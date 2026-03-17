Who is Kalita Majhi: পেশায় পরিচারিকা- বিবেচনাধীন ভোটারই BJP প্রার্থী, কে এই কলিতা মাজি? যার প্রশংসা মোদীর মুখেও

Kalita Majhi BJP Ausgram Candidate for West Bengal Assembly Election 2026: কেন পরিচারিকা কলিতা মাজিকেই টিকিট বিজেপির? কে এই কলিতা মাজি? যার প্রশংসা করেছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কলিতা মাজির মূল নির্বাচনী ইস্যু কী? চিনে নিন বিজেপির প্রার্থীতালিকায় চমক কলিতা মাজিকে।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Mar 17, 2026, 01:50 PM IST
আউশগ্রামের বিজেপি প্রার্থী কলিতা মাজি

অরূপ লাহা: বিবেচনাধীন ভোটার-ই বিজেপির প্রার্থী! এমনই তাজ্জব ঘটনা পূর্ব বর্ধমানে। সোমবার প্রথম দফার ১৪৪ জনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে বিজেপি। প্রথম দফার সেই প্রার্থী তালিকায় পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে নাম রয়েছে কলিতা মাজির। এদিকে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি এসআইআরে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা বলে যে লিস্ট প্রকাশিত হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে কলিতা মাজির নাম 'বিবেচনাধীন'। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে বিরোধীরা। 

'বিবেচনাধীন' কলিতা মাজি বিজেপি প্রার্থী 

আউশগ্রামের বিজেপি প্রার্থী কলিতা মাজির নাম ভোটার তালিকায় ‘আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন’ থাকা নিয়েই শুরু জল্পনা। আউশগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে এবারের নির্বাচনেও কলিতা মাজির উপরই ভরসা রেখেছে বিজেপি নেতৃত্ব। পেশায় পরিচারিকা কলিতা মাজিকে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনেই প্রথম টিকিট দিয়েছিল বিজেপি। আউশগ্রাম থেকেই প্রার্থী করেছিল বিজেপি। কিন্তু সেবার হেরে যান তিনি। তবে ২০২১ সালে পরাজয়ের পরেও গুসকরা শহরের বাসিন্দা ও পেশায় পরিচারিকা কলিতা মাজিকেই আবার প্রার্থী করা হয়েছে ২০২৬-এ। কিন্তু ভোটার তালিকায় তাঁর নামের পাশে ‘আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন’ লেখা থাকাতেই এলাকায় শুরু হয়েছে গুঞ্জন। 

কে এই কলিতা মাজি?

জানা গিয়েছে, গুসকরা পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মাঝপুকুর পাড়ের বাসিন্দা কলিতা মাজি। পেশায় তিনি পরিচারিকার কাজ করেন। পরিবারে রয়েছেন স্বামী ও এক ছেলে। স্বামী স্বামী সুব্রত মাঝি একজন প্লাম্বার হিসেবে কাজ করেন। ছেলে পার্থ এবছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। গুসকরা পুরসভার ১৯৫ নম্বর বুথের ভোটার কলিতা মাজি। এসআইআর প্রক্রিয়ার পর প্রকাশিত আংশিক চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় দেখা যায়, ওই বুথে ৩৯৭ নম্বর সিরিয়ালে রয়েছে তাঁর নাম। কিন্তু সেই নামের উপর ‘আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন’ ছাপ দেওয়া। অর্থাৎ তাঁর ভোটার পরিচয় নিয়ে এখনও নির্বাচন কমিশনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বাকি রয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠেছে অ্যাডজুডিকেশন বা বিবেচনাধীন তালিকায় নাম থাকা অবস্থায় কেউ কি নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন? পাশাপাশি, তিনি কি নিজের ভোট নিজে দিতে পারবেন? এই নিয়েই এলাকায় শুরু হয়েছে জোর জল্পনা। যদিও এই নিয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন কলিতা মাজি। তিনি বলেন, এসআইআর প্রক্রিয়ায় প্রাথমিকভাবে তিনি লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সিতে শুনানির জন্য ডাক পান। সেইমতো তিনি শুনানিতে হাজিরাও দিয়েছিলেন।

কলিতা মাজি দাবি করেছেন, "আমরা ৭ বোন। বাকি ৬ বোনেরই নাম উঠেছে। শুধু আমারই নাম অ্যাডজুডিকেশন বা বিচারাধীন আছে। আমি সমস্ত নথিই জমা দিয়েছি। কমিশনের আধিকারিকরা বলেছেন কোনও অসুবিধা নেই। এখন কমিশনের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছি। দল আমাকে প্রার্থী করেছে। আমি আত্মবিশ্বাসী, এবার আমরাই জিতব।”

