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Sabang explosion: ভরদুপুরে বিকট শব্দ; বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল গ্রাম, আতঙ্ক

Sabang explosion: গ্রামের মানুষের একটাই দাবি, 'বোমা কার, কেন রাখা হয়েছিল, সত্যিটা সামনে আনুক পুলিশ'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 07, 2026, 09:56 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 09:56 PM IST
Sabang explosion: ভরদুপুরে বিকট শব্দ; বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল গ্রাম, আতঙ্ক
Image Credit: বিস্ফোরণে কাঁপল সবং

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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