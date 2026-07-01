Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /বাংলায় ডিজিটাল স্বাস্থ্য বিপ্লব: গর্ভাবস্থা থেকে টিকাকরণ ট্র্যাকিং এক ক্লিকেই, মা-শিশুর সুরক্ষায় কতটা কার্যকরী জননী পোর্টাল?

বাংলায় ডিজিটাল স্বাস্থ্য বিপ্লব: গর্ভাবস্থা থেকে টিকাকরণ ট্র্যাকিং এক ক্লিকেই, মা-শিশুর সুরক্ষায় কতটা কার্যকরী জননী পোর্টাল?

Suvendu Adhikari starts JANANI portal in Bengal: মা ও শিশু স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ডিজিটাল বিপ্লব এই জননী প্ল্যাটফর্ম। জননী পোর্টালের মাধ্যমে কিউআর কোডযুক্ত এমসিএইচ কার্ড দেওয়া হয়ে থাকে। কী সুবিধা তাতে?

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 01, 2026, 04:37 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 04:37 PM IST
বাংলায় ডিজিটাল স্বাস্থ্য বিপ্লব: গর্ভাবস্থা থেকে টিকাকরণ ট্র্যাকিং এক ক্লিকেই, মা-শিশুর সুরক্ষায় কতটা কার্যকরী জননী পোর্টাল?
Image Credit: ফাইল ছবি Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ব্রেন, হার্ট, লাংস, রক্তনালীও! গায়েব সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, ভারতীয় নাবিকের রহস্যমৃত্যু
Venezuela Indian sailor mystery48 min ago
2
Schools closed in Kashmir50 min ago
3
CM Suvendu Adhikari1 hr ago
4
First Indian woman doctor1 hr ago
5
Kylian Mbappe1 hr ago