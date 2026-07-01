/বাংলায় ডিজিটাল স্বাস্থ্য বিপ্লব: গর্ভাবস্থা থেকে টিকাকরণ ট্র্যাকিং এক ক্লিকেই, মা-শিশুর সুরক্ষায় কতটা কার্যকরী জননী পোর্টাল?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ডক্টর্স ডে-তে একদিকে যেমন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বাংলায় চালু করলেন মাতৃ বন্দনা যোজনার, তেমনই সূচনা করলেন জননী পোর্টালেরও। মা ও শিশু স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ডিজিটাল বিপ্লব এই জননী প্ল্যাটফর্ম। ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক এই পোর্টাল চালু করে। এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্য়মে গর্ভবতী মায়ের প্রসব পূর্ববর্তী পর্যায়ে যত্ন, ডেলিভারি থেকে নবজাতকের যত্ন প্রতিটি ধাপ ডিজিটালি ট্র্যাক করা হয়ে থাকে।
জননী প্ল্যাটফর্ম কী
জননী প্ল্যাটফর্মের পুরো নাম JANANI Platform - Journey of Antenatal, Natal and Neonatal Integrated Care। পূর্ববর্তী 'আরসিএইচ' (RCH - Reproductive and Child Health) পোর্টালেরই একটি উন্নত ও আধুনিক সংস্করণ এটি। এই পোর্টালের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন ট্র্যাকিং করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। জননী প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে একজন মায়ের গর্ভবস্থায় যত্ন, প্রসবের প্রস্তুতি, প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব, প্রসব পরবর্তী যত্ন, নবজাতকের যত্ন ও পরিবার পরিকল্পনার মতো সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে নিখুঁতভাবে ট্র্যাক করা হয়ে থাকে।
এমসিএইচ কার্ড
জননী পোর্টালের মাধ্যমে কিউআর কোডযুক্ত এমসিএইচ কার্ড দেওয়া হয়ে থাকে। এই 'মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হেলথ' (MCH) কার্ডের মাধ্যমে দেশের যে কোনও প্রান্তে কোনও হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে প্রসূতির সমস্ত মেডিক্যাল হিস্ট্রি জানা সম্ভব হয়। শুধু এই MCH কার্ডটি স্ক্যান করলেই হয়ে যাবে।
অ্যালার্ট সিস্টেম
জননী পোর্টালে উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভাবস্থার ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় অ্যালার্ট সিস্টেমের ব্যবস্থাও রয়েছে। যদি কোনও গর্ভবতী মায়ের শারীরিক ঝুঁকি বেশি থাকে, তবে সিস্টেম নিজে থেকেই স্বাস্থ্যকর্মী ও চিকিৎসকদের সতর্কবার্তা পাঠায়, যাতে সময়মতো ব্যবস্থা নেওয়া যায়।
শিশুদের টিকাকরণ
জননী প্ল্যাটফর্মটি শিশুদের টিকাকরণের U-WIN প্ল্যাটফর্ম এবং পুষ্টি বিষয়ক পোর্টাল POSHAN-এর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। ফলে মা ও শিশুর পুষ্টি ও টিকাকরণ সংক্রান্ত ডেটা খুব সহজেই জানা যায়।
কীভাবে রেজিস্ট্রেশন
জননী প্ল্যাটফর্মে খুব সহজেই সেলফ-রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে নাম নথিভুক্তকরণ সম্ভব। আয়ুষ্মান ভারত হেলথ অ্যাকাউন্ট (ABHA) বা আধার কার্ডের মাধ্যমে আপনি সেল্ফ রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন। একবার রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেলে, পরবর্তীতে চেক-আপ ও টিকার দিনক্ষণ সম্পর্কে মোবাইলে রিমাইন্ডার আসবে। এছাড়া নিকটবর্তী সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়েও আপনি সাহায্য় পেতে পারেন।
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