/মোদীর ডায়েট চার্ট: ৭৬-এও তরুণ! প্রধানমন্ত্রীর ফিট থাকার রহস্য লুকিয়ে এই ১২ খাবারে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৭৬ বছর বয়সেও ফিট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এনার্জিতে ভরপুর। প্রতিদিনের দীর্ঘ ওয়ার্কিং আওয়ার, নিরবচ্ছিন্ন কাজের ব্যস্ততা এবং চাপের মধ্যেও তাঁর অসাধারণ শারীরিক ফিটনেস ও কর্মক্ষমতা সবাইকেই প্রধানমন্ত্রী মোদীর ডায়েট সম্পর্কে কৌতূহলী করে তোলে। সত্যি কথা বলতে মোদীর এই ফিট থাকার মন্ত্র লুকিয়ে তাঁর অত্যন্ত সহজ, সরল ও সম্পূর্ণ দেশীয় খাদ্যাভ্যাসে। বাইরের প্যাকেটজাত বা প্রসেসড ফুডের থেকে ঘরে তৈরি টাটকা খাবার-ই প্রধানমন্ত্রী মোদীর বেশি পছন্দের।
১. দিনে একবার খাবার গ্রহণ:
মিড-জুন থেকে নভেম্বর পর্যন্ত প্রায় চার থেকে সাড়ে চার মাস সময় তিনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র একবার খাবার খান। কঠোরভাবে এই নিয়ম মেনে চলেন তিনি।
২. সাবুদানা খিচুড়ি:
সাবুদানা খিচুড়ি তাঁর অত্যন্ত পছন্দের একটি খাবার। ৯০-এর দশকে হিমাচল প্রদেশে কাজ করার সময় তিনি নিজে এই সাবুদানা খিচুড়ি রান্নার পদ্ধতি শিখিয়েছিলেন বলেও জানা যায়।
৩. উপমা ও পোঙ্গল:
দক্ষিণ ভারতীয় খাবারের মধ্যে তিনি উপমা বেশ পছন্দ করেন। এছাড়া হালকা এবং খিচুড়ির মতো 'পোঙ্গল' খেতেও ভালোবাসেন।
৪. গরম জল খাওয়ার অভ্যাস:
প্রতিদিন গরম জল খাওয়া তাঁর বহু পুরনো অভ্যাস। শারদীয়া নবরাত্রির উপবাসের সময় তিনি খাবার না খেয়ে শুধু গরম জল খেয়ে থাকেন বলে জানা যায়।
৫. সজনে পাতার পরোটা:
গমের আটা, জোয়ান, লবণ এবং সজনে পাতা (মরিঙ্গা) দিয়ে তৈরি পরোটা প্রধানমন্ত্রী মোদীর খুব প্রিয়। সামান্য ঘি বা তেলে ভেজে এই মরিঙ্গা পরোটা খেতে পছন্দ করেন তিনি।
৬. আয়ুর্বেদিক খাবার পছন্দ:
প্রধানমন্ত্রী মোদী আয়ুর্বেদিক খাবারে গুরুত্ব দেন। নিমের ফুল, নিম পাতা ও মিছরি খেতে পছন্দ করেন।
৭. সাধারণ খিচুড়ি:
মোদী খিচুড়ির দারুণ ভক্ত। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরুর দিনগুলোতে তিনি নিজেই পুষ্টিকর ও সহজপাচ্য খিচুড়ি রান্না করে খেতেন বলে জানা যায়।
৮. ঢোকলা:
হালকা স্ন্যাক্স বা জলখাবার হিসেবে তিনি বেসন, সুজি, সর্ষে ও কাঁচা লঙ্কা দিয়ে তৈরি গুজরাটি ঢোকলা খেতে পছন্দ করেন।
৯. মাখানা:
মোদীর কাছে মাখানা 'সুপারফুড'। বছরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে অন্তত ৩০০ দিন মাখানা খান প্রধানমন্ত্রী মোদী।
১০. ক্ষীর বা পায়েস:
ক্ষীর বা পায়েসও মোদীর খুবই পছন্দের একটি খাবার। বিভিন্ন সময় তিনি ক্ষীর বা পায়েস খাওয়ার প্রতি তাঁর ভালোবাসার কথা প্রকাশ করেছেন।
১১. ঝালমুড়ি:
হালকা স্ন্যাক্স হিসেবে ঝালমুড়িও পছন্দ করেন মোদী। উল্লেখ্য, ভোটের আগে প্রচারে বাংলায় এসে রাস্তার ধারে দোকান থেকে ঝালমুড়ি কিনে খেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।
১২. নিম ও মিছরি:
চৈত্র নবরাত্রির সময় নিম পাতা ও মিছরি খাওয়ার কথা তিনি নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছিলেন।
সবমিলিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর খাদ্যাভ্যাস আমাদের শেখায় যে সুস্থ, সচল ও সতেজ থাকার জন্য কোনও কৃত্রিম ডায়েটের প্রয়োজন নেই। ঘরে তৈরি সাধারণ টাটকা খাবার, স্থানীয় শাকসবজি, সুশৃঙ্খল জীবনযাত্রা ও সুঅভ্যাস-ই দীর্ঘস্থায়ী সুস্থতার মূল চাবিকাঠি।
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