/গত ৬ বছর বিধবাভাতা পাচ্ছেন না মানসী, সেই টাকা তুলছেন পঞ্চায়েত ভোটে লড়া অন্য এক মানসী

চম্পক দত্ত: নাম এবং পদবি একই। দুজনের নামই মানসী মাইতি। একই ব্লকের দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা দু'জনেই। দুজনেই বিধবা। আবেদন করার ছ’বছর পরেও এক মানসীর একাউন্টে বিধবা ভাতার টাকা না ঢুকে অন্য মানসীর একাউন্টে ঢুকছে। শুধু তাই নই, এক মানসী আবার ২৩-এর পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূলের প্রার্থী হয়ে সিপিএমের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। তিনিই অপর মানসীর ভাতার টাকা সহ নিজের বিধবা ভাতার টাকা আত্মসাৎ করে চলেছেন। ডবল বিধবা ভাতা পাচ্ছেন পঞ্চায়েতে ভোটে লড়া তৃণমূলের মানসী মাইতি।
এদিকে ছ’বছর ধরে ভাতার টাকা না পেয়ে প্রশাসনের দুয়ারে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন অন্য মানসী মাইতি। দাসপুর-২ ব্লকের ডবল ভাতা পাওয়ার তথ্য ঘটনা সামনে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে দাসপুর জুড়ে। এই ঘটনায় নড়েচড়ে বসেছে পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসন।
দাসপুর-২ ব্লকের পলাশপাই গ্রাম পঞ্চায়েতের জোতকেশব গ্রামের বাসিন্দা মানসী মাইতি(৪৬)। তাঁর স্বামী শিশির মাইতি ২০১০ সালে শারীরিক অসুস্থতার কারণে মারা যান। একচিলতে ছিটেবেড়া ও অ্যাসবেস্টসের ছাউনি দেওয়া বাড়িতে একাই থাকেন তিনি। দু'কাঠার মতো জমি রয়েছে। ২০২০ সালে দুয়ারে সরকার শিবিরের মাধ্যমে বিধবা ভাতার জন্য আবেদন করেন তিনি। আবেদন অ্যাপ্রুভও হয়। তাঁর দাবি,আবেদন করার পরও এখনও পর্যন্ত তাঁর একাউন্টে ভাতার টাকা ঢোকেনি। টাকা না পেয়ে তিনি প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে খোঁজ খবরও নেন। বিধবা ভাতার টাকা পেতে ২০২১ সালে ১৪ ডিসেম্বর ব্লক প্রশাসনের কাছে লিখিত আবেদনও জানান।
জোতকেশব গ্রামের মানসী মাইতি জানান, পঞ্চায়েত হোক কিংবা ব্লক প্রশাসনের কাছে গেলে তাঁকে জানানো হয় তাঁর একাউন্টে টাকা ঢুকছে। প্রশাসনের কাছে তাঁকে এও শুনতে হয় ভাতার টাকা পাওয়ার পরও তিনি নাকি মিথ্যা বলছেন। একথা বলবেই না কেন? কেননা একই নামের আরেক মানসী মাইতি রয়েছেন এই খবর নাকি প্রশাসনের কাছে ছিলই না। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশাসনের দুয়ারে ঘুরে শুনতে হয়েছে যে,মানসী মাইতি নামের মহিলা তো বিধবা ভাতা পাচ্ছেন। অথচ মানসী মাইতির দাবি,তাঁর একটি মাত্র ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট। তাতে বিধবা ভাতার কোনো টাকাই ঢোকেনি। প্রায় ছ’বছর ধরে ভাতার টাকা পেতে প্রশাসনের দুয়ারে ঘুরেও সুরাহা মিলেনি বলে অভিযোগ। তাহলে জোতকেশব গ্রামের মানসী মাইতির বিধবা ভাতার আবেদন অ্যাপ্রুভ হওয়ার পরেও তাঁর টাকা যাচ্ছে কোথায়?
