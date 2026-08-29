Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /মমতা বলছেন তৃণমূল ফিরবে, লকেট করে বসলেন পাল্টা বড় প্রশ্ন

মমতা বলছেন তৃণমূল ফিরবে, লকেট করে বসলেন পাল্টা বড় প্রশ্ন

Locket Chatterjee:  মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এফআইআর নিয়ে মন্তব্য করেন লকেট। তিনি বলেন, হাইকোর্টের নির্দেশ না মানলে সবার বিরুদ্ধে যেমন ব্যবস্থা নেওয়া হয় এক্ষেত্র সেটাই নেওয়া হয়েছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 29, 2026, 09:36 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 09:36 PM IST
মমতা বলছেন তৃণমূল ফিরবে, লকেট করে বসলেন পাল্টা বড় প্রশ্ন

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
মেসিকাণ্ডে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর! ৩৩ হাজার দর্শকের টাকা ফেরাতে মরিয়া রাজ্য
2
3
4
5