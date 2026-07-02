/রাজ্যের শ্রমিকদের মজুরি বাড়ছে: ঘোষণা অর্জুন সিংয়ের, কত টাকা করে বাড়ছে ন্যূনতম মজুরি?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যের শ্রমিকদের জন্য নতুন ন্যূনতম মজুরি কাঠামো কার্যকর হল। ১ জুলাই থেকে রাজ্যে কার্যকর হয়েছে নতুন ন্যূনতম মজুরির কাঠামো। জানিয়েছেন শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। শ্রমিকদের জোন-এ ও জোন-বি-তে ভেঙে দৈনিক ও মাসিক এই নতুন ন্যূনতম মজুরি কাঠামো ঘোষণা করেছে শ্রম দফতর।
মজুরির হার
যেখানে জোন-এ-তে অদক্ষ শ্রমিকরা পাবেন দৈনিক ৪০৬ টাকা হিসেবে মাসে ১০,৫৮৮ টাকা। জোন বি-তে দৈনিক ৩৭৫ টাকা হিসেবে মাসে ৯,৭৬০ টাকা। অর্ধদক্ষ শ্রমিকরা পাবেন মাসে ১১,৬১৩ টাকা। জোন বি-তে পাবেন মাসে ১০,৭৩৩ টাকা। দক্ষ শ্রমিকরা জোন-এ-তে পাবেন মাসে ন্যূনতম ১২,৭৭৭ টাকা। আর জোন-বি এর ক্ষেত্রে পাবেন মাসে ১১,৮০৭ টাকা। অত্যন্ত দক্ষ শ্রমিকরা পাবেন আরেকটু বেশি। অত্যন্ত দক্ষ শ্রমিকরা জোন-এ এর ক্ষেত্রে পাবেন মাসে ১৪,০৩৪ টাকা। আর জোন-বি-তে হলে পাবেন মাসে ১২,৯৯০ টাকা।
জোন-এ ও জোন-বি কোন এলাকা?
এখন শ্রম দফতরের নির্ধারণ করা কাঠামো অনুযায়ী জোন ‘এ’ হচ্ছে পুরসভা, নোটিফায়েড এলাকা, ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এরিয়া ও থার্মাল পাওয়ার প্লান্ট সংলগ্ন টাউনশিপ এলাকা। আর জোন ‘বি’ হচ্ছে রাজ্যের বাকি অংশ। শ্রম দফতর সূত্রে খবর, মজুরির এই নতুন হার অটোমোবাইল গ্যারেজ, বিস্কুট শিল্প, প্যাকেজিং শিল্প, ক্লিনিক্যাল ল্যাব, ক্যুরিয়ার সার্ভিস, হোটেলও ও রেস্তোরাঁ, আইটি, সিকিউরিটি সার্ভিস, বিউটি পার্লার, কাঠ ও ফার্নিচার শিল্পসহ শিল্প-পরিষেবা খাতে মোট ৩১টি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।
ছুটির দিনে দ্বিগুণ মজুরি
শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং আরও জানিয়েছেন, প্রতিদিনের কাজের সময় ৮ ঘণ্টা। সপ্তাহে সর্বাধিক কাজের সীমা ৪৮ ঘণ্টা। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে কাজ করালে শ্রমিকদের দ্বিগুণ হারে মজুরি দিতে হবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)