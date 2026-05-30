/Abhishek Banerjee Attacked: সোনারপুরে গিয়ে চড়-ঘুসি-ডিম, প্রবল জনরোষের শিকার অভিষেক, চরম হেনস্থা হয়ে কী বললেন তৃণমূল সাংসদ?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: সোনারপুরে ভোট পরবর্তী অশান্তিতে নিহত তৃণমূল কর্মী সঞ্জু কর্মকারের বাড়িতে গিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেই সঞ্জুর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে জনতার হাতে মার খেলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
সঞ্জুর বাড়িতে যাওয়ার সময় চারচাকা গাড়ি ছেড়ে বাইকে চড়ে রওনা দেন। তখনই তাঁকে ঘিরে ধরে জনতা। তাঁকে পেছন থেকে কিল ঘুঁসি মারা হয়। তার জামা ছিড়ে দেওয়া হয়। তাঁর চশমা ভেঙে যায়। কার্যত বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল তাঁকে। পুলিস তাঁকে একটি হেলমেট পরিয়ে দেয়। এর মধ্যেই ভিড়ের মধ্যে থেকে উড়ে আসে ডিম। সেই ডিম এসে লাগে তাঁকে ঘিরে থাকা পুলিসকর্মীদের মাথায়, তাঁর হেলমেটে। সবেমিলিয়ে ভোটের হারের পর তাঁকে যে এই দিন দেখতে হবে তা নিজেও হয়তো ভাবতে পারেননি খোদ অভিষেক ও তৃণমূল নেতা-কর্মীরা।
এদিকে, মার খেয়ে কী বললেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়? চরম হেনস্থার পর অভিষের বন্দ্যোপাধ্যায় পৌঁছন সঞ্জু কর্মকারের বাডি়তে। বাইরে তখন বহু মহিলা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। জনতার মধ্যে থেকে ওঠে চোর চোর স্লোগান। তৃণমূল সাংসদ বলেন, আমি শুধু দেখা করতে এসেছিলাম। তবে এই পরিস্থিতিতে আমি বৃদ্ধ বাবা মাকে ছেড়ে চলে যেতে পারব না। পুলিস সুপার, আইসিকে আগে থেকে অ্যালার্ট করা হয়েছে, এখানে বহিরাগতরা জমায়েত করেছে, আপনারা ফোর্স পাঠান। একজন পুলিসকেও দেখা যায়নি। আমরা ভয় পাওয়ার নই। সিপিএমের ৩৪ বছরের অপশাসনকে আমরা ভয় পাইনি। বিজেপি যদি ভাবে ধমকে চমকে আমাদের ঘরে ঢুকিয়ে দেবে তাহলে মুর্খের স্বর্গে বাস করছে। যে পরিস্থিতি এরা তৈরি করেছে মধ্যযুগের বর্বরতাও এদের কাছে লজ্জা পাবেওরা আমাকে প্রাণে মারতে চায়। মেরে দিক। আমার মৃতদেহ উদ্ধার হোক এখান থেকে। আমি সঞ্জুর বৃদ্ধ বাবা-মাকে ছেড়ে যাব না, যতক্ষণ না ফোর্স এসে উদ্ধার করবে।
সংবাদমাধ্যমে অভিষেক বলেন, জেচ্চুরি করে ওরা ক্ষমতায় এসেছে, মানুষে দেখছে। আমরা আমাদের কর্তব্য করেছি। পুলিসের আশায় আমরা বসে নেই। যদি না আসে তখন আমরা আইনি ব্য়বস্থা নেব। বলতে তো পারবে না আমরা জানায়নি। আপনাদের ক্যামেরায় সব ধরা পড়েছে। এখানে কিছুদিন আগে আমাদের সহকর্মী মারা গিয়েছে। তার পরিবারের কাছে এসেছি। আমি দেখা করতে পারব না? কামালগাজির মোড়ে ১০ জনকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল কালো পতাকা নিয়ে। ওই ১০ ও এখানে ৫০ জন ছাড়া আর কতজন ছিল? এই গ্রামের মানুষকে জিজ্ঞাসা করুন তো , এসব সমর্থন করে? আমরা আগেই বলেছিলাম, বিজেপির গণতন্ত্র দেখতে গেলে উত্তরপ্রদেশ যান। সেই ইউপি মডেল এখানে নিয়ে এসেছে। এখানে মানুষের বাক স্বাধীনতা নেই। আমাকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসানোর চেষ্টা করছে। করুর। ওদের ক্ষমতার থেকে আমার জেদ বেশি। আমি মাথা নত করার ছেলে নই। করুক যা করার। যতক্ষণ পুলিস না আসবে ততক্ষণ এখানেই থাকব। হেলমেট না থাকলে আমার লাশ বের হত।
ভোটের ফলাফলের ২৬ দিন পর রাস্তায় নেমেই মার খেলেন অভিষেক। তার কেন্দ্রীয় নিরাপত্তাও তুলে নেওয়া হয়েছে। অভিষেক বলেন, নিরাপত্তা তুলে নিয়ে ওদের বলছে সব জায়গায় ঝামেলা পাকাও। যারা আইন হাতেতুলে নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে পুলিস ব্যবস্থা নিক।
ওই হমলা নিয়ে তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেন, সোনারপুর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরে হামলা ও অসভ্যতার তীব্র নিন্দা করছি নিরাপত্তা তুলে নিয়ে হামলারা জের আমরা রাজীব গান্ধীর সময়ে দেখেছি। আবার একই প্রবণতা। এটা হল কী করে? পুলিস প্রশাসন কী করছিল? কেন অভিষেককে ঘিরে এমন তাণ্ডব এতক্ষণ চলতে দেওয়া হল?