সম্প্রতি মানসী মাইতি পরিচিত কয়েকজনের কাছে পুনরায় তাঁর ভাতা না পাওয়ার বিষয়টি জানালে তাঁরাই খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারেন মানসী মাইতি একজন নয়,আরও একজন মানসী মাইতি রয়েছেন। অন্য এক মানসী মাইতির অ্যাকাউন্টে জোতকেশব গ্রামের মানসী মাইতির বিধবা ভাতার টাকা ঢুকছে। শুধু তাই নই। ডবল বিধবা ভাতার টাকা পাচ্ছেন সেই মানসী। এই ঘটনা জানতে পেরে মানসী মাইতি জানান, ছ'বছরের তাঁর প্রাপ্য টাকা পাচ্ছেন দাসপুর-২ ব্লকের জোতঘনশ্যাম পঞ্চায়েতের নারায়ণচক গ্রামের অপর এক মানসী মাইতি(৪৪)।
তে এই দ্বিতীয় মানসী? স্থানীয় সূত্রে খবর, দ্বিতীয় এই মানসী মাইতির বাড়ি নারায়ণচক গ্রামে। তাঁর স্বামী কালীপদ মাইতি বছর পাঁচেক আগে মারা গিয়েছেন। তাঁর দুটি ব্যাঙ্ক একাউন্টে বিধবা ভাতার টাকা ঢুকছে। নিজের ভাতার টাকার পাশাপাশি জোতকেশব গ্রামের মানসী মাইতির ভাতার টাকাও পাচ্ছেন তিনি। মাসে মাসে সেই টাকা তিনি তুলেও নিতেন। তবে ডবল বিধবা ভাতার টাকা পাওয়ার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন নারায়ণচক গ্রামের মানসী মাইতি। তাঁর দাবি,আমি আমার বিধবা ভাতার টাকা পাচ্ছি। আমার অন্য একটি একাউন্টেও হাজার টাকা করে ঢুকতো সেটি কিসের টাকা তিনি জানতেন না বলে জানিয়েছেন।
ইতিমধ্যে স্থানীয় পঞ্চায়েতের লোকজন নারায়ণচকে মানসী মাইতির বাড়িতে গিয়ে খোঁজ খবর নিয়েছেন। ব্লক অফিসে তাঁকে ডাকাও হয়েছে। সূত্রের খবর,নারায়ণচক গ্রামের মানসী মাইতি ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূলের টিকিটে পঞ্চায়েতের প্রার্থী হয়েছিলেন। যদিও সিপিএম প্রার্থীর কাছে তিনি পরাজিত হয়েছিলেন। প্রশ্ন উঠছে তাহলে তৎকালীন সময়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করেই কি ডবল বিধবা ভাতা পেয়েও কাউকে না জানিয়ে সেই টাকা মাসের পর মাস তুলেছেন মানসী মাইতি?
বিগত সরকারের ত্রুটির দিকে আঙুল তুলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন দাসপুরের বিজেপি বিধায়ক। আর দাসপুর-২ ব্লকের তৃণমূল নেতা ও জেলা পরিষদ সদস্য সৌমিত্র সিংহ রায় জানিয়েছেন,দুটি একাউন্টে বিধবা ভাতার টাকা ঢুকছে অথচ তা জেনেও উনি সারেন্ডার করেননি। এটা আইনত অপরাধ। সে যেই দলেরই হোক, তদন্ত করে কঠোর ব্যবস্থা নিক প্রশাসন। দাসপুর-২ ব্লক প্রশাসন জানিয়েছে,'দুই মহিলার বাড়িতে পঞ্চায়েত থেকে লোক পাঠিয়ে ফিল্ড ভেরিফিকেশন ও দুই মহিলার তথ্য যাচাইয়ের কাজ চলছে। কি কারণে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে যাচাই না করে বলা সম্ভব নই। তথ্য যাচাইয়ের পর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।'ব্লক প্রশাসনের সাথে আলোচনা করে ডবল ভাতা পাওয়া মহিলাকে নোটিশ করে টাকা ফেরতের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।
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