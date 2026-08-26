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বদলাচ্ছে আবহাওয়া, জেলায় জেলায় বৃষ্টির দাপট বাড়ার ইঙ্গিত! হলুদ সতর্কতা জারি

West Bengal Weather: দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। বুধবার পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। কলকাতাতেও দু-এক পশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা। শুক্রবার থেকে রবিবার দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 26, 2026, 11:18 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 11:18 AM IST
বদলাচ্ছে আবহাওয়া, জেলায় জেলায় বৃষ্টির দাপট বাড়ার ইঙ্গিত! হলুদ সতর্কতা জারি
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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