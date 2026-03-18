Who is Rituparna Adhya: ইনফ্লুয়েন্সার, রূপসী ইমেজেই বাজি তৃণমূলের: ঝড় তুলেছেন বনগাঁ দক্ষিণের তরুণ প্রার্থী, কে এই ঋতুপর্ণা?

Who is Rituparna Adhya: ইনফ্লুয়েন্সার, রূপসী ইমেজেই বাজি তৃণমূলের: ঝড় তুলেছেন বনগাঁ দক্ষিণের তরুণ প্রার্থী, কে এই ঋতুপর্ণা?
Bongaon Dakkhin: উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায় এবার এক চমকপ্রদ নাম ঋতুপর্ণা আঢ্য।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিধানসভা ভোটের আগে বনগাঁ দক্ষিণ কেন্দ্র ঘিরে প্রার্থী নির্বাচনে তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা দিল তৃণমূল কংগ্রেস। তরুণ মুখ, সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয়তা এবং রাজনৈতিক পরিবার— এই তিনের সংমিশ্রণে ঋতুপর্ণা আঢ্যকে সামনে এনে এক ঢিলে একাধিক লক্ষ্যভেদের কৌশল নিয়েছে শাসকদল, মত রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের।
উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায় এবার এক চমকপ্রদ নাম ঋতুপর্ণা আঢ্য। রাজনীতিতে তিনি নবাগত নন, তবে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে (West Bengal Election 2026) এই প্রথমবার বিধায়ক পদপ্রার্থী হিসেবে লড়াই করতে চলেছেন তিনি।
রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও পরিচয়:
১৯৯৯ সালের ১৯ ডিসেম্বর বনগাঁয় জন্ম ঋতুপর্ণার। বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই স্নাতক আদ্যোপান্ত রাজনৈতিক পরিবেশে বড় হয়েছেন। তাঁর বাবা শঙ্কর আঢ্য এবং মা জ্যোৎস্না আঢ্য দুজনেই বনগাঁ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং জেলার রাজনীতিতে অত্যন্ত পরিচিত মুখ। কংগ্রেসের হাত ধরে রাজনীতিতে প্রবেশ, পরে তৃণমূলে যোগ। বর্তমানে বনগাঁ পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তিনি। ফলে সংগঠনিক ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা— দুয়েরই মিশ্রণ রয়েছে তাঁর ঝুলিতে।
কংগ্রেস থেকে তৃণমূলের সফর:
ঋতুপর্ণার রাজনীতির হাতেখড়ি হয়েছিল হাত শিবিরের হাত ধরে। কংগ্রেসের টিকিটে জীবনের প্রথম পুরসভা নির্বাচনে লড়ে জয়ী হয়ে তিনি নিজের রাজনৈতিক দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি তৃণমূলে যোগ দেন এবং বর্তমানে ঘাসফুল শিবিরের একজন সক্রিয় নেত্রী হিসেবে পরিচিত।
পরিবারের রাজনৈতিক ঐতিহ্য এবং ব্যক্তিগত পরিচিতির মেলবন্ধনে বনগাঁ দক্ষিণের লড়াইয়ে ঋতুপর্ণা কতটা প্রভাব ফেলতে পারেন, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের। দলের এই সিদ্ধান্তে জেলায় যথেষ্ট শোরগোল পড়ে গিয়েছে।
তবে এই প্রার্থী নির্বাচনের কেন্দ্রে শুধু সংগঠন নয়, রয়েছে ইমেজ রাজনীতির প্রশ্নও। ইনস্টাগ্রাম ও ফেসবুকে সক্রিয় ঋতুপর্ণার একটি নির্দিষ্ট ‘ইনফ্লুয়েন্সার’ পরিচিতি রয়েছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, তরুণ ভোটারদের কাছে পৌঁছতে এই ডিজিটাল উপস্থিতিকেই হাতিয়ার করতে চাইছে তৃণমূল।
অন্য দিকে, বিতর্কের ছায়াও সমান্তরালভাবে উপস্থিত। পরিবারকে ঘিরে কেন্দ্রীয় তদন্তের প্রসঙ্গ ইতিমধ্যেই বিরোধীদের হাতে ইস্যু হয়ে উঠতে পারে বলেই মত বিশ্লেষকদের। ফলে বনগাঁ দক্ষিণে লড়াই শুধু দল বনাম দল নয়, বরং ‘তরুণ মুখ বনাম বিশ্বাসযোগ্যতা’— এই দ্বৈত সমীকরণে গড়াতে পারে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার একাধিক মামলায় তাঁর বাবা শঙ্কর আঢ্যর নাম জড়িয়েছে। জেল হেফাজতেও ছিলেন। রেশন দুর্নীতি মামলায় আবার ঋতুপর্ণাকে নজরদারির আওতায় রেখেছিলেন তদন্তকারীরা। একটি বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে বিদেশে টাকা পাচারের অভিযোগ উঠেছিল তাঁর মা জ্যোৎস্নার বিরুদ্ধে। এই মামলায় ঋতুপর্ণাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল কেন্দ্রীয় সংস্থা।
ঋতুপর্ণা এখন বনগাঁ পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার। বনগাঁ দক্ষিণ কেন্দ্রে প্রার্থী হওয়ার পরেই বিজেপিকে হারানোর শপথ নিয়েছেন তিনি। বনগাঁয় জিতে একটি হাসপাতাল গড়ার স্বপ্ন দেখেন ঋতুপর্ণা। তাঁর মতে, এতে গাইঘাটা, গোপালনগরের বিস্তীর্ণ এলাকায় মানুষের সুরাহা হবে। নিজের কাজের প্রতি তাঁর বিশ্বাস অটুট। বিজেপিকে নিয়ে ভাবছেনই না তিনি।
প্রথমবার বিধানসভা নির্বাচনে লড়ছেন ঋতুপর্ণা। স্থানীয় স্তরে স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নয়ন, বিশেষত হাসপাতাল গড়ার মতো ইস্যু সামনে আনার ইঙ্গিত মিলেছে। তবে শেষ পর্যন্ত ভোটের ময়দানে কোন ফ্যাক্টর প্রাধান্য পায়— নতুন প্রজন্মের আকর্ষণ, না কি বিতর্কের অভিঘাত— সেটাই এখন দেখার।
বনগাঁ দক্ষিণ তাই শুধু একটি কেন্দ্র নয়, শাসকদলের ‘নিউ এজ পলিটিক্স’ পরীক্ষার মঞ্চ হয়ে উঠছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।
