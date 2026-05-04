West Bengal Assembly Election 2026: বাংলায় আসতে চলেছে আমূল পরিবর্তন: বিজেপি ক্ষমতায়, আপনার জীবনে যা যা বদলাতে চলেছে, জেনে নিন

CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
BJP won in West Bengal Assembly Election 2026: যদি বিজেপি শেষ পর্যন্ত রাজ্যে সরকার গঠন করে, তবে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামোয় কী কী পরিবর্তন আসতে পারে? বিজেপি সরকার গড়লে বাংলায় যে প্রধান পরিবর্তনগুলো আসতে পারে।

বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায়, কী কা পরিবর্তন হতে চলেছে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের হল। রাজ্যে এক অভাবনীয় রাজনৈতিক পরিবর্তন। ভোটগণনার ধারা অনুযায়ী, ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার ম্যাজিক ফিগার (১৪৮) ছাড়িয়ে ২০৫টি আসনে এগিয়ে রয়েছে, যা রাজ্যে প্রথমবার বিজেপি সরকার গঠনের পথ প্রশস্ত করছে।  

যদি বিজেপি শেষ পর্যন্ত রাজ্যে সরকার গঠন করে, তবে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামোয় কী কী পরিবর্তন আসতে পারে?

বিজেপি সরকার গড়লে বাংলায় যে প্রধান পরিবর্তনগুলো আসতে পারে

১. আর্থিক অনুদান ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের ভোলবদল

বিজেপি তাদের ইশতেহারে তৃণমূল সরকারের বর্তমান প্রকল্পগুলোর চেয়েও বেশি আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে:  

ক) মহিলাদের জন্য সরাসরি আর্থিক সাহায্য: বর্তমানে চালু থাকা 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পের বিকল্প হিসেবে বিজেপি মহিলাদের জন্য মাসিক ৩,০০০ টাকা সরাসরি আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। 

খ) বেকার যুবক-যুবতীদের ভাতা: বেকারদের জন্য প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা ভাতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।  

গ) অন্নদাতার সহায়তা: কৃষকদের জন্য 'পিএম-কিসান' নিধির আওতায় বার্ষিক আর্থিক সহায়তা বাড়িয়ে ৯,০০০ টাকা করা এবং ধান প্রতি কুইন্টাল ৩,১০০ টাকা দরে কেনার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।  

২. সরকারি কর্মীদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ

রাজ্য সরকারি কর্মীদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ ডিএ (DA) বা মহার্ঘ ভাতা নিয়ে। বিজেপি সরকার গঠনের ৪৫ দিনের মধ্যে বকেয়া ডিএ মেটানো এবং সপ্তম বেতন কমিশন (7th Pay Commission) কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।  

৩. আইন-শৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক সংস্কারপ্রশাসনের স্বচ্ছতা ফেরাতে বিজেপি বেশ কিছু কঠোর পদক্ষেপের কথা জানিয়েছে:  

ক) শ্বেতপত্র প্রকাশ: গত ১৫ বছরের তৃণমূল সরকারের আমলের কথিত দুর্নীতি ও আইন-শৃঙ্খলার অবনতি নিয়ে একটি 'হোয়াইট পেপার' বা শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হবে।  

খ) দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স: 'কাট মানি' সংস্কৃতি ও সিন্ডিকেট রাজ চিরতরে বন্ধ করার জন্য কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।  

গ) নিয়োগে স্বচ্ছতা: ২০২৬ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত সরকারি শূন্যপদে মেধার ভিত্তিতে স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার কথা বলা হয়েছে।  

৪. নারী সুরক্ষা ও ক্ষমতায়ন

মহিলাদের নিরাপত্তায় বিজেপি 'দুর্গা সুরক্ষা স্কোয়াড' নামে বিশেষ মহিলা পুলিশ বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা করেছে। 

এছাড়া:  

ক) সরকারি চাকরিতে মহিলাদের জন্য ৩৩% সংরক্ষণ দেওয়া হবে।  

খ) সরকারি বাসে মহিলাদের জন্য নিখরচায় যাতায়াতের সুবিধা দেওয়া হবে।  

গ) মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে ব্রেস্ট ক্যান্সার স্ক্রিনিং ও এইচপিভি (HPV) টিকাকরণের ব্যবস্থা করা হবে।  

৫. কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বাস্তবায়ন

এতদিন রাজ্যে যে সমস্ত কেন্দ্রীয় প্রকল্প রাজনৈতিক কারণে বাস্তবায়িত হয়নি বলে অভিযোগ, বিজেপি সরকার গড়লে সেগুলো দ্রুত কার্যকর হবে। এর মধ্যে প্রধান হলো আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য বিমা যোজনা, যা প্রত্যেক পরিবারকে বছরে ৫ লক্ষ টাকার চিকিৎসার সুযোগ দেবে।  

৬. অনুপ্রবেশ ও জাতীয় সুরক্ষা

বিজেপির অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক ইস্যু হলো অনুপ্রবেশ বন্ধ করা। 

তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে:  সরকার গঠনের ৬ মাসের মধ্যে রাজ্যে ইউনিফর্ম সিভিল কোড (UCC) বা অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর করা হবে।  সীমান্ত এলাকায় ১০০% কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হবে এবং অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।  

৭. শিক্ষা ও পরিকাঠামো উন্নয়ন

উত্তরবঙ্গে একটি নতুন AIIMS এবং রাজ্যে নতুন IIT/IIM স্যাটেলাইট ক্যাম্পাস তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে।  আগামী ৫ বছরে রাজ্যে ১ কোটি নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।   

বিজেপির এই জয়ের ধারা যদি চূড়ান্ত ফলাফলে বজায় থাকে, তবে তা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এক নতুন যুগের সূচনা করবে। যেখানে একদিকে সামাজিক প্রকল্পের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি রয়েছে, অন্যদিকে আইন-শৃঙ্খলা ও দুর্নীতির প্রশ্নে কড়া প্রশাসনিক সংস্কারের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এখন দেখার, এই পরিবর্তন বাংলার মানুষের জীবনে দীর্ঘমেয়াদী কতটা ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। 

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

