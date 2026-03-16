  • Who is Dushyant Nariala: মুসৌরি থেকে মেদিনীপুর হয়ে নবান্নের দায়িত্বে: নন্দিনীর পরিবর্তে রাজ্যের নয়া মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত, চিনে নিন এই হেভিওয়েট আমলাকে

Who is Dushyant Nariala: মুসৌরি থেকে মেদিনীপুর হয়ে নবান্নের দায়িত্বে: নন্দিনীর পরিবর্তে রাজ্যের নয়া মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত, চিনে নিন এই হেভিওয়েট আমলাকে

West Bengal Assembly Election 2026: ২০২৬ বিধানসভা ভোটের আগে নন্দিনী চক্রবর্তীকে সরিয়ে নতুন মুখ্যসচিব পদে দুষ্মন্ত নারিওয়ালা-কে আনল নির্বাচন কমিশন। মেদিনীপুরের প্রাক্তন জেলাশাসক থেকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব— দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ঝুলি এই ১৯৯৩ ব্যাচের আমলার। কেন কমিশন তাঁর ওপরেই ভরসা রাখল?

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Mar 16, 2026, 10:15 AM IST
Who is Dushyant Nariala: মুসৌরি থেকে মেদিনীপুর হয়ে নবান্নের দায়িত্বে: নন্দিনীর পরিবর্তে রাজ্যের নয়া মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত, চিনে নিন এই হেভিওয়েট আমলাকে
রাজ্যের নয়া মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিওয়ালা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতে না হতেই নজিরবিহীন কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে ভারতের নির্বাচন কমিশন। আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রাজ্যের মুখ্যসচিব পদ থেকে নন্দিনী চক্রবর্তীকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর জায়গায় বাংলার প্রশাসনিক প্রধান বা নতুন মুখ্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ১৯৯৩ ব্যাচের পোড়খাওয়া আইএএস (IAS) আধিকারিক দুষ্মন্ত নারিওয়ালাকে। কেন নির্বাচনের এই অগ্নিপরীক্ষায় কমিশন তাঁর ওপর ভরসা রাখল? এক নজরে দেখে নেওয়া যাক তাঁর কর্মজীবন।

মুখ্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার ঠিক আগে দুষ্মন্ত নারিওয়ালা রাজ্য সরকারের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব (ACS) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পাহাড়ে দীর্ঘ সময় কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের পাশাপাশি তিনি গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (GTA)-এর প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি হিসেবেও অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অতিরিক্ত দায়িত্ব সামলেছেন। উত্তর ও দক্ষিণ— উভয় বঙ্গের প্রশাসনিক নাড়িনক্ষত্র তাঁর চেনা।

১৯৬৭ সালের ২ জুন হরিয়ানায় জন্ম নেওয়া দুষ্মন্ত নারিওয়ালা বিএসসি এবং এলএলবি ডিগ্রিধারী। আইনের ওপর দখল থাকায় প্রশাসনিক জটিলতা মোকাবিলায় তিনি পারদর্শী বলে পরিচিত। ১৯৯৩ ব্যাচের এই আমলা পশ্চিমবঙ্গের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ জেলা ও দফতরে নিজের ছাপ রেখেছেন। তিনি পশ্চিম মেদিনীপুর এবং পূর্ব মেদিনীপুর— এই দুই স্পর্শকাতর জেলার জেলাশাসক (DM) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এ ছাড়াও তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলিতে রয়েছে- বিপর্যয় মোকাবিলা ও অসামরিক প্রতিরক্ষা দফতরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করেছেন। স্কুল শিক্ষা দফতর এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দফতরের সচিব হিসেবেও কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। কেন্দ্রীয় ডেপুটেশনে তিনি মুসৌরির লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (LBSNAA)-তে ডেপুটি ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করেছেন, যেখানে হবু আইএএস-দের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

নির্বাচন কমিশনের কাছে দুষ্মন্ত নারিওয়ালার 'ক্লিন ইমেজ' বা পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তিই তাঁকে এই পদের দাবিদার করে তুলেছে। ভোটের সময় প্রশাসনের নিরপেক্ষতা বজায় রাখা এবং শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা কমিশনের কাছে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য মনে হয়েছে। সোমবার থেকেই তিনি রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে কাজ শুরু করছেন, যা ২০২৬-এর হাইভোল্টেজ নির্বাচনে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল।

 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

