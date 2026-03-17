CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • TMC New Candidates 2026: তৃণমূলের প্রার্থীতালিকায় জেলায় জেলায় নতুন মুখ কারা? চিনে নিন তাদের

TMC New Candidates 2026: তৃণমূলের প্রার্থীতালিকায় জেলায় জেলায় নতুন মুখ কারা? চিনে নিন তাদের

TMC new faces in candidate list for West Bengal Assembly Election 2026: আগাম খবর ছিল যে এবার বিধানসভা ভোটে প্রার্থী বাছাইয়ে অনেক নতুন মুখ থাকতে চলেছে। প্রার্থীতালিকা ঘোষণা হতেই দেখা গেল অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছে সে কথা। প্রায় প্রতিটি জেলাতেই প্রার্থীতালিকায় নতুন মুখ।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Mar 17, 2026, 06:59 PM IST
TMC New Candidates 2026: তৃণমূলের প্রার্থীতালিকায় জেলায় জেলায় নতুন মুখ কারা? চিনে নিন তাদের
তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায় নতুন মুখ

প্রবীর চক্রবর্তী: আসন্ন ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের জন্য তৃণমূলের প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করে দিয়েছেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়। একসঙ্গে ২৯১ আসনের প্রার্থী ঘোষণা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়। আর প্রার্থীতালিকা ঘোষণা হতেই পরতে পরতে চমক। এবার ভোটে কারা তৃণমূলের টিকিট পেতে চলেছেন? তা নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা চলছিল। তৃণমূলের অন্দরের আগাম খবর ছিল, এবার বিধানসভা ভোটে প্রার্থী বাছাইয়ে অনেক নতুন মুখ থাকতে চলেছে। বহু নতুন মুখ তালিকায় ঠাঁই পেতে পারে বলে যে আগাম কানাঘুষো শোনা গিয়েছিল, প্রার্থীতালিকা ঘোষণা হতেই দেখা গেল তা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছে। প্রায় প্রতিটি জেলাতেই প্রার্থীতালিকায় নতুন মুখ।

Add Zee News as a Preferred Source

একনজরে তৃণমূলের প্রার্থীতালিকায় নতুন মুখ

উত্তরবঙ্গের নতুন মুখ: উত্তরবঙ্গে নতুন মুখ মোট ২৫ জন
শিবশঙ্কর পাল, রোমা রেশমী এক্কা, সাবলু বর্মণ, হরিহর দাস, শৈলেন বর্মণ, রাজীব তিরকে, বীরেন্দ্র বরা, সুভাষ চন্দ্র রায়, রামমোহন রায়, কৃষ্ণ দাস, স্বপ্না বর্মণ, রঞ্জল শীল শর্মা, সঞ্জয় কুজুর, শঙ্কর মালাকার (তৃণমূলে নতুন), রিনা টোপ্পো, নিতাই বৈশ্য, অর্পিতা ঘোষ (নতুন বিধানসভায়), চিন্তামনী বিহা, অমল কিস্কু, প্রসেনজিৎ দাস, প্রসূন ব্যানার্জি (নতুন বিধানসভায়), মাতিবুর রহমান (তৃণমূলে নতুন), কবিতা মন্ডল, আশিষ কুন্ডু ও নজরুল ইসলাম

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় নতুন মুখ: দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় নতুন মুখ মোট ৯ জন
নিলীমা বিশাল মিস্ত্রি, বর্ণালী ধারা, তাপস মন্ডল, মহম্মদ বাহারুল ইসলাম, শর্মিষ্ঠা পুরকাইত, সামিম আহমেদ, জাহাঙ্গির খান, শুভাশিস দাস, সোমাশ্রী বেতাল

নদীয়ার নতুন মুখ: নদিয়া জেলায় নতুন মুখ মোট ১০ জন
দিলীপ পোদ্দার, জেবার শেখ, অভিনব ভট্টাচার্য, তাপস ঘোষ, রাজীব বিশ্বাস, সৌগত বর্মণ, বর্ণালী দে রায়, সমীর পোদ্দার, অতীন্দ্রনাথ মন্ডল, শুভঙ্কর সিংহ

মুর্শিদাবাদের নতুন মুখ: মুর্শিদাবাদ জেলায় নতুন মুখ মোট ৬ জন
নূর আলম, ডাক্তার আব্দুল আজিজ, প্রণব চন্দ্র দাস, মুস্তাফিজুর রহমান সুমন, আতাউর রহমান, বাবর আলি। 

হাওড়ার নতুন মুখ: হাওড়ায় জেলায় নতুন মুখ মোট ৬ জন
কৈলাশ মিশ্র, ঋতব্রত বন্দোপাধ্যায়, বিমল কুমার দাস, দেবাশিষ জানা, সুবীর চ্যাটার্জি, তাপস মাইতি।

হুগলির নতুন মুখ: হুগলি জেলায় নতুন মুখ মোট  ৭ জন
শীর্ষাণ্য ব্যানার্জি, তন্ময় ঘোষ, দেবাংশু ভট্টাচার্য,  রঞ্জন ধারা, পার্থ হাজারি, মিতা বাগ, পলাশ রায়। 

পশ্চিম বর্ধমানে নতুন মুখ: পশ্চিম বর্ধমান জেলায় নতুন মুখ মোট ৩ জন
অভিজিৎ ঘটক, কবি দত্ত, কালোবরণ মন্ডল।

ঝাড়গ্রাম নতুন মুখ: ঝাড়গ্রাম জেলার ৪ আসনের মধ্যে ২টিতেই নতুন মুখ 
মঙ্গল সোরেন ও অজিত মাহাত।

পুরুলিয়া নতুন মুখ: পুরুলিয়া জেলায় নতুন মুখ মোট ৪ জন
অর্জূন মাহাত, সৌমেন বেলথরিয়া, মাণিক বারুই ও হাজারি বারুই।

কে কোথায় দাঁড়িয়েছেন? কাকে কোন আসন থেকে প্রার্থী করা হয়েছে? কে বাদ পড়েছেন? একনজরে দেখে নিন তৃণমূলের পূর্ণাঙ্গ প্রার্থী তালিকা। 

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

