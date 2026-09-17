/কলেজের ছাত্র থেকে ২.২ কোটির ইনামি মাওবাদী — কে এই অসীম মণ্ডল ওরফে আকাশ?

পিয়ালি মিত্র: চন্দ্রকোনার ফুলচক গ্রামের ছেলে অসীম মণ্ডল। কলেজজীবন থেকেই অতিবাম রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ। সেই যোগাযোগই পরে তাঁকে নিয়ে যায় মাওবাদী সংগঠনের অন্দরমহলে। সময়ের সঙ্গে বদলে যায় তাঁর পরিচয়—অসীম মণ্ডল থেকে ‘আকাশ’, পরে ‘তিমির’, আর সাম্প্রতিক সময়ে ‘মনোজ’। প্রায় চার দশকের দীর্ঘ যাত্রায় পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহল থেকে ঝাড়খণ্ডের সারান্ডা—মাওবাদী সংগঠনের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্তর পেরিয়ে তিনি পৌঁছে যান CPI (Maoist)-এর Central Committee-তে।
কলেজজীবন থেকেই অতিবাম রাজনীতি
অসীম মণ্ডলের রাজনৈতিক যাত্রার শুরু কলেজজীবনে। তরুণ বয়সেই তিনি প্রচলিত বাম রাজনীতির বাইরে আরও Radical বা অতিবাম ধারার রাজনীতির দিকে ঝুলে পড়েন । সেখান থেকেই ধীরে ধীরে সশস্ত্র মাওবাদী রাজনীতির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ তৈরি হয়। পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের মাওবাদী সংগঠনের সাংগঠনিক কাঠামোয় উঠে আসেন তিনি। তখনও ‘আকাশ’ নামটি সর্বজনপরিচিত নয়। কিন্তু জঙ্গলমহলে সংগঠনের ভিত শক্ত করার সময়ে তিনি ধীরে ধীরে গুরুত্বপূর্ণ নেতা হয়ে ওঠেন।
জঙ্গলমহলে উত্থান
২০০০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও ঝাড়গ্রামজুড়ে মাওবাদী প্রভাব বাড়তে থাকে। লালগড় আন্দোলন, জঙ্গলমহলের সশস্ত্র সংঘর্ষ এবং নিরাপত্তা বাহিনীর উপর একের পর এক হামলার সময় CPI (Maoist)-এর সাংগঠনিক নেটওয়ার্কে আকাশের গুরুত্ব বাড়তে থাকে।
২০১০ সালের শেষে তিনি পশ্চিমবঙ্গের Maoist State Committee-র গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। সেই সময় State Committee-র একাধিক শীর্ষ নেতার গ্রেফতার বা মৃত্যুর ফলে সংগঠনের মধ্যে নেতৃত্বের সংকট তৈরি হয়। আকাশ তখনও বাইরে থেকে সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন।
কিষেণজির পর বড় উত্থান
২০১১ সালের নভেম্বরে কিষেণজির মৃত্যুর পর বাংলার মাওবাদী সংগঠনের নেতৃত্বে বড় পরিবর্তন আসে। এই সময় অসীম মণ্ডল ওরফে আকাশকে CPI (Maoist)-এর West Bengal State Secretary করা হয় বলে গোয়েন্দা তথ্যের উল্লেখ রয়েছে। একই সঙ্গে তাঁকে পশ্চিমবঙ্গে People’s Liberation Guerrilla Army বা PLGA-এর Chief Commandant-এর দায়িত্ব দেওয়ার কথাও সামনে আসে।
অর্থাৎ তাঁর হাতে তখন সংগঠনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক—
সাংগঠনিক নেতৃত্ব + সশস্ত্র বাহিনীর নেতৃত্ব।
