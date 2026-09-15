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হুমায়ুন-পুত্রকে রুখতে রেজিনগর উপনির্বাচনে কেন শাখারভ সরকারকেই বাজি বিজেপির? কী বলছে ভোটব্যাঙ্ক?

Who is Sakharav Sarkar: একাধিকবার তাঁকে হুমায়ুন থেকে অধীর চৌধুরী, অনেকের সঙ্গেই বাদানুবাদে জড়াতে দেখা গিয়েছে। রেজিনগরে এবার তাঁর উপরেই এবার ভরসা রাখল বিজেপি। বহুবার স্থানীয় রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে হুমায়ুন কবীর এবং প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরীর সঙ্গে তীব্র বাদানুবাদে জড়িয়েছেন তিনি।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 15, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 02:00 PM IST
হুমায়ুন-পুত্রকে রুখতে রেজিনগর উপনির্বাচনে কেন শাখারভ সরকারকেই বাজি বিজেপির? কী বলছে ভোটব্যাঙ্ক?

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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