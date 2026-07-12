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আয়ুষ্মান ভারত যারা পাবেন না তাদের কী হবে? পথ বাতলে দিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী

Ayushman Bharat:  আয়ুষ্মান ভারত কার্ডে গোটা দেশে চিকিত্সার সুযোগ মিলবে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা যোজনায় কি সেই সুবিধে পাওয়া যাবে?

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 12, 2026, 08:42 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 08:42 PM IST
আয়ুষ্মান ভারত যারা পাবেন না তাদের কী হবে? পথ বাতলে দিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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