টির দাপট বাড়ার ইঙ্গিত! হলুদ সতর্কতা জারি

অয়ন ঘোষাল: বদলাচ্ছে দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনায় একাধিক জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বুধবার, দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পাশাপাশি দমকা হাওয়াও বইতে পারে। আবহাওয়া দফতরের সতর্কতা অনুযায়ী, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, হুগলি, পশ্চিম বর্ধমান এবং হাওড়ার কিছু অংশে আগামী কয়েক ঘণ্টায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এবং দমকা হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কোথাও কোথাও ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।
দক্ষিণবঙ্গে কোথায় বৃষ্টি?
পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতাতেও আজ দু-এক পশলা হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। তবে বৃষ্টি না হলে বাতাসে জলীয়বাষ্প বেশি থাকার কারণে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বজায় থাকবে।
বৃহস্পতিবার কোথায় বৃষ্টি?
বৃহস্পতিবার পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
শুক্রবার থেকে বাড়বে বৃষ্টির দাপট
শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, হুগলি, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পাশাপাশি কোথাও কোথাও ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিলোমিটার গতিতে দমকা হাওয়া বইতে পারে।
উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টির পূর্বাভাস
উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং থেকে মালদহ—সব জেলাতেই আজ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আলিপুরদুয়ারের দু-এক জায়গায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলবে। জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। তবে শনিবার থেকে উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা কিছুটা কমবে।
কলকাতার আবহাওয়া কেমন থাকবে?
কলকাতায় মূলত আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি থাকায় অস্বস্তি বজায় থাকতে পারে। বুধবার দু-এক পশলা হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কিছুটা কমলেও শনিবার ও রবিবার ফের বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৮.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। মঙ্গলবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২ ডিগ্রি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল ৭৬ থেকে ৯৬ শতাংশ। গত ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়েছে ৮.২ মিলিমিটার।
কেন এই বৃষ্টি?
আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, মৌসুমী অক্ষরেখা মধ্যপ্রদেশ ও ঝাড়খণ্ডের নিম্নচাপ এলাকার উপর দিয়ে দীঘা হয়ে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এই আবহাওয়াগত পরিস্থিতির জেরেই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। মৎস্যজীবীদের জন্য আপাতত সতর্কতা নেই। তবে আপাতত মৎস্যজীবীদের জন্য কোনও বিশেষ সতর্কবার্তা নেই। বজ্রবিদ্যুৎ চলাকালীন সাধারণ মানুষকে নিরাপদ জায়গায় থাকার এবং খোলা মাঠ, জলাশয় ও একলা গাছের নিচে না থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)