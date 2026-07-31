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মুখ্যমন্ত্রীর উপর হামলার চক্রান্তে 'পুলওয়ামা যোগ'! ধৃত হামিমের 'কানেকশনে' থাকা কে এই মাস্টারমাইন্ড সাজ্জাদ ভাট?

Who is Sajjad Bhat?: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপর হামলার চক্রান্তে বর্ধমান থেকে ধৃত, হাওড়ার পিলখানায় দর্জির কাজ করা পাক জঙ্গি হামিম এই সাজ্জাদ ভাট ঘনিষ্ঠ। কে এই সাজ্জাদ ভাট? পুলওয়ামা কাণ্ডের সঙ্গে সাজ্জাদ ভাটের যোগ কী?

Written BySUDESHNA PAULEdited BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 31, 2026, 02:42 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 03:35 PM IST
মুখ্যমন্ত্রীর উপর হামলার চক্রান্তে 'পুলওয়ামা যোগ'! ধৃত হামিমের 'কানেকশনে' থাকা কে এই মাস্টারমাইন্ড সাজ্জাদ ভাট?
Image Credit: সাজ্জাদ ভাট (ফাইল ছবি)

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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