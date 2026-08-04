অঞ্জন ভারতী না মেঘনাথ পাল? নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে 'শুভেন্দু ঘনিষ্ঠ' কে হচ্ছেন বিজেপি প্রার্থী? শুরু দেওয়াল লিখন

কিরণ মান্না: নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের দিনক্ষণ এখনও ঘোষণা হয়নি। কিন্তু ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে দেওয়াল লিখন। কে হচ্ছেন বিজেপি প্রার্থী? প্রার্থী নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা। তার মধ্যেই বিজেপি নেতা অঞ্জন ভারতীর নামে শুরু হয়েছে দেওয়াল লিখন। আর এই দেওয়াল লিখন ঘিরেই শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক চর্চা।
প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে ইতিমধ্যেই জল্পনা তুঙ্গে। একদিকে অঞ্জন ভারতি, অন্যদিকে মেঘনাথ পাল— দু'জনেই শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ এবং নন্দীগ্রামের প্রভাবশালী বিজেপি নেতা। ফলে শেষ পর্যন্ত দলের প্রার্থী হিসেবে কার নাম ঘোষণা হয়, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের। তারমধ্যেই নন্দীগ্রামে সম্ভাব্য উপনির্বাচনের আগেই শুরু হয়ে গিয়েছে বিজেপির দেওয়াল লিখন। তবে দেওয়াল লিখন নিয়ে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, বিজেপি একটি সংগঠিত দল। কোনও কর্মী বা সমর্থক অতিরিক্ত উৎসাহে এই দেওয়াল লিখে থাকতে পারেন। প্রার্থী কে হবেন, সেই সিদ্ধান্ত নেবে দল। নন্দীগ্রামের বিজেপি নেতা সৌমিত্র দে বলেন, প্রার্থী এখনও চূড়ান্ত হয়নি। দলই সিদ্ধান্ত নেবে, প্রার্থী কে হবেন। আর তারপরই আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে প্রার্থীর নাম।
প্রসঙ্গত, কদিন আগেই মেঘনাথ পালকে প্রার্থী দেখতে চাই বলে পোস্টার পড়ে নন্দীগ্রামে। সেই পোস্টার ঘিরেও জল্পনা ছড়ায়। পোস্টারে লেখা ছিল, "নন্দীগ্রামের বিধায়ক হিসেবে মেঘনাথ পালকে দেখতে চাই", পাশাপাশি "আপনার মূল্যবান ভোটে গড়ে উঠুক শক্তিশালী ও উন্নত নন্দীগ্রাম"—এমন বার্তাও দেওয়া হয়েছিল পোস্টারে। তবে কারা সেই পোস্টার লাগিয়েছে তা জানা যায়নি। তারও আগে অঞ্জন ভারতীর নাম নন্দীগ্রামের প্রার্থী হিসেবে ভাইরাল হয় সোশ্যাল মাধ্যমে।
তবে বার বারই এই বিষয়ে বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে ভারতীয় জনতা পার্টি একটি সুশৃঙ্খল দল। যা কিছু সিদ্ধান্ত হবে রাজ্য স্তর এবং কেন্দ্র স্তর থেকে হবে। এই দলে ব্যক্তি বড় নয়, দল বড়, দলের থেকে দেশ বড়। দল থেকে যাকে ঠিক করা হবে তাঁকেই পদ্মফুল প্রতীকে প্রার্থী হিসেবে সবাই বেছে নেবে। কিছু উৎসাহী কর্মী হয়তো উৎসাহ থেকে এমন করেছেন।
উল্লেখ্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নন্দীগ্রামের পাশাপাশি ভবানীপুর থেকেও জয়লাভ করায়, নিয়ম অনুযায়ী তাঁকে নন্দীগ্রাম আসনটি ছাড়তে হয়। তৃণমূলের বাজি 'দলবদলু' পবিত্র করকে হারিয়ে নন্দীগ্রামে জিতেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু শুভেন্দু অধিকারী ভবানীপুরের বিধায়ক হিসেবে শপথ নেওয়ায় তাঁকে নন্দীগ্রাম আসন ছাড়তে হয়েছে। ফলে নন্দীগ্রাম আসনটি এখন বিধায়ক শূন্য। সেখানে উপনির্বাচন হবে। যদিও তিনি নন্দীগ্রামের অভিভাবক হয়েই থাকবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। অন্যদিকে নন্দীগ্রামের বাসিন্দারাও চাইছেন নন্দীগ্রামেরই হোক বা বহিরাগত, যিনি প্রার্থী হবেন, তিনি যেন শুভেন্দু অধিকারীর 'ছায়া' হন, মুখ্যমন্ত্রীর মত আপন হতে পারেন।
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