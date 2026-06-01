/Biraj Biswas Youngest Bengal Minister: মাত্র ৩২-এই মন্ত্রিসভায় RSS দীক্ষিত বিরাজ বিশ্বাস, শুভেন্দুর ক্যাবিনেটের কনিষ্ঠতম এই মন্ত্রী আসলে কে? রইল সম্পূর্ণ বায়োডেটা

ভবানন্দ সিং: মন্ত্রিত্ব পেতে চলেছেন বিরাজ বিশ্বাস। মাত্র ৩২ বছর বয়সে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মন্ত্রিসভায় কনিষ্ঠতম বিধায়ক হিসেবে মন্ত্রী হতে চলেছেন তিনি। উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘির বিধায়ক বিরাজ বিশ্বাস। বিজেপির নবনির্বাচিত ২০৭ বিধায়কদের মধ্যে কনিষ্ঠতম বিধায়ক তিনি। ফলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মন্ত্রিসভায় তিনিই হতে চলেছেন কনিষ্ঠতম মন্ত্রী। ইতিমধ্যেই ফোন গিয়েছে তাঁর কাছে। শপথ নিতে কলকাতাতেও চলে এসেছেন তিনি।
কে এই বিরাজ বিশ্বাস?
২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘি কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে জয়ী হয়ে রাজনৈতিক মহলে আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছেন ৩২ বছর বয়সী বিরাজ বিশ্বাস। বাবা বিনয় বিশ্বাস। ৩২ বছরেই বিধায়ক নির্বাচিত বিরাজ বিশ্বাস পেশায় একজন আইনজীবী। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ জলপাইগুড়ি ল’ কলেজ থেকে ২০১৯ সালে বি.এ.-এলএল.বি ডিগ্রি অর্জন করেন। এবার নির্বাচনে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের গৌতম পালকে প্রায় ১৯,৮৬৯ ভোটে পরাজিত করেন। তাঁর প্রাপ্ত ভোট ৯৬,২৬০ ভোট।
RSS মন্ত্রে দীক্ষিত বিরাজ বিশ্বাস ছাত্র আন্দোলনের ফসল
ছাত্র আন্দোলনের ফসল আরএসএস ঘরানার করণদিঘীর বিধায়ক বিরাজ বিশ্বাস। শাসকের বিরুদ্ধে লড়াই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই উঠে আসা পরিচিত মুখ তিনি। উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী বিধানসভা কেন্দ্রে এবারের নির্বাচনে তরুণ ও লড়াকু মুখ বিরাজ বিশ্বাস আন্দোলনের মধ্য দিয়েই উঠে এসে রাজ্য রাজনীতিতে পরিচিতি লাভ করেছেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত বিরাজ শুরু থেকেই ছাত্র সংগঠন এবিভিপির সাথে যুক্ত ছিলেন। ছাত্র অবস্থায় থাকাকালীন তৃণমূলের বিরুদ্ধে তাঁর আন্দোলন তাঁকে রাজ্যব্যাপী পরিচিতি এনে দেয়। আইনের এই মেধাবী ছাত্র ধীরে ধীরে এবিভিপির রাজ্য সম্পাদক ও পরবর্তীতে রাজ্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে এবিভিপির সর্বভারতীয় সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন।
দাড়িভিট আন্দোলনের প্রধান মুখ
রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে একাধিকবার জেলে যেতে হয়েছে বিরাজ বিশ্বাসকে। রাজ্য সরকারের প্রতিহিংসা রাজনীতির কারণে সে শিলিগুড়ি হোক বা লালবাজার, সব জেলে থাকার অভিজ্ঞতাই হয়েছে তাঁর। রাজ্য সরকার ও 'তৃণমূলের পুলিস' তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মিথ্যা মামলা রুজু করে। তিনি দাড়িভিটের আন্দোলন, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসকবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে দাড়িভিটে যে তীব্র ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, সেই আন্দোলনের সামনের সারিতে ছিলেন বিরাজ।
তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে লড়েন একাধিক মামলা
সেই সময় থেকেই তিনি রাজ্য রাজনীতিতে পরিচিত নাম হয়ে ওঠেন। শুধু বাংলা নয়, গোটা দেশে তিনি বাংলার প্রতিবাদী কণ্ঠ রূপে পরিচিতি লাভ করেন। পরবর্তীতে বিরাজ বিশ্বাস আইনজীবী রূপে তৃণমূলের বিরুদ্ধে আরও জোরালো কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠেন। তরুণ বয়সেই আইনজীবী হিসেবে তৃণমূলের বিরুদ্ধে অত্যাচারিত মানুষের হয়ে একাধিকবার প্রতিবাদের আওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছেন তিনি। ডালখোলায় রামনবমীর হিংসা কিংবা প্রকৃত রাজবংশী সম্প্রদায়কে বঞ্চিত করে প্রাক্তন বিধায়ক গৌতম পালের স্ত্রী তথা জেলা পরিষদের সভাধিপতি পম্পা পালের জাল এসসি সার্টিফিকেট বাতিলের দাবিতেও লাগাতার আইনি লড়াই করে চলেছেন তিনি। মাত্র ৩২ বছর বয়সে বিরাজ বিশ্বাস এবারের বিধানসভা নির্বাচনে কনিষ্ঠতম বিধায়ক।
