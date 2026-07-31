মুখ্যমন্ত্রীর উপর হামলার চক্রান্তে 'পুলওয়ামা যোগ'! ধৃত হামিমের 'কানেকশনে' থাকা কে এই মাস্টারমাইন্ড সাজ্জাদ ভাট?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপর হামলার চক্রান্তে 'পুলওয়ামা যোগ'! পুলওয়ামা কাণ্ডের অন্যতম মাস্টারমাইন্ড সাজ্জাদ ভাট। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপর হামলার চক্রান্তে বর্ধমান থেকে ধৃত পাক জঙ্গি হামিম এই সাজ্জাদ ভাট ঘনিষ্ঠ। কে এই সাজ্জাদ ভাট? পুলওয়ামা কাণ্ডের সঙ্গে সাজ্জাদ ভাটের যোগ কী?
পুলওয়ামা হামলার মাস্টারমাইন্ড সাজ্জাদ ভাট
জইশ জঙ্গি সাজ্জাদ ভাট-ই হচ্ছে ২০১৯-এর ১৪ ফেব্রুয়ারি জম্মু-কাশ্মীরের পুলওয়ামায় সেনা কনভয়ের উপর হামলা চালানো ঘাতক গাড়ির মালিক। জম্মু- কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার মারহামা এলাকার বাসিন্দা ছিল সাজ্জাদ আহমেদ ভাট। পাক মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদ-এর 'ফিদায়েঁ' স্কোয়াডের সদস্য ছিল এই সাজ্জাদ ভাট। পুলওয়ামা হামলার পর থেকেই সাজ্জাদ ভাটের খোঁজে জোর তল্লাশি শুরু এনআইএ। শেষে ২০১৯-এর ১৮ জুন নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিহত হয় পুলওয়ামা হামলার মাস্টারমাইন্ড সাজ্জাদ ভাট।
গাড়ির মালিক সাজ্জাদ ভাট
NIA-র তদন্ত অনুযায়ী, ১৪ ফেব্রুয়ারি পুলওয়ামা হামলায় সিআরপিএফ কনভয়ে যে মারুতি ইকো গাড়ি দিয়ে আত্মঘাতী বিস্ফোরণ ঘটানো হয়, সেই গাড়ির শেষ মালিক ছিল সাজ্জাদ ভাট। সাজ্জাদ আহমেদ ভাটের নামেই গাড়িটির রেজিস্ট্রেশন ছিল। হামলার মাত্র ১০ দিন আগে, ৪ ফেব্রুয়ারি, সাজ্জাদ ভাট এই গাড়িটি কেনে। পুলওয়ামা হামলার পরই নিরাপত্তা বাহিনী ও এনআইএ সাজ্জাদের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালায়। তবে তল্লাশির আগেই সে আত্মগোপন করে।
'ফিঁদায়ে' স্কোয়াডের সদস্য সাজ্জাদ ভাট
কিন্তু, আত্মগোপন করলেও সোশ্যাল মিডিয়ায় অস্ত্রহাতে সাজ্জাদ ভাটের ছবি ছড়িয়ে পড়ে। যেখানে তাকে জইশ-ই-মহম্মদের 'ফিঁদায়ে' স্কোয়াডে যোগ দেওয়ার কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করতে দেখা যায়। তার আগে সাজ্জাদ জইশ-ই-মহম্মদেরই একজন 'ওভারগ্রাউন্ড ওয়ার্কার' হিসেবে কাজ করত সাজ্জাদ। দেওবন্দী মাদ্রাসা 'সিরাজ-উল-উলুম'-এ পড়াশোনা করা সাজ্জাদ একজন 'হাফিজ' ছিল বলেও জানা যায়। উল্লেখ্য, পুলওয়ামা হামলার প্রধান মাস্টারমাইন্ড বুরহান ওয়ানির হাত ধরেই জঙ্গি সংগঠনে নাম লিখিয়েছিল সাজ্জাদ। ২০১৮ সালে জম্মু-কাশ্মীর পুলিসের হাতে সাজ্জাদ একবার গ্রেফতারও হয় বলে খবর।
নিরাপত্তারক্ষীদের হাতে নিকেশ
তারপর ছাড়া পেয়েই বুরহান ওয়ানির সঙ্গে মিলে ২০১৯-এর ১৪ ফেব্রুয়ারি পুলওয়ামা হামলা ঘটায় সাজ্জাদ ভাট। যে হামলায় প্রাণ হারান ৪০ জন সেনা জওয়ান। এর ৪ মাসের মাথায়, ১৮ জুন, দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগে নিরাপত্তারক্ষীদের হাতে নিহত হয় সাজ্জাদ ভাট। যদিও সাজ্জাদের দেহ নিতে অস্বীকার করে পরিবার।
সক্রিয় 'সাজ্জাদ গ্যাং' স্লিপার মডিউল
তবে ভয়ংকর জঙ্গি সাজ্জাদ ভাট নিকেশ হলেও, তার আন্তঃসীমান্ত ও আন্তঃরাজ্য সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক এবং স্লিপার মডিউলগুলো এখনও সক্রিয় বলে খবর। সেই মডিউলেরই সদস্য বর্ধমান থেকে ধৃত, হাওড়ার পিলখানায় দর্জির কাজ করা পাক জঙ্গি হামিম মণ্ডল। সূত্রের খবর, পশ্চিমবঙ্গে কাজ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল হামিম মণ্ডলকে। জইশ-ই-মহম্মদের সাজ্জাদ ভাট গোষ্ঠীর একজন সক্রিয় 'ওভারগ্রাউন্ড ওয়ার্কার' হিসেবে কাজ করছিল সে। পাকিস্তান থেকে জইশ কমান্ডাররা তাকে নিয়ন্ত্রণ করছিল। এই স্লিপার মডিউলগুলোই এখন তদন্তকারীদের নজরে।
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