English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • Who is Pabitra Kar: নন্দীগ্রামে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে চায় তৃণমূল? শুভেন্দুর বিরুদ্ধে মমতা-অভিষেকর সম্ভাব্য বাজি কে এই সাইলেন্ট কিলার পবিত্র কর?

Nandigram TMC List: এবার একটা সময় শোনা যাচ্ছিল, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হয়তো নিজেই নন্দীগ্রামে দাঁড়াবেন। তবে শেষ পর্যন্ত সেই ঝুঁকি নিলেন না মমতা।

রজত মণ্ডল | Updated By: Mar 17, 2026, 02:04 PM IST
কে এই পবিত্র কর?

প্রবীর চক্রবর্তী:  বঙ্গ রাজনীতির অলিন্দে এখন একটাই নাম ঘোরাফেরা করছে— পবিত্র কর। মঙ্গলবার বিকেলে কালীঘাটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে তাঁর তৃণমূলে যোগদান কেবল একটি দলবদল নয়, বরং ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামের রণকৌশলে এক বিশাল বড় চাল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। শুভেন্দু অধিকারীর ‘ডান হাত’ বলে পরিচিত এই দুঁদে সংগঠকই কি এবার নন্দীগ্রামে বিজেপির আধিপত্য গুঁড়িয়ে দেবেন? মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুরুপের তাস হিসেবে পবিত্র করের উত্থান এখন বাংলার রাজনীতির সবথেকে বড় চর্চার বিষয়।

পবিত্র কর কোনো আকাশছোঁয়া নামী ব্যক্তিত্ব নন, বরং মাটির কাছাকাছি থাকা একজন লড়াকু নেতা। নন্দীগ্রামের রাজনীতিতে যাঁকে চেনা হয় ‘সাইলেন্ট কিলার’ হিসেবে। শান্ত স্বভাব, মুখে মৃদু হাসি, কিন্তু সংগঠনের কাজে অত্যন্ত ক্ষুরধার— এই হলো পবিত্র করের পরিচয়।

তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছিল তৃণমূলের হাত ধরেই। ২০১৮ সালে তিনি ছিলেন নন্দীগ্রামের বয়াল-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। তবে ২০২০ সালের শেষভাগে, যখন শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন, তখন তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুগামী হিসেবে পবিত্র করও সদলবলে পদ্ম শিবিরে নাম লেখান। ২০২১-এর হাইভোল্টেজ বিধানসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে শুভেন্দু অধিকারীর জয়ের নেপথ্যে যে কজন কারিগরের নাম উঠে আসে, তাঁদের মধ্যে পবিত্র কর অন্যতম।

নন্দীগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের একচ্ছত্র অধিপতি

নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রটি মূলত দুটি ব্লক নিয়ে গঠিত। গত কয়েকটি নির্বাচনে দেখা গেছে, নন্দীগ্রাম ১ নম্বর ব্লকে তৃণমূল টক্কর দিলেও ২ নম্বর ব্লকে বিজেপি বিশাল লিড পায়। আর এই ২ নম্বর ব্লকেই পবিত্র করের সংগঠনের ভিত পাথরের মতো শক্ত।

২০২১ বিধানসভা ও ২০২৪ লোকসভা: এই দুই নির্বাচনেই নন্দীগ্রাম ২ নম্বর ব্লক থেকে বিজেপিকে বড়সড় লিড এনে দিয়েছিলেন পবিত্র।

পারিবারিক প্রভাব: তাঁর রাজনৈতিক আধিপত্য এতটাই যে, ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তাঁর স্ত্রী বিজেপির টিকিটে জয়ী হয়ে বয়াল-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হন।

অর্থাৎ, যে দুর্গ শুভেন্দু অধিকারীর শক্তির উৎস, সেই দুর্গের চাবিকাঠিই ছিল পবিত্রর হাতে। এবার সেই চাবিকাঠিই তৃণমূলের বাক্সে চলে এল।

কেন তাঁকে ‘সাইলেন্ট কিলার’ বলা হয়?

পবিত্র কর প্রচারে থাকতে ভালোবাসেন না। ভিড়ভাট্টা বা সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার চেয়ে তিনি বেশি স্বচ্ছন্দ বুথ স্তরের কর্মীদের সঙ্গে ঘরোয়া বৈঠকে। আইপ্যাকের (I-PAC) প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাঁর গোপন বৈঠকের খবর জানাজানি হওয়ার পর স্বয়ং শুভেন্দু অধিকারী তাঁর সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন মান ভাঙাতে। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। নিঃশব্দে নিজের ঘুঁটি সাজিয়ে মঙ্গলবার বিকেলে তিনি পৌঁছে গেলেন অভিষেকের দরবারে। নন্দীগ্রামের ভোটারদের নাড়ি নক্ষত্র তাঁর নখদর্পণে বলেই তাঁকে শুভেন্দুর বিরুদ্ধে সবথেকে যোগ্য প্রতিপক্ষ মনে করা হচ্ছে।

তৃণমূলের কৌশল: ঘরের ছেলে বনাম বহিরাগত

২০২১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছিলেন, যাকে শুভেন্দু অধিকারী ‘বহিরাগত’ তকমা দিয়ে আক্রমণ করেছিলেন। এবার মমতা সেই ঝুঁকি নিতে নারাজ। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম নিয়ে জল্পনা থাকলেও, শেষ পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্থানীয় ভূমিপুত্র পবিত্র করের ওপরই ভরসা রাখতে চলেছেন বলে সূত্রের খবর।

তৃণমূলের অন্দরের পরিকল্পনা হল:

১. শুভেন্দুকে নিজের গড়ে আটকে রাখা: পবিত্র প্রার্থী হলে শুভেন্দু নিজের কেন্দ্র ছেড়ে বেরোতে পারবেন না। এতে ভবানীপুর সহ রাজ্যের অন্য প্রান্তের চাপ কমবে তৃণমূলের ওপর।

২. সংগঠনে ভাঙন: বিজেপির তমলুক সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি ছিলেন পবিত্র। তাঁর দলবদলে বিজেপির নিচুতলার কর্মীদের বড় অংশ তৃণমূলে ভিড়তে পারেন।

সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা ও আগামীর সমীকরণ

আজ বিকেলেই মুখ্যমন্ত্রী প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করবেন। শোনা যাচ্ছে, এবার টলিউডের পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, রাজ চক্রবর্তী সহ একঝাঁক তারকা প্রার্থী তালিকায় জায়গা পেতে পারেন। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতো নেতাদের ছেঁটে ফেলে স্বচ্ছ ভাবমূর্তির ওপর জোর দিচ্ছেন মমতা। তবে সব আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু এখন পবিত্র কর।

২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় নন্দীগ্রাম থেকে প্রায় ৮ হাজার ভোটের লিড পেয়েছিলেন। সেই লিডকে মুছে ফেলে জোড়াফুল ফোটানোই এখন পবিত্র করের প্রধান চ্যালেঞ্জ।

নন্দীগ্রামের মাঠের লড়াই কি এবার ‘গুরু’ শুভেন্দু বনাম ‘শিষ্য’ পবিত্রর লড়াইতে পরিণত হবে? সাইলেন্ট কিলারের নিঃশব্দ চাল কি শুভেন্দুর দর্প চূর্ণ করবে? মঙ্গলবার বিকেলের প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পরেই শুরু হবে এই নতুন রাজনৈতিক মহাযুদ্ধের কাউন্টডাউন।

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়।