কিষেণজির পর বাংলায় মাওবাদী সংগঠনকে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে এটাই ছিল আকাশের সবচেয়ে বড় উত্থানের পর্ব। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ মাওবাদী বিরুদ্ধে কার্যকলাপের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার হওয়ায় এরাজ্য ছেড়ে গা ঢাকা দেয় আকাশ।
State Secretary থেকে Central Committee
পরবর্তী সময়ে সংগঠনের আরও উঁচু স্তরে উঠে যান আকাশ। তিনি CPI (Maoist)-এর Central Committee Member বা CCM হন। ২০২৬ সালেও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের তালিকায় তাঁকে Central Committee Member হিসেবেই চিহ্নিত করছে। ঝাড়খণ্ড পুলিশের সাম্প্রতিক অভিযানে তাঁর ১০ সদস্যের একটি স্কোয়াডের কথাও বলা হয়েছে। অর্থাৎ, বাংলা থেকে উঠে আসা এই নেতা পরবর্তী সময়ে শুধু রাজ্যস্তরের নেতা থাকেননি—মাওবাদী সংগঠনের সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় কাঠামোর অংশ হয়ে ওঠেন।
কোন কোন বড় ঘটনায় তাঁর নাম উঠে আসে
তাঁর নাম মূলত জঙ্গলমহলের মাওবাদী সংগঠনের একাধিক বড় হিংসাত্মক পর্বের সঙ্গে সংগঠনগতভাবে জড়িয়ে এসেছে।
১. শিলদা EFR ক্যাম্প হামলা
২০১০ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম মেদিনীপুরের শিলদায় EFR ক্যাম্পে ভয়াবহ মাওবাদী হামলা হয়। হামলায় ২৪ জন নিরাপত্তাকর্মী নিহত হন।এই মামলায় হামলার মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে মাওবাদী নেতা ভেঙ্কটেশ্বর রেড্ডি ওরফে তেলুগু দীপকের নাম তদন্তে সামনে এসেছিল। সেই সময় আকাশ ছিলেন West Bengal State Committee-র শীর্ষ স্তরের নেতা। তাই শিলদা হামলার সঙ্গে আকাশের নাম মাওবাদী সংগঠনের সেই সময়কার নেতৃত্বের প্রেক্ষাপটে উঠে আসে।
২. সাঁকরাইল থানায় হামলা
জঙ্গলমহলে পুলিশি পরিকাঠামোর উপর মাওবাদীদের ধারাবাহিক হামলার অন্যতম বড় ঘটনা ছিল সাঁকরাইল থানায় হামলা। এই সময় পশ্চিমবঙ্গের মাওবাদী সংগঠনের সামরিক ও সাংগঠনিক নেতৃত্বে আকাশ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে ছিলেন। তাঁর নাম তাই ওই সময়ের বৃহত্তর মাওবাদী নেটওয়ার্ক ও অপারেশনাল কাঠামোর সঙ্গে জড়িয়ে আসে।
৩. লালগড় আন্দোলন
লালগড় আন্দোলনের সময় জঙ্গলমহলে CPI (Maoist)-এর রাজনৈতিক ও সশস্ত্র প্রভাব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ, ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণ, অগ্নিসংযোগ, অপহরণ এবং রাজনৈতিক হত্যার একাধিক ঘটনা ঘটে। এই সময় মাওবাদী State Committee-র গুরুত্বপূর্ণ মুখ হিসেবে আকাশের ভূমিকা আরও শক্ত হয়।
৪. জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেস নাশকতা
২০১০ সালের জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেস দুর্ঘটনায় মাওবাদী-সমর্থিত PCPA-র নাম এবং একাধিক অভিযুক্তের নাম সামনে আসে।
বাংলা পেরিয়ে ঝাড়খণ্ড
