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কলেজের ছাত্র থেকে ২.২ কোটির ইনামি মাওবাদী — কে এই অসীম মণ্ডল ওরফে আকাশ?

Who is Maoist Leader Akash: ২০১১ সালের নভেম্বরে কিষেণজির মৃত্যুর পর বাংলার মাওবাদী সংগঠনের নেতৃত্বে বড় পরিবর্তন আসে। এই সময় অসীম মণ্ডল ওরফে আকাশকে CPI (Maoist)-এর West Bengal State Secretary করা হয়। কোন কোন বড় ঘটনায় জড়িয়ে তাঁর নাম?

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 17, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 03:49 PM IST
কলেজের ছাত্র থেকে ২.২ কোটির ইনামি মাওবাদী — কে এই অসীম মণ্ডল ওরফে আকাশ?
Image Credit: অসীম মণ্ডল ওরফে মাওবাদী নেতা আকাশ

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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