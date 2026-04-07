Mamata Banerjee: 'বালুর প্রতি অবিচার হয়েছে, সরকারে ও যত ভালো কাজ করেছে তেমনটা আর কেউ করতে পারেনি'

Mamata Banerjee: কেন গ্রেফতার করেছিল? মমতা বলেন, কারণ ওই পচা সিপিএম পার্টি। দেড় কোটি লোকের নাম রেশন কার্ডে ঢুকিয়ে দিয়েছিল

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Apr 7, 2026, 04:39 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রেশন দুর্নীতিতে জড়িয়ে জেলে যেতে হয়েছিল প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বা বালুকে। সেই বালুকেই এবার উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়া থেকে প্রার্থী করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। আর মঙ্গলবার হাবড়ার সভা থেকে সেই বালুকে দরাজ সর্টিফিকেট দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল নেত্রীর সাফ কথা, বালু যত ভালো কাজ করতে পেরেছে তা কেউ করতে পারেনি।

হাবড়ার বাণীপুরের সভায় আজ  জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের হাত ধরে তুলে ধরেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার পর বলেন, আমার পুরনো দিনের সাথী। আমি চাই বালু হাবড়া থেকে জিতুক। আপনারা হাবড়ার মানুষ যা চাইবেন করে দেব। কিন্তু একটাই অনুরোধ, বালুকে হাবড়া থেকে জেতাবেন তো? কথা দিচ্ছেন তো! বালুর প্রতি অবিচার হয়েছে। ঠিক যেমন আপনাদের ভোটে কেটে এসআইআর-এ অবিচার হয়েছে।

উল্লেখ্য, শিক্ষা দুর্নীতিতে প্রথম জেল হয় রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের। তার পরেই রেশন দুর্নীতিতে জড়িয়ে জেলে যান জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। এরপর একের পর এক তৃণমূল নেতা জেলে যান বিভিন্ন অভিযোগে। সেই বালু এখন জামিন পেরিয়ে জেলের বাইরে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন বলেন, কংগ্রেস সিপিএম এসআইআরের সময়ে কোথায় ছিল? কিছু করেছিল? সাহায্য করেছিল? কিছু করেনি। এরা এখন ভেটের সময় ভোট চাইতে এসেছে? মানুষের অধিকার রক্ষার সময় এরা ঘুমিয়ে থাকে? বালুর নামে বদনাম দিয়ে বেড়াচ্ছে বলে আমি শুনেছি। জেনে রাখুন, আমার সরকারে বালু যত ভালো কাজ করেছে তেমনটা কেউ করতে পারেনি। ওকে হিংসা করে গ্রেফতার করা হয়েছিল। কোনও প্রমাণ পায়নি।

আরও পড়ুন-নেতাহীন ইরান, খামেইনি-পুত্র মুজতবা কোমায়: যেকোনও সময় মৃত্যু

আরও পড়ুন-এলাকায় 'বাবা' জোগাড় করে বাংলাদেশি এখন ভোটার লিস্টে, ভারতীয় নাগরিকই বাদ, বিস্ফোরক অভিযোগ হেমতাবাদে

কেন গ্রেফতার করেছিল? মমতা বলেন, কারণ ওই পচা সিপিএম পার্টি। দেড় কোটি লোকের নাম রেশন কার্ডে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। তাদের রেশন ফলস নামে নিজেরা নিত। এই চুরিটা ধরেছিল বালু। তাই ওরা বিজেপিকে দিয়ে বালুর বিরুদ্ধে এটা করিয়েছে। আজ যে ডিজিটাল রেশন কার্ড আপনারা পেয়েছেন সেটা কে করেছিল? বালু করেছিল। কাজটা এত সহজ ছিল না। এই যে রেশন দোকনের নাম পাচার হয়ে যেত তা রুখে ছিল বালু। সেই ছেলেটাকে ফাঁসানো হয়েছিল। 

 মমতার প্রশ্ন, কাকে ফাঁসানো হয়নি? আমি কেন আঁকতাম সেটা নিয়েও প্রশ্ন করেছে। অভিষেক কেন ব্যবসা করবে? আরে ওর পরিবারে নেই? চুরি করবে নাকি ডাকাতি করবে? সত্ভাবে ব্যবসা করবে, বিজনেস ম্যানরা বিজেনেস করবে না! 

তৃণমূল নেত্রী বলেন, হাবড়া-অশোক নগরে অনেক কাজ হয়েছে। হাবড়া এখন আন্তর্জাতিক মার্কেট। এখানে ৪০টি শিল্প ক্লাস্টার হচ্ছে। এখনে প্রায় ৪০ হাজার চাকরি হবে। চাকলা ও কচুয়া লোকনাথ ঠাকুরের মন্দির করে দিয়েছি। ইছামতী নদীর উপরে ব্রিজ হয়েছে। 

SIR in Bengal: এলাকায় 'বাবা' জোগাড় করে বাংলাদেশি এখন ভোটার লিস্টে, ভারতীয় নাগরিকই বাদ, বিস্ফোরক অভিযোগ হেমতাবাদে
Ambarish Bhattacharya on Rahul Death: 'রাতে ঘুমোতে পারছি না', রাহুলের মৃত্যুতে বড়...