২০২১-এ প্রথমবার বিজেপি প্রার্থী

উল্লেখ্য, পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রটি বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত এবং এটি তপসিলি জাতি সংরক্ষিত আসন। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কলিতা মাজিকে প্রার্থী করে কার্যত চমক দিয়েছিল বিজেপি। এবারের নির্বাচনেও তাঁকেই প্রার্থী করায় রাজনৈতিক মহলে আবারও শুরু হয়েছে জোর আলোচনা। যদিও গত বিধানসভা নির্বাচনে আউশগ্রাম আসনে বিজয়ী হন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী অভেদানন্দ থান্ডার। তিনি পেয়েছিলেন ১০০৩৯২ ভোট। আর বিজেপি প্রার্থী কলিতা মাজি দ্বিতীয় হয়ে পেয়েছিলেন ৮৮৫৭৭ ভোট। 

এদিকে এবার সেই কলিতা মাজিকে বিজেপি আবার প্রার্থী করতেই জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বাগবুল ইসলাম বলেন, "আমরা প্রথম থেকেই যে অভিযোগ করছিলাম এখন তা কার্যত প্রমাণিত হল। বিজেপি প্রার্থী বিবেচনাধীন অথচ তার নাম বিজেপির প্রার্থী তালিকায়। অর্থাৎ আঁতাত আছে কমিশনের সঙ্গে বিজেপির, এটা বোঝা গেল।" অন্যদিকে এই বিষয়ে বিজেপি নেতা মৃত্যুঞ্জয় চন্দ্র পালটা বলেন, "গোটা বিষয়টি আমার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে। কিন্তু এতে তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ যে ভুল ও মিথ্যা তা প্রমাণিত হল। শুধুমাত্র বেছে বেছে মুসলিমদের নাম বাদ বা বিবেচনাধীন তা নয়। কমিশন জাত বা ধর্ম দেখে নয়, তারা তাদের নিয়ম অনুযায়ী কাজ করছে।"

কেন কলিতা মাজিকেই আবার প্রার্থী? 

উল্লেখ্য, অন্যের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করা, বিজেপির একজন সক্রিয় সদস্য কলিতা মাজির প্রশংসা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদীও। পরিচারিকা হিসেবে কাজ করে মাসে মাত্র ৩,০০০ থেকে ৪,০০০ টাকা আয় করেন। কলিতা মাজি জানান, তিনি বহু বছর ধরেই বিজেপির সদস্য। পরিচারিকার কাজ করেই দলের কাজের জন্য সময় বের করেন। বিজেপি যখন তাঁকে প্রথম টিকিট দেয়, তখন তিনি বিশ্বাসই করতে পারেননি। তিনি কখনও ভাবেননি যে তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে লড়বেন। এবারও তাঁকে টিকিট দিয়েছে বিজেপি। যদিও এ ব্যাপারে তাঁর কোনও ধারণাই ছিল না।

আত্মবিশ্বাসী কালিতা বলেন, আমি সততার সঙ্গে লড়ব এবং জিতব। প্রথমবার নির্বাচনে লড়ার সময় তিনি খালি হাতে ছিলেন, এবারও তাই আছেন। ভোটের জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার চালাবেন তিনি। দল যখন আবারও তাঁর উপর আস্থা রেখেছে, তখন কঠোর পরিশ্রম, সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গেই নির্বাচনে লড়বেন। প্রসঙ্গত, পেশায় পরিচারিকা কলিতা মাজির সঙ্গে সমাজের তৃণমূল স্তরের মানুষের গভীর সংযোগ রয়েছে। তাঁর কথায়, তিনি সাধারণ মানুষের সমস্যা এবং দরিদ্র পরিবারের দুর্দশা খুব ভালোভাবে বোঝেন। নির্বাচনে জিতলে তিনি দরিদ্রদের উন্নয়নের জন্য কাজ করবেন। কলিতা বলেন, এই এলাকায় দরিদ্রদের জন্য একটি হাসপাতাল তৈরি করাই তাঁর স্বপ্ন। কারণ বর্তমানে এই এলাকার মানুষদের চিকিৎসার জন্য প্রধান শহর বর্ধমানে যেতে হয়। পরিবারের আর্থিক দুরবস্থার কারণে তিনি তাঁর শিক্ষাগ্রহণ সম্পূর্ণ করতে পারেননি। তাই জিতলে তিনি দরিদ্র শিশুদের শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য কাজ করবেন বলে জানান। 

কলিতা মাজির প্রশংসায় মোদী

কলিতা মাজির প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। কলিতা মাজিকে রাজনীতির এক দৃষ্টান্ত এবং সমাজের আশা বলে অভিহিত করেছে প্রধানমন্ত্রী মোদী। মোদী বলেন, পশ্চিমবঙ্গের আউশগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কলিতা মাজি রাজনীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মর্যাদা ও আত্মসম্মান নিয়ে লড়াই করে জীবনযাপন করা কলিতা তাঁর কাজের মাধ্যমে সমাজের জন্য এক দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছেন।

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

Who is Kalita MajhiKalita Majhi BJP Ausgram CandidatePurba Bardhaman Ausgram Assembly SeatWest Bengal Assembly Election 2026
