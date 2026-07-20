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খুলছে 'একুশে' ফাইল: 'নতুন করে কাউকে কাঠগড়ায় তুলতে চাই না', বলছে হুগলির শহিদ পরিবার

July 21 Martyrs' Day: 'মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন, সে বিষয়ে কিছু বলার নেই। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে।  বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যটাকে ভালোভাবে চালান, এটাই চাইব'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 20, 2026, 08:36 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 08:41 PM IST
খুলছে 'একুশে' ফাইল: 'নতুন করে কাউকে কাঠগড়ায় তুলতে চাই না', বলছে হুগলির শহিদ পরিবার
Image Credit: খুলছে &#039;একুশে&#039; ফাইলSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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