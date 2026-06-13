Abhishek Banerjee's PA Sumit Roy: অভিষেকের PA বলে কথা, তীব্র প্রভাব-প্রতিপত্তির ভয়ে তটস্থ থাকত এলাকা! কে এই বেহালার ত্রাস সুমিত রায়?

পিয়ালি মিত্র, বিধান সরকার: শনিবার কাকভোরে অভিষেকের বাড়িতে হাজির শালবনী থানার পুলিস। সকাল সকাল কালীঘাট চত্বরে টানটান উত্তেজনা। অভিষেকের গোটা বাড়ি তল্লাশি করা হয়। এই তল্লাশি অভিযানে উঠে আসে অভিষেকের পিএ সুমিত রায়ের নাম। জানা যায়, সুমিতের বিরুদ্ধে জমি জালিয়াতি ও কোটি কোটি টাকার লেনদেনের অভিযোগ ওঠে। সুমিতের খোঁজেই ভোররাত থেকে তল্লাশি চালায় শালবনি থানার পুলিস।
পুলিস সূত্রে খবর, সুমিতের মোবাইলের শেষ 'টাওয়ার লোকেশন' মিলেছিল অভিষেকের বাড়িতেই। সেই সূত্র ধরে রাত ৩টে নাগাদ পুলিস কালীঘাটের পটুয়াপাড়ায় পৌঁছায়। ডাকাডাকিতে কেউ সাড়া না দেওয়ায় বাড়ির বাইরের দরজার তালা ভেঙে ভেতরে ঢোকে পুলিস। তবে সেখানে সুমিতের খোঁজ মেলেনি। সকাল ৮টার পর পুলিস অভিষেকের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় শালবনী থানার পুলিস। তারপর থেকে সুমিত রায়ের আর কোনও খোঁজ মেলেনি।
এলাকায় সুমিত ও তাঁর বাবার দাপট:
সুমিতের বাড়ি ৮/এ ক্যানেল রোড, বেহালা থানা এলাকায়। সুমিতের নিখোঁজ হওয়ার খবরের মাঝেই এলাকায় তাঁর ও তাঁর পরিবারের ঠিক কতটা প্রভাব ছিল, তা নিয়ে মুখ খুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দা রানা সিংহের অভিযোগ, সুমিতের প্রভাব থাকলেও এলাকায় তাঁর বাবার দাপট ছিল আরও বেশি। সুমিত রায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিএ হওয়ায় তাঁদের বাড়ির সামনে সাধারণ মানুষের গাড়ি দাঁড় করানোরও সাহস ছিল না কারও।
রানা সিংহের দাবি, প্রায় প্রতিদিনই সুমিত রায়ের বাড়িতে বিধায়ক, সাংসদ থেকে শুরু করে শীর্ষ পুলিস কর্তাদের আনাগোনা লেগে থাকত। এমনকী অনেক উচ্চপদস্থ পুলিস আধিকারিককেও তাঁর বাবাকে প্রণাম করতে দেখা যেত। তাঁর আরও অভিযোগ, ফলতার তথাকথিত 'পুষ্পা' জাহাঙ্গীর খানও নিয়মিত সুমিতের বাড়িতে যাতায়াত করতেন।
ক্লাব দখল ও কোটি টাকার পুজো:
স্থানীয়দের অভিযোগ, সুমিত রায় এলাকার একটি ক্লাবের নিয়ন্ত্রণও নিজের হাতে নিয়েছিলেন। তবে তাঁর তীব্র প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে কেউ প্রকাশ্যে মুখ খুলতে সাহস পেতেন না। এছাড়া, সমাজসেবার নামে কয়েক বছর আগে তিনি একটি নতুন দুর্গাপুজোর সূচনা করেন। স্থানীয়দের দাবি, অল্প সময়ের মধ্যেই সেই পুজোর বাজেট কয়েক কোটি টাকায় পৌঁছে যায়।
চাঁদাবাজির অভিযোগ:
অভিযোগের তালিকায় রয়েছে চাঁদাবাজির বিষয়টিও। স্থানীয়দের দাবি, এলাকার প্রতিটি পরিবারের সদস্যপিছু এক হাজার টাকা করে চাঁদা দিতে চাপ দেওয়া হত। অর্থাৎ, কোনও পরিবারে পাঁচজন সদস্য থাকলে তাদের পাঁচ হাজার টাকা দিতে হতো। অভিযোগ, চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে বা দিতে না পারলে হুমকি ও ভয় দেখানো হত।
কোথায় সুমিত, কী বলছে শ্বশুরবাড়ি?
শ্রীরামপুরের বিবেকানন্দ সরণিতে সুমিতের শ্বশুরবাড়ি রয়েছে, যেখানে তাঁর নিয়মিত আসা-যাওয়া আছে। নির্বাচনের পরেও তিনি বেশ কয়েকবার সেখানে গিয়েছিলেন। তবে গতকাল বা আজ সুমিত শ্রীরামপুরে আসেননি বলে দাবি করেছেন তাঁর শাশুড়ি। সুমিত কোথায় আছেন, সেই প্রশ্নে অসন্তুষ্ট হয়ে তিনি সংবাদমাধ্যমকেই তা খুঁজে বের করতে বলেন।
সুমিতের বিরুদ্ধে কী অভিযোগ?
সপ্তাহখানেক আগে জমি জালিয়াতির একটি মামলায় মেদিনীপুরের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সুজয় হাজরাকে গ্রেফতার করে পুলিস। সুজয়ের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ঘাঁটতে গিয়ে পুলিস জানতে পারে, তাঁর অ্যাকাউন্টে বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রচুর টাকা এসেছিল। আর সেই টাকার মধ্যে কোটি কোটি টাকা ট্রান্সফার করা হয়েছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিএ সুমিত রায়ের অ্যাকাউন্টে।
সূত্রের দাবি, গত কয়েকদিন ধরে সুমিত রায়কে ট্র্যাক করার সময় তাঁর মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন বারবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাসভবন দেখাচ্ছিল। শনিবার গভীর রাতে ওই লোকেশন স্থিরভাবে সেখানে পাওয়া যাওয়ার পর শালবনি থানার একটি দল রাত প্রায় ১টা নাগাদ কালীঘাট থানায় পৌঁছায় এবং স্থানীয় থানাকে বিষয়টি জানায়।
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