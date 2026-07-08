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Baruipur Rape Case: ও সব করতে পারে, বলছেন স্ত্রী, মা বলছেন দেহ নেব না, বারুইপুরকাণ্ডে এনকাউন্টারে মৃত কে এই প্রভাস?

Baruipur Rape Murder Case: পুলিস সূত্রে খবর, ঘটনার পুনর্নিমাণের সময়ে তদন্তে গঠিত এসআইটি-র সদস্য রনি সরকারের রিভালবার ছিনিয়ে নেয় প্রভাস। এক রাউন্ড গুলিও চালিয়ে দেয়

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 08, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 01:43 PM IST
Baruipur Rape Case: ও সব করতে পারে, বলছেন স্ত্রী, মা বলছেন দেহ নেব না, বারুইপুরকাণ্ডে এনকাউন্টারে মৃত কে এই প্রভাস?
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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