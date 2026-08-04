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অঞ্জন ভারতী না মেঘনাথ পাল? নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে 'শুভেন্দু ঘনিষ্ঠ' কে হচ্ছেন বিজেপি প্রার্থী? শুরু দেওয়াল লিখন

Nandigram by-election: অঞ্জন ভারতি, অন্যদিকে মেঘনাথ পাল— দু'জনেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ এবং নন্দীগ্রামের প্রভাবশালী বিজেপি নেতা হিসেবে পরিচিত। ফলে শেষ পর্যন্ত দলের প্রার্থী হিসেবে কার নাম ঘোষণা হয়, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 04, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 04:10 PM IST
অঞ্জন ভারতী না মেঘনাথ পাল? নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে 'শুভেন্দু ঘনিষ্ঠ' কে হচ্ছেন বিজেপি প্রার্থী? শুরু দেওয়াল লিখন

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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