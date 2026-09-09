Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /গত ৬ বছর বিধবাভাতা পাচ্ছেন না মানসী, সেই টাকা তুলছেন পঞ্চায়েত ভোটে লড়া অন্য এক মানসী

গত ৬ বছর বিধবাভাতা পাচ্ছেন না মানসী, সেই টাকা তুলছেন পঞ্চায়েত ভোটে লড়া অন্য এক মানসী

West Midnapur Widow Pension: জোতকেশব গ্রামের মানসী মাইতি জানান, পঞ্চায়েত হোক কিংবা ব্লক প্রশাসনের কাছে গেলে তাঁকে জানানো হয় তাঁর একাউন্টে টাকা ঢুকছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 09, 2026, 10:42 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 10:42 AM IST
গত ৬ বছর বিধবাভাতা পাচ্ছেন না মানসী, সেই টাকা তুলছেন পঞ্চায়েত ভোটে লড়া অন্য এক মানসী
Image Credit: এই মানসী পাচ্ছেন ডবল ভাতা

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
বন্ধ ডেয়ারি পণ্য, ঢুকবে না মদ ও বাইকও! চরম নিষেধাজ্ঞার ঝড়ে কাঁপছে বাজার
2
3
4
5