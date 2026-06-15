/NCPI: ছেলের হাতে গড়া দলেই রাজ্য-রাজনীতিতে ঝড়! কী বলছেন NCPI প্রতিষ্ঠাতার মা? গণিতে স্নাতক উত্তীয় কুণ্ডু কী বলেছিলেন মাকে?

বিশ্বজিৎ মিত্র: ছেলের হাতে তৈরি হলে বিদ্রোহী ২০ তৃণমূল সাংসদের যোগদান। আর তা ঘিরেই রাজ্য রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ। তোলপাড় পড়ে গিয়েছে সারা দেশের রাজনৈতিক মহলেই। ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি অফ ইন্ডিয়া- যে দলটিকে দুদিন আগেও সেভাবে কেউ চিনত না, সেই দলটি এখন বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের শিরোনামে। সাধারণ মানুষের কৌতূহলের কেন্দ্রে। গুগল সার্চেও ট্রেন্ডিং NCPI। আর ছেলের সাফল্যে গর্বিত মা সীমা কুণ্ডুও।
রানাঘাটের চৌধুরীপাড়ার বাসিন্দা সীমা কুণ্ডু ছেলে উত্তীয় কুন্ডুর রাজনৈতিক উত্থান এবং নতুন রাজনৈতিক দল গঠন নিয়ে রীতিমতো আবেগঘন। তিনি বলেন, “আমার ছেলে ছোটবেলা থেকেই খুব ভালো। মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মানসিকতা ছিল বরাবর। রাজনীতিতে আসার কোনও পরিকল্পনা তাঁর ছিল না। রানাঘাট ছেড়ে যাওয়ার পর সে ‘জাগো বিশ্ব’ নামে একটি এনজিও গড়ে তোলে। মানুষের সেবা করাই ছিল তার মূল লক্ষ্য, এখনও সেই কাজ করে চলেছে।”
সীমা দেবীর কথায়, “একদিন ছেলে আমাকে বলেছিল, ‘আমাকে আশীর্বাদ করো।’ আমি সবসময় চাই আমার ছেলে বড় হোক এবং দেশের স্বার্থে কাজ করুক। আজ সে একটি রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে রয়েছে, এটা একজন মা হিসেবে আমার কাছে অত্যন্ত গর্বের।” তিনি আরও জানান, উত্তীয় কুণ্ডু রানাঘাটের লালগোপাল উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। পরে শান্তিপুর কলেজ থেকে গণিতে স্নাতক হন। পড়াশোনার পাশাপাশি সাহিত্যচর্চা ও লেখালেখির প্রতিও তাঁর আগ্রহ ছিল। “সকলের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করার স্বভাব ছোটবেলা থেকেই ছিল,” বলেন সীমা দেবী।
তাঁর দাবি, ২০২২-২৩ সালের দিকে পশ্চিমবঙ্গের দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে উত্তীয় কুণ্ডু ও তাঁর সহকর্মীরা রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। সামাজিক কাজের ধারাবাহিকতায় এনজিওর মাধ্যমে বই, খাতা ও বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণসহ নানা জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছেন তাঁরা। বর্তমানে উত্তীয় কুণ্ডু হাওড়ার আন্দুলের মৌড়ি এলাকায় বসবাস করেন।
সম্প্রতি লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের ২০ জন সাংসদ উত্তীয় কুণ্ডুর নেতৃত্বাধীন নতুন রাজনৈতিক দল এনসিপিআই (NCPI)-তে যোগদান করেছেন বলে দাবি করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সীমা কুণ্ডু বলেন, “যাঁরা যোগ দিয়েছেন, তাঁরা বুঝেশুনেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁরা রাজনীতি সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞ এবং নিশ্চয়ই মনে করেছেন এই দলে যোগ দিলে মানুষের আরও ভালোভাবে সেবা করা যাবে। দেশের ভবিষ্যৎ ও মানুষের স্বার্থের কথা ভেবেই তাঁরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।”
রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন সমীকরণ তৈরি হয়েছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ। উঠল উত্তীয় কুণ্ডুর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা নতুন রাজনৈতিক শক্তি আগামী দিনে রাজ্যের রাজনীতিতে কতটা প্রভাব ফেলতে পারে, সেদিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহলের।
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