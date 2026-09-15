/হুমায়ুন-পুত্রকে রুখতে রেজিনগর উপনির্বাচনে কেন শাখারভ সরকারকেই বাজি বিজেপির? কী বলছে ভোটব্যাঙ্ক?

সোমা মাইতি: হুমায়ুন কবীরের রেজিনগরের বিজেপির বাজি শাখারভ সরকার। রেজিনগর উপনির্বাচনে হুমায়ুন কবীরের ছেলের বিরুদ্ধে বিজেপির প্রার্থী অভিজ্ঞ সংগঠক শাখারভ সরকার। রেজিনগর উপনির্বাচনে শাখারভ সরকারকে প্রার্থী করল বিজেপি । হুমায়ুন কবিরের ছেলের বিরুদ্ধে বিজেপির প্রার্থী দলের সাংগঠনিক নেতা শাখারভ সরকার। বর্তমানে বিজেপির রাজ্য সম্পাদক পদে রয়েছেন শাখারভ সরকার।
শাখারভ সরকার কে?
বড় সময় ধরে বিজেপির মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সভাপতি ছিলেন শাখারভ। ২০২১ থেকে ২০২৫ এর এপ্রিল অবধি ছিলেন এই পদে। পরে হন দলের রাজ্য কমিটির সম্পাদক। ভোটের আগে অবধি নিবিড় ভাবে জেলায় বিজেপির ঘর গুছিয়েছেন শাখারভ সরকার। দলের সাংগঠনিক নেতা হিসেবে পরিচিত তিনি। তবে একাধিকবার তাঁকে হুমায়ুন থেকে অধীর চৌধুরী, অনেকের সঙ্গেই বাদানুবাদে জড়াতে দেখা গিয়েছে। রেজিনগরে এবার তাঁর উপরেই এবার ভরসা রাখল বিজেপি। হুমায়ুন কবীরের ছেলেকে রুখতে সাংগঠনিক নেতা শাখারভ সরকার-ই হতে চলেছে বিজেপির তুরুপের তাস! হুমায়ুনের খাসতালুকে হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে তরজায় জড়ানো শাখারভ সরকারের উপরই ভরসা রাখল বিজেপি।
রেজিনগর উপনির্বাচন
মুর্শিদাবাদের রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক পারদ তুঙ্গে। শাখারভ সরকারের সংগঠনিক দক্ষতা রয়েছে। বিজেপির শীর্ষ সাংগঠনিক নেতা হিসেবেই দলের অন্দরে পরিচিত। ২০২১ সাল থেকে ২০২৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে তিনি বিজেপির মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সভাপতির দায়িত্ব সামলেছেন। পরবর্তীতে তাঁকে দলের রাজ্য সম্পাদক করা হয়। ভোটের আগের সময়জুড়ে জেলায় নিবিড়ভাবে সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধির পেছনে তাঁর মুখ্য ভূমিকা ছিল।
বিজেপির বাজি শাখারভ সরকার
রেজিনগরের মাটিতে শাখারভ কেবল পদাধিকারী নেতাই নন, প্রতিপক্ষ দলের নেতাদের সঙ্গে রাজনৈতিক তরজাতেও বার বার সরব হয়েছে। পূর্বে বহুবার স্থানীয় রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে হুমায়ুন কবীর এবং প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরীর সঙ্গে তীব্র বাদানুবাদে জড়িয়েছেন তিনি। ফলে হুমায়ুন কবিরের খাসতালুকে দাঁড়িয়ে তাঁর ছেলেই যখন প্রতিপক্ষ, তখন মাঠের অভিজ্ঞ সংগঠক শাখারভ সরকারকেই সবচেয়ে উপযুক্ত প্রার্থী বলে মনে করেছে পদ্ম শিবির।
২০২১ ও ২০২৪ নির্বাচনের ফলাফল
প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে রেজিনগরে তৃণমূল কংগ্রেসের রবিউল আলম চৌধুরী ১,১৮,৪৯৪টি ভোট (৫৬.৩১%) পেয়ে জয়ী হন। সেবার বিজেপির প্রার্থী অরবিন্দ বিশ্বাস ৫০,২২৬টি ভোট (২৩.৮৭%) পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসেন এবং প্রধান বিরোধী মুখ হয়ে ওঠেন। অন্যদিকে, একসময়ের শক্তিশালী দল কংগ্রেস নেমে যায় তৃতীয় স্থানে। এরপর ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত রেজিনগর বিধানসভা এলাকায় তৃণমূল প্রার্থী এগিয়ে থাকলেও, বিজেপি নিজেদের ভোট ব্যাংক ধরে রাখতে সক্ষম হয়।
২০২৬-এ রেজিনগরে পট পরিবর্তন
কিন্তু ২০২৬ বিধানসভা ভোটের আগেই পট পরিবর্তন ঘটে মুর্শিদাবাদের রাজনীতির। হুমায়ুন কবীর তৃণমূল ত্যাগ করে গড়ে তোলেন AJUP। নিজে দাঁড়ান রেজিনগর আসন থেকে। বিজয়ী হন হুমায়ুন কবীর। তিনি তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থী বাপন ঘোষকে ৫৮,৮৭৬ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। হুমায়ুন কবীর পান ১,২৩,৫৩৬ ভোট। ওদিকে বিজেপির বাপন ঘোষ পান ৬৪,৬৬০ ভোট। আর তৃণমূল কংগ্রেসের আতাউর রহমান ৪১,৭১৮ ভোট পেয়ে নেমে যান তৃতীয় স্থানে।
কেন রেজিনগরে বিজেপির বাজি শাখারভ সরকার?
এখন একদিকে হুমায়ুন কবীরের পারিবারিক রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও গড় রক্ষার লড়াই, অন্যদিকে শাখারভ সরকারের দীর্ঘদিনের সাংগঠনিক অভিজ্ঞতার পরীক্ষা—সব মিলিয়ে রেজিনগর উপনির্বাচনে এবার টানটান রাজনৈতিক নাটকীয়তা। হতে চলেছে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই।
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