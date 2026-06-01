/Jagannath Chattopadhyay Bengal new minister: কলম ছেড়ে ক্ষমতার অলিন্দে: দুঁদে সাংবাদিক থেকে বিজেপির মন্ত্রীসভার উজ্জ্বল মুখ-- কে এই জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়?

প্রসেনজিত্ মালাকার: বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে সাংবাদিকতা থেকে রাজনীতির ময়দানে পা রাখার নজির কম নেই। তবে সেই পথ ধরে হেঁটে মাত্র পাঁচ বছরেই বিধানসভার গণ্ডি পেরিয়ে সোজা রাজ্যের ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার ঘটনা বিরল।
বীরভূমের তথা সিউড়ির নবনির্বাচিত বিধায়ক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় শুভেন্দু অধিকারীর মন্ত্রীসভার নবনির্বাচিত মন্ত্রী। রূপকথার মতোই এক অনন্য অধ্যায় রচনা করলেন। সোমবার লোকভবনে রাজ্যে প্রথম গঠিত বিজেপি সরকারের মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণের দিনে রাজ্যপাল আর.এন. রবির কাছে মন্ত্রী হিসেবে গোপনীয়তার শপথ নিলেন সিউড়ির এই ভূমিপুত্র। সাংবাদিকের তীক্ষ্ণ প্রশ্নবাণ ছুঁড়ে যিনি একসময় ক্ষমতার অন্দরমহলকে কাঁপাতেন, আজ তিনি নিজেই সেই ক্ষমতার অলিন্দে এক গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি।
জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের যাত্রাপথ শুরু হয়েছিল বিজ্ঞানের আঙিনা থেকে। পদার্থবিদ্যায় উচ্চশিক্ষা লাভ করার পর তিনি পেশা হিসেবে বেছে নেন সাংবাদিকতাকে। দীর্ঘ সময় ধরে বাংলার প্রথম সারির সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত থেকে সাংবাদিকতা জগতের এক অত্যন্ত পরিচিত মুখ। একজন নির্ভীক সাংবাদিক হিসেবে সাধারণ মানুষের সমস্যা, অভাব-অভিযোগ প্রশাসনের সামনে তুলে ধরাই ছিল তাঁর রোজের কাজ। কিন্তু শুধু খবরের কাগজের পাতায় কলম পেষার মধ্যে নিজেকে আটকে রাখতে চাননি তিনি। মানুষের জন্য আরও সরাসরি এবং বৃহত্তর স্তরে কাজ করার তাগিদে ২০২১ সালে পেশাগত জীবন থেকে স্বেচ্ছাবসর নেন এবং সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দেন।
২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) টিকিটে নিজের ঘরের মাঠ সিউড়ি কেন্দ্র থেকেই প্রথম নির্বাচনী লড়াইয়ে নামেন জগন্নাথ। তবে প্রথমবার ভাগ্য সহায় ছিল না। তৃণমূল কংগ্রেসের হেভিওয়েট প্রার্থী বিকাশ রায়চৌধুরীর কাছে অত্যন্ত অল্প ব্যবধানে পরাজিত হতে হয় তাঁকে। কিন্তু এই পরাজয় দমাতে পারেনি এই লড়াকু সাংবাদিককে।
পরাজয়কে শক্তিতে রূপান্তরিত করে পরবর্তী পাঁচ বছর তিনি সিউড়ির মাটিতেই পড়ে রইলেন। কোনও পদ বা বিধায়ক তকমা না থাকা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে নিরন্তর জনসংযোগ ও আন্দোলনের মাধ্যমে এলাকায় বিজেপির সংগঠন মজবুত করতে থাকেন। এর পুরস্কারও মেলে হাতেনাতে। রাজ্য বিজেপির অন্দরে ক্রমশ তাঁর গুরুত্ব বাড়তে থাকে; প্রথমে রাজ্য সাধারণ সম্পাদক এবং পরবর্তীতে রাজ্য সহ-সভাপতির মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক পদের দায়িত্ব দেওয়া হয় তাঁকে।
লড়াই যাঁর রক্তে আর বিজেপির দীক্ষা যাঁর মননে-- ২০২৬ এ তিনি ঠিক দেখিয়ে দিলেন লক্ষ্যে অবিচল থাকলে, সাফল্য আসবেই। তিনি নির্বাচনী প্রচারে মানুষের মন জয় করতে, মানুষকে নতুন দিন দেখাতে সফল হয়েছিলেন। তাই এই স্বপ্নের উড়ানে আজ তিনি রাজ্যের মন্ত্রী।
জনপ্রতিনিধি না হয়েও বিগত পাঁচ বছরে সিউড়ির একাধিক কেন্দ্রীয় উন্নয়নমূলক প্রকল্পের নেপথ্য কারিগর ছিলেন জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর একক ও নিরলস প্রয়াসেই গতি পেয়েছিল বীরভূমের বহু থমকে থাকা কাজ:
হাটজনবাজার রেল ওভারব্রিজ: দীর্ঘদিন ধরে থমকে থাকা এই জনগুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের জট কাটাতে রেল মন্ত্রকের কাছে একাধিকবার দরবার করেন তিনি এবং কাজ এগিয়ে নিয়ে যান।
রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ: সিউড়ি-শিয়ালদহ রুটে মেমু (MEMU) এক্সপ্রেস ট্রেনের ব্যবস্থা করা এবং সিউড়ি রেল স্টেশনকে আধুনিক রূপ দেওয়ার পেছনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।
ভবিষ্যৎ প্রকল্প: সিউড়ি থেকে রাজনগর হয়ে ঝাড়খণ্ড পর্যন্ত নতুন রেলপথ নির্মাণের প্রাথমিক অনুমোদন আদায়ের ক্ষেত্রেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।
পাঁচ বছরের এই কঠোর রাজনৈতিক অধ্যবসায় ও জনসেবার সুফল মিলল ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে। বিজেপি দল পুনরায় তাঁর ওপর ভরসা রেখে সিউড়ি কেন্দ্র থেকেই প্রার্থী পদ দেয়। এবার আর সিউড়ির মানুষ তাঁকে খালি হাতে ফেরায়নি। তৃণমূলের শক্তিশালী প্রার্থী উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়কে বিপুল ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে বীরভূমের মাটিতে পদ্ম ফোটান জগন্নাথ।
সোমবার রাজ্যে প্রথম বিজেপি সরকারের মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের দিনে যে ৩৫ জন মন্ত্রী শপথ নিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম চর্চিত নাম বীরভূমের এই ভূমিপুত্র। রাজনৈতিক মহলের মতে, তাঁর এই মন্ত্রিত্ব আসলে মাটি কামড়ে পড়ে থাকা লড়াই ও মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতার এক যোগ্য স্বীকৃতি। সাংবাদিক থেকে জননেতা এবং অবশেষে রাজ্যের মন্ত্রী--জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের এই অভাবনীয় জার্নি বীরভূম তথা সমগ্র রাজ্যের রাজনীতিতে এক নতুন অনুপ্রেরণার জন্ম দিল। এখন মন্ত্রী হিসেবে সিউড়ির সার্বিক উন্নয়নকে তিনি কোন শিখরে নিয়ে যান, সেদিকেই তাকিয়ে আপামর বীরভূমবাসী।
