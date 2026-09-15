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ভিডিয়ো বিতর্কেই বদলি? সৌদির চাকরি ছেড়ে হন IPS, ২ বার UPSC ক্র্যকের বিরল সাফল্য! IPS বুশরা বানো কে?

Who is IPS Bushra Bano: বিতর্ক বাদ দিলে, বুশরা বানোর ব্যক্তিগত জীবন সংগ্রাম ও সাফল্যের এক অটুট মেলবন্ধন। যা যে কোনও মহিলার কাছে অত্যন্ত অনুপ্রেরণাদায়ক। রইল IPS বুশরা বানোর ফুল বায়োডেটা।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 15, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 04:51 PM IST
ভিডিয়ো বিতর্কেই বদলি? সৌদির চাকরি ছেড়ে হন IPS, ২ বার UPSC ক্র্যকের বিরল সাফল্য! IPS বুশরা বানো কে?
Image Credit: IPS বুশরা বানো

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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