খুলছে 'একুশে' ফাইল: 'নতুন করে কাউকে কাঠগড়ায় তুলতে চাই না', বলছে হুগলির শহিদ পরিবার

বিধান সরকার: কী ঘটেছিল সেদিন? বিধানসভার একুশে জুলাই কমিশনের রিপোর্ট পেশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তবে এখনই নতুন করে FIR বা ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করতে চায় না হুগলির শহিদ অসীম দাসের পরিবার। দাদা দিলীপ দাসের স্পষ্ট কথা, 'মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন, সে বিষয়ে কিছু বলার নেই। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যটাকে ভালোভাবে চালান, এটাই চাইব'।
দিলীপ বলেন, '২০১৪ সালে শুভেন্দুদার সঙ্গে শহীদ দিবসের মঞ্চে ছিলাম। ওই শেষ গিয়েছি, আর যাইনি। অতীতে যিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। বর্তমান যিনি মুখ্যমন্ত্রীকেও ভালোবাসি। নতুন করে কাউকে কাঠগড়া দাঁড় করাতে চাই না। আমি সবজির ব্যবসা করি। একটা ভাই মানসিকভাবে অসুস্থ। মায়েরও শরীর খারাপ। পরিবারের অনেকটা দায়িত্ব আমার কাঁধে। কার নির্দেশে গুলি চালানো হয়েছিল, সেটা আমার জানা নেই। তবে খারাপ লাগে'।
দিলীপ জানান, '১৯৯৩ সালে ২১ জুলাই বুধবার ছিল। মনে আছে, ভাই যখন বাড়ি থেকে বের হচ্ছিল, আমরা মন কু গাইছিল। ভাইকে বলেছিলাম, ওখানে যাচ্ছিল, গুলি-গালা চলবে না তো। এরপর যখন খবর পেলাম, তখন আকাশ থেকে পড়লাম'।
তিন দশক পার। ১৯৯৩ সালে ২১ জুলাই সচিত্র ভোটার কার্ডের দাবিতে মহাকরণ অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন তত্কালীন যুব কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুলিসের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন ১৩ জন। তাঁদের অন্য়তম হুগলির সাহাগঞ্জের বাসিন্দা অসীম দাস।
আগামীকাল মঙ্গলবার আরও একটা ২১ জুলাই। এবছর আলাদাভাবে শহিদ সমাবেশ করছে ঋতব্রত তৃণমূল। আসরে কংগ্রেস ও NCPI-ও। এদিন বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, বিগত সরকার ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর একুশে জুলাই কমিশন করেছিল, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে'।
মুখ্যমন্ত্রী জানান, কমিশন ৪৪ জনকে ডেকেছিল। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, এম কৃকৃষ্ণমূর্তি, সেই সময় মুখ্য সচিব, মণীশ গুপ্ত সেই সময় স্বরাষ্ট্র সচিব, তুষার তালুকদার, আর কে জহুরি, দীনেশ বাজপেয়ী, বিমান বোস, প্রদীপ ভট্টাচার্য, সরল দেব, কিরণ ময় নন্দ, তপন শিকদার, মদন মিত্র, সৌগত রায়, পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডাকা হয়েছিল। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডাকার প্রয়োজন বলে মনে করেননি। তিনি নিজেকে প্রধান সাক্ষী হিসাবে দাবি করেন। পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়, তৎকালীন বিরোধী দলনেতা আসেননি সাক্ষী দিতে। যাবেন না বলেছিলেন। তাঁর বয়ান অনুযায়ী, মণীশ গুপ্ত দায়ী। কিন্তু তিনি তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন'।
মুখ্যমন্ত্রীর আরও বক্তব্য, 'মমতা বন্দোপাধ্যায় একটা নথিও দেননি। কারণ তার বিদ্যুৎ মন্ত্রীর ফেঁসে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল'। বলেন, 'কাল যাঁরা ভাষণ দেবেন, তাঁরা উদাসীন ছিলেন। যাঁরা মারা গেলেন তাদের পরিবার ক্ষতিপূরণ পাওয়া উচিত। শহীদের মর্যাদা দেওয়া উচিত। কিন্তু আপনারা দিয়েছেন নিহতদের পরিবারকে দুই লক্ষ টাকা ও আহতদের ১৫ হাজার টাকা। যা ২৫ লক্ষ ও ২ লক্ষ হত। নতুন করে FIR করলে আমরা তদন্ত করব। আমাদের ফান্ড থেকে সাহায্য় করব'।
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