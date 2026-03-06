Bengal Weather Update: পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ও ঘূর্ণাবর্তের জোড়া ফলায় দুর্যোগের চোখরাঙানি, টানা ৭দিন ব্যাপক বৃষ্টি...

Bengal Weather Update: পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ও ঘূর্ণাবর্তের জোড়া ফলায় দুর্যোগের চোখরাঙানি, টানা ৭দিন ব্যাপক বৃষ্টি...
West Bengal Weather Update: পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ও ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে আগামী সপ্তাহজুড়ে বাংলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে বজ্রপাতের দাপট বেশি থাকতে পারে। বৃষ্টির হাত থেকে ফসল বাঁচাতে রবিবারের মধ্যে মাঠের আলু তুলে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
অয়ন ঘোষাল: ঘন বা অতি ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকল বাংলা। দক্ষিণের জেলায় কুয়াশার দাপট বেশি। উত্তরে অপেক্ষাকৃত কম। বঙ্গোপসাগরের থেকে যে জেলা যত বেশি কাছে সেখানে আজ সকালে কুয়াশার ঘনত্ব তত বেশি।
পশ্চিমী ঝঞ্ঝার দাপট:
একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা উত্তর পশ্চিম ভারতে আগে থেকেই আছে। আজ দুপুরে আরও একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা প্রবেশ করছে জম্মু কাশ্মীরে। সেখানে আজ হালকা তুষারপাত বা গ্রাউন্ড ফ্রস্টের পূর্বাভাস। সঙ্গে ঝিরঝিরে বৃষ্টি বা হালকা তুষার বৃষ্টি। এর প্রভাব দেশ জুড়ে। কারণ এই পশ্চিমী ঝঞ্ঝা সাব হিমালয়ান রেঞ্জ ধরে ক্রমশঃ পূর্ব ভারতের দিকে এগোবে।
উত্তর গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ থেকে বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকা পর্যন্ত সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত। উত্তর পূর্ব বাংলাদেশ থেকে মায়ানমার পর্যন্ত আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত। সবকিছুর মিশেলে বঙ্গোপসাগর থেকে হুহু করে ঢুকতে শুরু করেছে জলীয় বাষ্প।
মেঘলা আকাশ:
সকালের কুয়াশা ও সারাদিনের জলীয় বাষ্পপূর্ণ আংশিক মেঘলা আকাশ কাল শনিবার দুপুরের পর থেকে সম্পূর্ণ মেঘলা আকাশের চেহারা নেবে। রবিবার থেকে শুরু হবে বৃষ্টি।
বৃষ্টির চোখরাঙানি:
৯ থেকে ১৫ মার্চ পর্যন্ত রাজ্যের প্রায় ৩০ থেকে ৪০% এলাকায় প্রতিদিন বিক্ষিপ্তভাবে আকস্মিক বজ্রগর্ভ মেঘ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ ও শিলাবৃষ্টির কারণে স্থানীয় কৃষিকাজে ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। মাঠে আলু পড়ে থাকলে রবিবার সকালের মধ্যে তুলে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
৯ থেকে ১৫ মার্চ বিশেষত রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের জেলায় বজ্রপাতের প্রবণতা বাড়বে। দামিনী অ্যাপ ব্যবহারের পরামর্শ আবহাওয়া দফতরের। বজ্রপাতের সময় খোলা জায়গায় না থাকার পরামর্শ।
রবিবার ৮ মার্চ বজ্রবিদ্যুত্-সহ বৃষ্টি ঝাড়গ্রাম, পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায়। সোমবার ৯ মার্চ এবং মঙ্গলবার ১০ মার্চ পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ দমকা ঝোড়ো হাওয়া সহ বৃষ্টি বা শিলা বৃষ্টি। বুধবার ১১ মার্চ কলকাতায় খুব অল্প সময়ের জন্য বৃষ্টি। পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বজ্র বিদ্যুৎ-সহ মাঝারি বৃষ্টি। ১২ থেকে ১৫ মার্চ মূলত পশ্চিমাঞ্চলের জেলায় বৃষ্টি। ১৪ মার্চের পর থেকে বৃষ্টির পরিমাণ এবং ব্যাপকতা অনেকটা কমে আসবে।