কিষেণজির মৃত্যুর পর পশ্চিমবঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযান বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের কার্যকলাপের কেন্দ্র ধীরে ধীরে ঝাড়খণ্ডের দিকে সরে যায়। ডালমা, পূর্ব সিংভূম এবং পরে পশ্চিম সিংভূমের সারান্ডা জঙ্গল হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। তবে সেখান থেকে বিভিন্ন সময় বাঁকুড়া, পুরুলিয়া মতো এলাকায় এসে এরাজ্য ফের সংগঠন জোরদার করার চেষ্টা চালিয়েছে। অতীতে বেশ কয়েক বার সে তথ্য পান গোয়েন্দারা।
২০২৫ সালেও ঝাড়খণ্ড পুলিশ তাঁকে CPI (Maoist)-এর Central Committee-র চার শীর্ষ নেতার একজন হিসেবে চিহ্নিত করেছিল এবং তাঁর মাথার দাম ₹১ কোটি ছিল। সারান্ডায় মিশির বেসরা, আকাশ এবং অন্যান্য শীর্ষ নেতাদের নেতৃত্বাধীন মাওবাদী নেটওয়ার্ক নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান টার্গেট হয়ে ওঠে।
ঝাড়খন্ড নিরাপত্তা বাহিনীর উপর একের পর এক হামলার মূল কারিগর ছিল আকাশ। ২০২৫ সালেও সারেন্ডাতে সিআরপিএফের বাহিনীর উপর মাওবাদী ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণ ঘটায় । ৮ জনের মৃত্যু হয়। তাতে নাম উঠে আসে সেই আকাশের।
ওড়িশার সঙ্গে যোগ কোথায়?
ঝাড়খণ্ডের দক্ষিণ অংশ, পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহল এবং ওড়িশার সীমান্তবর্তী জঙ্গল—এই গোটা অঞ্চলে CPI (Maoist)-এর আন্তঃরাজ্য নেটওয়ার্ক ছিল। এই কারণেই ২০২৬ সালে আকাশকে ধরতে ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা পুলিশের মধ্যে আন্তঃরাজ্য সমন্বয় বৈঠক হয়। ওড়িশা সরকার ও তাঁর বিরুদ্ধে ১.২ কোটি টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে। ২০২৬ সালের অগস্টেও পূর্ব সিংভূমের বিভিন্ন এলাকায় তাঁর ছবি-সহ পোস্টার লাগিয়ে তাঁর সন্ধান চাওয়া হয়। তাঁকে সেই সময়ও এলাকার অন্যতম প্রধান Wanted Maoist হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।
আকাশ থেকে ‘মনোজ’
নিরাপত্তা বাহিনীর চাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিচয় বদলানোর কৌশল নেন আকাশ। ২০২৬ সালে তাঁর নতুন নাম সামনে আসে—‘মনোজ’। ঝাড়খণ্ডের সরাইকেলা-খরসোয়া অঞ্চলে ছোট স্কোয়াড নিয়ে তিনি অবস্থান করছেন বলে গোয়েন্দা তথ্য সামনে আসে। অর্থাৎ বড় বাহিনী নয়, ছোট দল, দ্রুত জায়গা বদল এবং জঙ্গলভিত্তিক গেরিলা কৌশল—এই নতুন ছকে সংগঠন ধরে রাখার চেষ্টা করেছিলেন বলে নিরাপত্তা সংস্থাগুলির দাবি।
২০২৬ সালে সারান্ডা জঙ্গলে মাওবাদীদের উপর ব্যাপক চাপ তৈরি হয়। একাধিক শীর্ষ নেতা আত্মসমর্পণ করেন, অনেকে নিহত বা গ্রেফতার হন। মে মাসে ২৫ জন মাওবাদী আত্মসমর্পণের পর খবর আসে, মিশির বেসরা ও আকাশ সারান্ডা থেকে বেরিয়ে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জায়গায় সরে যেতে সক্ষম হয়।
এরপর আকাশের গতিবিধি নিয়ে নজর পড়ে বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমান্তে। আকাশের স্ত্রী কল্পনা মাইতি । সেও মাওবাদী কার্যকলাপে যুক্ত ছিল । তবে অনেক আগেই কলকাতা পুলিসের এসটিএফ তাঁকে গ্রেফতার করেছে।
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