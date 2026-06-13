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  • /Abhishek Banerjees PA Sumit Roy: অভিষেকের PA বলে কথা, তীব্র প্রভাব-প্রতিপত্তির ভয়ে তটস্থ থাকত এলাকা! কে এই বেহালার ত্রাস সুমিত রায়?

Abhishek Banerjee's PA Sumit Roy: অভিষেকের PA বলে কথা, তীব্র প্রভাব-প্রতিপত্তির ভয়ে তটস্থ থাকত এলাকা! কে এই বেহালার ত্রাস সুমিত রায়?

Abhishek Banerjee PA Sumit Roy: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে এলাকায় সুমিত রায়ের প্রভাব কতটা ছিল, তারই এক চিত্র উঠে এসেছে স্থানীয় বাসিন্দা রানা সিংহের অভিযোগে। তাঁর দাবি, সুমিতের প্রভাব থাকলেও এলাকায় আরও বেশি দাপট ছিল তাঁর বাবার। কারণ, সুমিত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিএ হওয়ায় তাঁদের বাড়ির সামনে সাধারণ মানুষের গাড়ি দাঁড় করানোরও সাহস ছিল না কারও।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 13, 2026, 04:14 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 04:41 PM IST
Abhishek Banerjee's PA Sumit Roy: অভিষেকের PA বলে কথা, তীব্র প্রভাব-প্রতিপত্তির ভয়ে তটস্থ থাকত এলাকা! কে এই বেহালার ত্রাস সুমিত রায়?

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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