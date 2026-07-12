/আয়ুষ্মান ভারত যারা পাবেন না তাদের কী হবে? পথ বাতলে দিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের পরিবর্তে নতুন সরকার রাজ্যে চালু করেছে আয়ুষ্মান ভারত। এই আয়ুষ্মান ভারত কার্ড দিয়ে ক্যাশলেস চিকিত্সা করা যা গোটা ভারতে। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের ফর্ম ফিলআপ চলছে। এখন অনেকে বলছেন, আয়ুষ্মান ভারত কার্ড পেতে গেলে যেসব শর্ত রয়েছে তাতে অনেকেই এই সুবিধে থেকে বাদ পড়বেন। তাহলে তাদের কী হবে? তারা কি আর স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মতো সুবিধে পাবেন না? এই বিভ্রান্তির অবসান করেছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী।
শুক্রবার মুর্শিদাবাদের রেজিনগরের জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী একগুচ্ছ প্রকল্পের ঘোষণা করেন। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এদিন জানান, কেন্দ্রের ‘আয়ুষ্মান ভারত’ প্রকল্পের সুবিধা যে সমস্ত নাগরিক প্রযুক্তিগত বা মানদণ্ডগত কারণে পাবেন না, তাঁদের জন্য রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে চালু করতে চলেছে ‘মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা যোজনা’। বিকল্প এই প্রকল্পের আওতায় উপভোক্তারা বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস চিকিৎসার সুবিধা পাবেন।
আয়ুষ্মান ভারত কার্ডে গোটা দেশে চিকিত্সার সুযোগ মিলবে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা যোজনায় কি সেই সুবিধে পাওয়া যাবে? এনিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমার সুবিধা সারা ভারতে যাতে পাওয়া যায় সে ব্যাপারে নিশ্চিত করবে রাজ্য সরকার। এর ফলে ভিন রাজ্যে (যেমন ভেলোর, চেন্নাই বা মুম্বই) উন্নত চিকিৎসার জন্য যাওয়া বাংলার হাজার হাজার গরিব ও মধ্যবিত্ত রোগীকে আর চরম আর্থিক সংকটের মুখে পড়তে হবে না।
আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে ভূমিহীন ও দিনমজুর পরিবার,তফসিলি জাতি ও তফসিলি জনজাতি পরিবারসমূহ, যাঁরা অত্যন্ত কাঁচাবাড়ি বা এক কামরার ঘরে বসবাস করেন এবং যে সমস্ত পরিবারে ১৬ থেকে ৫৯ বছর বয়সী কোনও উপার্জনকারী পুরুষ সদস্য নেই, তাঁরা সরাসরি এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। এছাড়াও, ৭০ বছরের ঊর্ধ্বের সমস্ত প্রবীণ নাগরিক, তাঁদের আর্থিক বা সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে এই প্রকল্পের সরাসরি আওতাভুক্ত হবেন। আর এই নির্দিষ্ট মানদণ্ডগুলির বাইরে থাকা নাগরিকদের চিকিৎসার খরচ জোগাতে যাতে নাভিশ্বাস না ওঠে, সেই জনমুখী ভাবনা থেকেই ‘মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা যোজনা’র পরিকল্পনা সাজানো হয়েছে। অর্থাৎ, আয়ুষ্মান ভারত ও মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা— এই দুইয়ের যুগলবন্দিতে রাজ্যের শতভাগ মানুষ স্বাস্থ্য সুরক্ষার ছাতার তলায় চলে আসতে পারবেন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)