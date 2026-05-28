Dipankar Bhattacharya: বাড়ি পিছু নিতেন ৪০,০০০ ঘুষ! ধারে দিন কাটানো 'দিনমজুর' দীপঙ্কর কীভাবে হলেন কোটি কোটি টাকার মালিক? বিতর্কিত উত্থানে দুর্নীতির পাহাড়

Who is Dipankar Bhattacharya?: উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়ার রাজনীতিতে বহু বছর ধরে দাপুটে নেতা দীপঙ্কর ভট্টাচার্য। সাধারণ শ্রমজীবী যুবক থেকে পুরসভার দীর্ঘদিনের চেয়ারম্যান— তাঁর রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত উত্থানের গল্প যেমন নাটকীয়, তেমনই দুর্নীতির অভিযোগের পাহাড় তাঁকে ঘিরে। ভোটে পালাবদলের পর থেকেই রাজনৈতিক চাপ বাড়তে শুরু করে দীপঙ্কর ভট্টাচার্যের উপর।
পিয়ালি মিত্র: প্রথমে কম্পিউটার সেন্টার থেকে ৮০ লাখ! তারপর পাটক্ষেতের মাটি খুঁড়ে উদ্ধার ব্যাগ ব্যাগ টাকা! ৫ ব্যাগে উদ্ধার মোট ২,২৪,০৫,৭০০ টাকা! সবটাই সরকারি প্রকল্পের দুর্নীতির টাকা বলে অভিযোগ। ত্রাণ আত্মসাৎ ও দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার বাদুড়িয়ার দাপুটে তৃণমূল নেতা দীপঙ্কর ভট্টাচার্য। বাদুড়িয়া পুরসভার চেয়ারম্যান পদ থেকে পদস্খলন হয়ে, একেবারে সটান বিতর্কের কেন্দ্রে দীপঙ্কর ভট্টাচার্য। যেমন চমকপ্রদ ক্ষমতার অলিন্দে তাঁর উত্থান, তেমনই তাঁকে ঘিরে ভূরি ভূরি অভিযোগের কাহিনী।
কে এই দীপঙ্কর ভট্টাচার্য?
উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়ার রাজনীতিতে বহু বছর ধরে পরিচিত নাম দীপঙ্কর ভট্টাচার্য। একসময়ের সাধারণ শ্রমজীবী যুবক থেকে পুরসভার দীর্ঘদিনের চেয়ারম্যান— তাঁর রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত উত্থানের গল্প যেমন নাটকীয়, তেমনই সাম্প্রতিক দুর্নীতির অভিযোগে তাঁকে ঘিরে তৈরি হয়েছে তীব্র বিতর্ক।
স্থানীয়দের কথায়, দীপঙ্করের শুরুর জীবন ছিল অত্যন্ত সাধারণ। পড়াশোনায় মেধাবী ছিলেন। মাধ্যমিকে প্রথম বিভাগেও পাস করেছিলেন। কিন্তু আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না। জীবনের প্রথম দিকে বিভিন্ন ধরনের কাজ করেছেন। কখনও অন্যের দোকানে শ্রমিক, কখনও রাজমিস্ত্রির সহকারী, আবার কখনও দিনমজুরের কাজও। এলাকার প্রবীণদের কথায়, “যে কাজ পেত, সেটাই করত দীপঙ্কর।”
পরবর্তীকালে পরিবারের সহায়তায় একটি মারুতি গাড়ি কেনেন। তাঁর বাবা ও জ্যাঠা— দু’জনেই স্কুলের কেরানি ছিলেন। সবাই মিলেই সেই গাড়ি কিনে দিয়েছিলেন দীপঙ্করকে। এমনটাই দাবি স্থানীয়দের। এরপর ওই গাড়ি নিয়ে শুরু হয় যাত্রী ভাড়া খাটার কাজ। এমনকি এক-এক সময় লোকের থেকে ধার করেও দিন কাটাতেন।
দীপঙ্করের রাজনৈতিক উত্থান
রাজনীতিতে তাঁর উত্থান শুরু কংগ্রেসের হাত ধরে। স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে তাঁর। ২০১১ সালের আগে বাদুড়িয়া পুরসভার রাজনীতিতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ মুখ হয়ে ওঠেন। সেই সময় কংগ্রেস নেতা কাজি আব্দুল গফফারের আমলে তিনি পুরসভার চেয়ারম্যান হন বলে জানা যায়। পরে রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের পর তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন।
এলাকাবাসীর দাবি, তৃণমূলের উত্থানের সময় তিনি দ্রুত শাসকদলের ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন এবং পরে দীর্ঘদিন পুরসভার চেয়ারম্যানের পদে থাকেন। স্থানীয় সূত্রের দাবি, মোট প্রায় ১৫ বছর তিনি চেয়ারম্যান ছিলেন। পরিবারে স্ত্রী ও দুই মেয়ে রয়েছে। বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে, তাঁর একটি সন্তানও রয়েছে। ছোট মেয়ে এখনও পড়াশোনা করছে।
দীপঙ্করকে ঘিরে দুর্নীতির পাহাড়
সাম্প্রতিক সময়ে দীপঙ্কর ভট্টাচার্যের নাম নিয়ে সবচেয়ে বেশি চর্চা শুরু হয়েছে দুর্নীতির অভিযোগকে ঘিরে। এলাকার বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, বিভিন্ন সরকারি আবাসন প্রকল্পে উপভোক্তাদের কাছ থেকে ৩৫ থেকে ৪০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঘুষ নিতেন তিনি। শুধু তাই নয়, নিম্নমানের নির্মাণ নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। অভিযোগ, এক বছরের মধ্যেই বহু বাড়ির ছাদ চুঁইয়ে জল পড়তে শুরু করে। কোথাও আবার প্লাস্টার খসে পড়ে। স্থানীয়দের দাবি, এলাকায় ঘুরলেই এমন বহু বাড়ির উদাহরণ পাওয়া যাবে।
