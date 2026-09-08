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চূড়ান্ত নাম, দুই কেন্দ্রেই চমক! নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী হচ্ছেন কে কে?

By-election BJP candidates: পুজোর আগেই ফের ভোট রাজ্যে! আগামী ৬ অক্টোবর ভোট হবে নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর- এই দুই বিধানসভা কেন্দ্রে। ফল ঘোষণা  ৯ অক্টোবর। রাজ্য বিজেপির তরফে চূড়ান্ত দুই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীর নাম

Reported ByMoumita Chakrabortty
Published: Sep 08, 2026, 10:50 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 10:50 PM IST
চূড়ান্ত নাম, দুই কেন্দ্রেই চমক! নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী হচ্ছেন কে কে?

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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