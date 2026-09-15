/ভিডিয়ো বিতর্কেই বদলি? সৌদির চাকরি ছেড়ে হন IPS, ২ বার UPSC ক্র্যকের বিরল সাফল্য! IPS বুশরা বানো কে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দায়িত্ব গ্রহণের আড়াই মাসের মধ্যেই বদলি করা খড়গপুরের অতিরিক্ত পুলিস সুপার আইপিএস বুশরা বানোকে। নেপথ্যে সেই 'বিতর্কিত' ভিডিও? উঠছে প্রশ্ন। খড়গপুরের অতিরিক্ত পুলিস সুপারের পদ থেকে সরিয়ে বুশরা বানোকে রাজ্য সশস্ত্র পুলিসের চতুর্থ ব্যাটালিয়নের ডেপুটি কমান্ডান্ট পদে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। নবান্ন এই বদলিকে রুটিন হিসেবে আখ্যা দিলেও, আড়াই মাসের মধ্যে এই বদলির নেপথ্যে উঠে আসছে সোশ্যাল মিডিয়ায় আইপিএস বুশরা বানোর একটি ভিডিয়োকে ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্ক।
ভিডিয়ো বিতর্কে IPS বুশরা বানো
সম্প্রতি পুলিসের উর্দিতে থাকা অবস্থাতেই একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছিলেন বুশরা। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক কোচিং অ্যাকাডেমির একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন আইপিএস বুশরা বানো। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক কোচিং অ্যাকাডেমি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও উচ্চশিক্ষায় কতটা সাহায্য করে এবং প্রাক্তনী হিসেবে তিনি নিজে কীভাবে উপকৃত হয়েছিলেন, সেকথা-ই পড়ুয়াদের সামনে তুলে ধরছিলেন তিনি। কিন্তু সেই ভিডিয়োর বক্তব্যে 'শব্দ' ব্যবহার নিয়েই বিতর্কের সূত্রপাত।
IPS বুশরা বানোর বদলি
এক জন সরকারি আধিকারিক সরকারি পদে থেকে এবং উর্দি পরে কীভাবে সেই 'শব্দ'গুলো ব্যবহার করতে পারেন, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এরপরই প্রবল বিতর্কের মুখে পড়েন ২০২১ ব্যাচের এই আইপিএস আধিকারিক। নেটিজেনদের একাংশ তাঁর তীব্র সমালোচনা শুরু করে। বিতর্কের জল গড়ায় রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ স্তর পর্যন্ত। যার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে বদলি করা হল বলে মনে করছেন অনেকে। তবে বিতর্ক বাদ দিলে, বুশরা বানোর ব্যক্তিগত জীবন সংগ্রাম ও সাফল্যের এক অটুট মেলবন্ধন। যা যে কোনও মহিলার কাছে অত্যন্ত অনুপ্রেরণাদায়ক।
উচ্চশিক্ষা ও সৌদি আরবে চাকরি
উত্তরপ্রদেশের কনৌজ জেলায় জন্মগ্রহণকারী বুশরা বানোর শিক্ষাগত যোগ্যতা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। অলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজে পিএইচডি করেন তিনি। এরপর ইউজিসি নেট-জেআরএফ উত্তীর্ণ হন। এমএ ও এমবিএ ডিগ্রিধারী বুশরা বানো বিয়ের পর কিছুদিন সৌদি আরবের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপক হিসেবেও চাকরি করেন। কিন্তু দেশে ফিরে প্রশাসনিক পরিষেবায় যোগ দেওয়ার অদম্য ইচ্ছা থেকে সেই চাকরি ছেড়ে বুশরা বানো ভারতে ফিরে আসেন।
সংসার, মাতৃত্ব ও ইউপিএসসি জয়
এরপরই ইউপিএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন বুশরা বানো। বিবাহিত জীবন ও ছোট দুই সন্তানের দায়িত্ব সামলানোর পাশাপাশি বুশরা ইউপিএসসি-র জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে শুরু করেন। অলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের রেসিডেন্সিয়াল কোচিং অ্যাকাডেমি থেকে তিনি প্রশিক্ষণ নেন। ২০১৮ সালে প্রথমবার ইউপিএসসি পরীক্ষায় সর্বভারতীয় স্তরে ২৭৭তম স্থান অর্জন করেন বুশরা বানো। ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ট্রাফিক সার্ভিসে সুযোগ পান। কিন্তু সেই সময় দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের কারণে চাকরিতে যোগ দিতে পারেননি তিনি। অদম্য মনোবল নিয়ে ২০১৯ সালে ফের UPSC পরীক্ষায় বসেন তিনি। এবার Rank হয় আরও ভালো। ২৩৪তম স্থান অর্জন করে IPS-এ সুযোগ পান বানো।
প্রশাসনিক কর্মজীবন
আইপিএস হিসেবে বুশরা বানোর কর্মজীবন শুরু হয় উত্তরপ্রদেশেই। প্রথমে উত্তরপ্রদেশে এসডিএম হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এরপর ২০২১ সালে বানো পশ্চিমবঙ্গ ক্যাডারের আইপিএস আধিকারিক হিসেবে যোগ দেন। হুগলি গ্রামীণ জেলায় অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে তাঁর প্রথম পোস্টিং হয়। ২০২৬-এর জুনে তিনি পদোন্নতি পেয়ে খড়গপুরের অ্যাডিশনাল এসপি হিসেবে দায়িত্ব নেন। যে পদ থেকে আড়াই মাসের মধ্যেই তাঁকে বদলি হতে হল!
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