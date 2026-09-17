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মোদীর ডায়েট চার্ট: ৭৬-এও তরুণ! প্রধানমন্ত্রীর ফিট থাকার রহস্য লুকিয়ে এই ১২ খাবারে

PM Modi diet: মোদীর এই ফিট থাকার মন্ত্র লুকিয়ে তাঁর অত্যন্ত সহজ, সরল ও সম্পূর্ণ দেশীয় খাদ্যাভ্যাসে। এই বিশেষ পরোটা প্রধানমন্ত্রী মোদীর খুবই প্রিয়। আর প্রিয়...

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 17, 2026, 06:27 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 07:34 PM IST
মোদীর ডায়েট চার্ট: ৭৬-এও তরুণ! প্রধানমন্ত্রীর ফিট থাকার রহস্য লুকিয়ে এই ১২ খাবারে

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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