প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা মূলত আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া ও গৃহহীন মানুষের জন্য। কিন্তু বাদুড়িয়া এলাকায় ঘুরলে দেখা যাচ্ছে, বহু আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ব্যক্তিও এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন। অভিযোগ, তৎকালীন পুরপ্রধান তথা তৃণমূল নেতা দীপঙ্কর ভট্টাচার্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় ও টাকা লেনদেনের মাধ্যমে বহু অনিয়ম করে বাড়ি পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। আবাসের টাকা নয়ছয় করেছেন তিনি।
আত্মীয়কে পাইয়ে দিয়েছেন সুবিধা
এই অনিয়মের একটি জ্বলন্ত উদাহরণ বাসনা ভট্টাচার্য। দীপঙ্কর ভট্টাচার্যের পাশের বাড়িতেই বিশাল জমির উপর পাকা বাড়ি থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার সুবিধা পেয়েছেন। বাড়ির দেওয়ালে টাঙানো সরকারি বোর্ড থেকেই স্পষ্ট, কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে ১ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা, রাজ্য সরকারের তরফে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে। উপভোক্তার নিজস্ব অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে মাত্র ২৫ হাজার টাকা।
প্রকল্পের প্রকৃত যোগ্য তালিকায় তাঁর নাম থাকার কথা নয়। তবুও আত্মীয়তার সম্পর্কের জোরে তিনি এই সুবিধা পেয়েছেন বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের অভিযোগ, বাসনা ভট্টাচার্য সরকারি পেনশনভোগী পরিবারের সদস্য। তাঁর স্বামীও সরকারি চাকরিজীবী ছিলেন। ফলে কোনওভাবেই তিনি এই সুবিধার দাবিদার হতে পারেন না।
শুধু এই একটি ঘটনাই নয়, অভিযোগ আরও গুরুতর। বহু আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ব্যক্তি ৩০-৪০ হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে আবাস যোজনার ঘর পেয়েছেন বলে অভিযোগ। অন্যদিকে যাদের এখনও কাঁচা বাড়ি, যারা বছরের পর বছর আবেদন করেও বাড়ি পাননি, তারা আজও সরকারি তালিকার বাইরে। ফলে প্রকৃত গরিবদের বঞ্চিত করে রাজনৈতিক প্রভাব ও দুর্নীতির মাধ্যমে আবাস যোজনার সুবিধা বিলি করা হয়েছে বলেই অভিযোগ উঠছে।
প্রকৃত গরিবের মেলেনি ঘর
একদিকে তৎকালীন পুরচেয়ারম্যান দীপঙ্কর ভট্টাচার্যের পাশের বাড়িতে আত্মীয়ের পাকা বাড়ি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার টাকায় তৈরি হওয়ার অভিযোগ উঠছে, অন্যদিকে একই এলাকার বাস্তব ছবি তুলে ধরছে সম্পূর্ণ উল্টো এক চিত্র। চেয়ারম্যানের বাড়ি থেকে মাত্র ৫০০ থেকে ৭০০ মিটার দূরে বাস করেন রাজেশ মুখার্জী। পেশায় তিনি একজন রাজমিস্ত্রি। অসুস্থতার কারণে নিয়মিত কাজে যেতে পারেন না। তাঁর স্ত্রী মিতা মুখার্জী স্থানীয় একটি হোটেলে কাজ করেন। দীর্ঘদিন ধরে অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে দিন কাটছে তাঁদের। এখনও বাঁশ, মাটি ও টালির ছাউনি দেওয়া কাঁচা ঘরেই বসবাস করেন তাঁরা। বর্ষার সময় জল পড়ে, ঝড়-বৃষ্টিতে আতঙ্কে কাটাতে হয় রাত।
পরিবারের দাবি, একাধিকবার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার জন্য আবেদন করা হলেও কোনও সুবিধা মেলেনি। অভিযোগ, প্রকল্পের সুবিধা পেতে যে “ন্যূনতম টাকা” দিতে হত! তা দেওয়ারও ক্ষমতা নেই। পুর চেয়ারম্যনামের তরফ থেকেও কোনও সহযোগিতা মেলেনি বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের বক্তব্য, এখানেই স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে দুর্নীতি ও পক্ষপাতের চিত্র। একদিকে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে আত্মীয়দের পাকা বাড়ির জন্য সরকারি প্রকল্পের টাকা পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে কয়েকশো মিটার দূরে প্রকৃত গরিব পরিবার আজও কাঁচা মাটির ঘরে জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে।
রাজেশ মুখার্জী ও তাঁর পরিবারের বর্তমান পরিস্থিতিকেই একবাক্যে সবাই দীপঙ্কর ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে আবাস যোজনায় অনিয়ম ও দুর্নীতির জ্বলন্ত উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরছেন। প্রকল্পের টাকা নিয়ে দুর্নীতি ছাড়াও সরকারি ত্রাণ সামগ্রী আত্মসাতের অভিযোগও সামনে এসেছে। ভোটে পালাবদলের পর থেকেই রাজনৈতিক চাপ বাড়তে শুরু করে দীপঙ্কর ভট্টাচার্যের উপর। চেষ্টা করেছিলেন দুর্নীতির সমস্ত টাকা সরিয়ে ফেলার। কিন্তু, সেই চেষ্টা সফল হয়নি। তাঁকে গ্রেফতারের পাশাপাশি, বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ ও সরকারি সামগ্ওরী উদ্ধার হয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)