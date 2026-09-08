/চূড়ান্ত নাম, দুই কেন্দ্রেই চমক! নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী হচ্ছেন কে কে?

মৌমিতা চক্রবর্তী: রাজ্যের দুই বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন। নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরের বিধানসভা উপনির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করেছে কমিশন। আর ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হতেই রাজ্য বিজেপির তরফে চূড়ান্ত দুই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীর নামও। নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরের বিধানসভা উপনির্বাচনে কারা হবেন বিজেপি প্রার্থী? তা চূড়ান্ত করেছে রাজ্য বিজেপি। রাজ্য বিজেপির তরফে নামের তালিকা আজ রাতেই দিল্লি পাঠানো হচ্ছে। এবার অপেক্ষা দিল্লির অনুমোদনের। দিল্লির অনুমোদন মিললেই তারপর নাম ঘোষণা। কাল অথবা পরশু সকালের মধ্যেই নাম ঘোষণার সম্ভাবনা। বঙ্গ বিজেপি সূত্রে খবর, দুই কেন্দ্রেই চমক থাকছে প্রার্থীর নামে।
পুজোর আগেই ফের ভোট রাজ্যে! আগামী ৬ অক্টোবর ভোট হবে নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর- এই দুই বিধানসভা কেন্দ্রে। ফল ঘোষণা ৯ অক্টোবর। মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন ১৬ সেপ্টেম্বর, আর প্রত্যাহারের ১৯ সেপ্টেম্বর। ১৭ সেপ্টেম্বর মনোনয়নপত্র স্কুটিনি। কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ১১ অক্টোবরের মধ্যে গোটা নির্বাচন-প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। ভবানীপুর ও নন্দীগ্রাম। ছাব্বিশে বিধানসভা ভোটে দুটি কেন্দ্রে প্রার্থী ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। ভবানীপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়ে দেন তিনি। জেতেন নন্দীগ্রামেও। শেষপর্যন্ত ভবানীপুরের বিধায়ক হিসেবেই শপথ নেন শুভেন্দু। নন্দীগ্রামে আসন ছেড়ে দেন। নিয়মাফিক সেই নন্দীগ্রামে এবার উপনির্বাচন।
ওদিকে ছাব্বিশে বিধানসভা ভোটে জেতার পর মুর্শিদাবাদের রেজিনগর কেন্দ্র থেকে পদত্যাগ করেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির হুমায়ুন কবীর। কারণ, হুমায়ুন কবীরও দুটি কেন্দ্রে প্রার্থী ছিলেন। রেজিনগরের পাশাপাশি নওদা কেন্দ্রেও প্রার্থী ছিলেন তিনি। সেখানেও জেতেন। নওদা কেন্দ্রটি রেখে রেজিনগর ছেড়ে দেন হুমায়ুন কবীর। ফলে রেজিনগরেও উপনির্বাচন জরুরি হয়ে পড়ে।
এখন রাজ্যের দুই হাইভোল্টেজ বিধানসভা কেন্দ্র— নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর। এই দুই বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনকে ঘিরে ক্রমশ চড়ছে রাজ্য রাজনীতির পারদ। ইতিমধ্যেই এই দুই কেন্দ্রের প্রার্থীদের নাম চূড়ান্ত করে ফেলেছে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের চূড়ান্ত অনুমোদন ও সিলমোহরের অপেক্ষা শুধু। আজ রাতেই নামের তালিকা পাঠানো হচ্ছে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির কাছে। সূত্রের খবর, রাজ্য কমিটির পাঠানো তালিকা দিল্লিতে পৌঁছানোর পর কেন্দ্রীয় শীর্ষ নেতৃত্ব তা খতিয়ে দেখবেন। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে কাল অথবা পরশু সকালের মধ্যেই আনুষ্ঠানিকভাবে দুই প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে দিতে পারে পদ্ম শিবির।
এই দুই আসনে উপনির্বাচনে প্রার্থী নির্বাচনে বিজেপির তরফে বড়সড় চমক থাকছে বলে খবর। হাইভোল্টেজ নন্দীগ্রাম ও রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ রেজিনগরে কোনও পরিচিত হেভিওয়েট মুখকে সামনে আনা হবে, নাকি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত কাউকে প্রার্থীকে দাঁড় করিয়ে চমক দেবে বঙ্গ বিজেপি— সেটাই এখন দেখার। উত্তর মেলা সময়ের অপেক্ষা। দিল্লির চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষা।