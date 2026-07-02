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রাজ্যের শ্রমিকদের মজুরি বাড়ছে: ঘোষণা অর্জুন সিংয়ের, কত টাকা করে বাড়ছে ন্যূনতম মজুরি?

West Bengal Workers Daily Wage Hike: শ্রমিকদের জোন-এ ও জোন-বি-তে ভেঙে দৈনিক ও মাসিক এই নতুন ন্যূনতম মজুরি কাঠামো ঘোষণা করেছে শ্রম দফতর। মোট ৩১টি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এই নতুন ন্যূনতম মজুরি কাঠামো।

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 02, 2026, 07:33 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 07:33 PM IST
রাজ্যের শ্রমিকদের মজুরি বাড়ছে: ঘোষণা অর্জুন সিংয়ের, কত টাকা করে বাড়ছে ন্যূনতম মজুরি?
Image Credit: নিজস্ব ছবি Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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