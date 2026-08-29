/মমতা বলছেন তৃণমূল ফিরবে, লকেট করে বসলেন পাল্টা বড় প্রশ্ন

বিধান সরকার:বিপুল সংখ্যগরিষ্ঠতা নিয়ে রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। পাশাপাশি বিধানসভা বোটে শোচনীয় হারের পর তৃণমূল দলটাই আড়াআড়ি ভেঙে হয়ে গিয়েছে দুই টুকরো। শুধু তাই নয়, পাল্টা ভারী হয়ে গিয়েছে ঋতব্রত তৃণমূলের। অন্যদিকে, কালীঘাট তৃণমূলে টিমটিম করছেন মমতার আস্থাভাজন কয়েকজন বিধায়ক। তার পরেও দলের কিছু নেতা-সহ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, তৃণমূল আবার ক্ষমতায় ফিরবে। এনিয়ে মমতাকে কটাক্ষ করলেন বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়।
শনিবার চুঁচুড়ায় বিজেপির দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহা অভিযানে উপস্থিত হয়েছিলেন বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক লকেট চট্টোপাধ্যায়। সেখানে তাঁকে তৃণমূলের ফেরা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। প্রশ্ন করা হয় মমতা বলেছেন তৃণমূল আবার ফিরবে। এনিয়ে লকেট চট্টোপাধ্যায়ে পাল্টা প্রশ্ন, কোন তৃণমূল ফিরবে? এ বি সি কোন তৃণমূল? এখন তো অনেক ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে তৃণমূল কংগ্রেস। আর পনেরো বছর ধরে তারা যা করেছে। মানুষকে মানুষ বলে জ্ঞান করেনি।
রাজ্যে নতুন সরকারের কাজ নিয়ে লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেন, আমাদের এখন বিকাশের রাজনীতি চলছে, উন্নয়নের রাজনীতি চলছে। বিজেপি এতদিন পর ক্ষমতায় এসেছে। কীভাবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের উন্নতি করা যায় সেটা নিয়েই ভাবছে।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এফআইআর নিয়ে মন্তব্য করেন লকেট। তিনি বলেন, হাইকোর্টের নির্দেশ না মানলে সবার বিরুদ্ধে যেমন ব্যবস্থা নেওয়া হয় এক্ষেত্র সেটাই নেওয়া হয়েছে। দল যদি হাইকোর্টের নির্দেশ না মানে তাহলে এফআইআর হবেই। উনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ১৫ বছর। ওঁর জানা উচিত ছিল। উনিও তো কাউকে অনুমতি দিতেন না। মঞ্চ ভেঙে দেওয়া হত।আজকে নিজেই বিপরীত কাজ করছেন। যা হয়েছে নিয়ম মেনেই হয়েছে।
উল্লেখ্য, গত ২৮ অগস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে কালীঘাট শিবিরের তরফে ক্যাথিড্রাল রোডে সভার ডাক দেওয়া হয়েছিল। আদালত নির্দিষ্ট কিছু শর্তসাপেক্ষে সভার অনুমতি দিয়েছিল। হাইকোর্টের নির্দেশ ছিল, সভায় কর্মী-সমর্থকের সংখ্যা কোনোভাবেই ১৫০০ জনের বেশি হতে পারবে না। দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৩টের মধ্যে সভা শেষ করতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ছিল, যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে ক্যাথিড্রাল রোডের একটি ফ্ল্যাঙ্ক অর্থাত্ যাওয়া আসার যে কোনও একটা দিক সম্পূর্ণ খোলা রাখতে হবে।
অভিযোগ, সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলীয় কর্মীদের ইশারা করতেই ওপারে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা বহু সমর্থক ব্যারিকেড ভেঙে হুড়মুড়িয়ে রাস্তার ওপর চলে আসেন। এর ফলে মুহূর্তে পুরো রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে যায় এবং তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় মোতায়েন পুলিসকর্মীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়ান সমর্থকেরা। নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরেও কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ ওঠে।
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