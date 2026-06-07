/Sabang explosion: ভরদুপুরে বিকট শব্দ; বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল গ্রাম, আতঙ্ক

ই গোপী: রবিবার দুপুরের শান্ত পরিবেশ আচমকাই কেঁপে উঠল এক বিকট বিস্ফোরণের শব্দে। পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং ব্লকের ৪ নম্বর দশকগ্রাম অঞ্চলের হরেকৃষ্ণ বুথের সুকান্তপল্লী এলাকায় বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় চরম আতঙ্ক ছড়িয়েছে গ্রামবাসীদের মধ্যে। বিস্ফোরণের অভিঘাতে মুহূর্তের মধ্যে ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা, ছড়িয়ে পড়ে বারুদের তীব্র গন্ধ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রভাত অধিকারী নামে এক ব্যক্তির বাড়ির সামনে জমির ধারে একটি কলাগাছের পাশে রবিবার দুপুর প্রায় দু’টো নাগাদ আচমকাই বিস্ফোরণ ঘটে। বিকট শব্দ শুনে বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে আসেন এলাকার মানুষ। আতঙ্কে ছড়িয়ে পড়ে হুড়োহুড়ি। অনেকেই প্রথমে ভেবেছিলেন বড় ধরনের কোনও দুর্ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সবং থানার পুলিশ। এলাকা ঘিরে শুরু হয় তল্লাশি ও তদন্ত। বিস্ফোরণের স্থানে কী ধরনের বোমা ছিল, তা কারা রেখে গিয়েছিল এবং এর পিছনে কোনও বৃহত্তর ষড়যন্ত্র রয়েছে কি না, সেই দিকগুলিও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।
এদিকে ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক পারদও চড়তে শুরু করেছে। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এলাকায় ভয়ের পরিবেশ তৈরি করতে এবং রাজনৈতিক সন্ত্রাস কায়েম করতেই এই ধরনের বোমা মজুতের পথ বেছে নিয়েছে। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, 'সবংকে অশান্ত করার চক্রান্ত চলছে। নিরপেক্ষ তদন্ত করে প্রকৃত দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার করতে হবে'।
গ্রামবাসীদের একাংশও ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি তুলেছেন। তাঁদের প্রশ্ন, জনবসতিপূর্ণ এলাকায় কীভাবে বোমা এল? কারা তা রেখে গেল? যদিও পুলিশ এখনও পর্যন্ত কোনও রাজনৈতিক যোগের কথা স্বীকার করেনি। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে নারাজ পুলিশ আধিকারিকরা। তবে বিস্ফোরণের পর এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এবং পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। সব মিলিয়ে, বিস্ফোরণে প্রাণহানির ঘটনা না ঘটলেও হরেকৃষ্ণ বুথে এই বোমা-কাণ্ড নতুন করে আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। গ্রামের মানুষের একটাই দাবি, 'বোমা কার, কেন রাখা হয়েছিল, সত্যিটা সামনে আনুক পুলিশ'।
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