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NCPI: ছেলের হাতে গড়া দলেই রাজ্য-রাজনীতিতে ঝড়! কী বলছেন NCPI প্রতিষ্ঠাতার মা? গণিতে স্নাতক উত্তীয় কুণ্ডু কী বলেছিলেন মাকে?

Seema Kundu, NCPI founder Uttiyo Kundu's mother says: রানাঘাটের চৌধুরীপাড়ার বাসিন্দা সীমা কুণ্ডু ছেলে উত্তীয় কুন্ডুর রাজনৈতিক উত্থান এবং নতুন রাজনৈতিক দল গঠন নিয়ে রীতিমতো আবেগঘন। সীমা কুণ্ডু বলেন, “যাঁরা যোগ দিয়েছেন, তাঁরা বুঝেশুনেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।"

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 15, 2026, 06:55 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 06:55 PM IST
NCPI: ছেলের হাতে গড়া দলেই রাজ্য-রাজনীতিতে ঝড়! কী বলছেন NCPI প্রতিষ্ঠাতার মা? গণিতে স্নাতক উত্তীয় কুণ্ডু কী বলেছিলেন মাকে?
Image Credit: সীমা কুণ্ডু

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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