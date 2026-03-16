  • Who is Sanghamitra Ghosh: বাংলার ভোটযুদ্ধে কমিশনের ‘মাস্টারস্ট্রোক’: কে এই সঙ্ঘমিত্রা ঘোষ? রাজ্য়ের নতুন স্বরাষ্ট্র সচিবের উত্থান

West Bengal Assembly Election 2026: অভিজ্ঞ মহলের মতে, নির্বাচন কমিশন দীর্ঘ সময় ধরে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক আধিকারিকদের ট্র্যাক রেকর্ড পর্যবেক্ষণ করছিল এবং একটি সুনির্দিষ্ট 'ম্যাপিং' আগে থেকেই তৈরি রাখা হয়েছিল।

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 16, 2026, 08:38 AM IST
রাজ্যের নতুন স্বরাষ্ট্র সচিব সঙ্ঘমিত্রা ঘোষ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বেজে গিয়েছে। রবিবার বিকেলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রাজ্য প্রশাসনে এক নজিরবিহীন রদবদল ঘটিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। 

ঘড়ির কাঁটা রাত ১২টার ঘর ছোঁয়ার আগেই অপসারিত হলেন স্বরাষ্ট্র সচিব জগদীশ প্রসাদ মিনা। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন ১৯৯৭ ব্যাচের দক্ষ ও নিষ্ঠাবান আইএএস আধিকারিক সঙ্ঘমিত্রা ঘোষ। বাংলার প্রশাসনিক ইতিহাসে এই প্রথম বিধানসভা নির্বাচনের মতো গুরুত্বপূর্ণ সময়ে স্বরাষ্ট্র সচিবের মতো সংবেদনশীল পদের দায়িত্ব সামলাবেন একজন মহিলা আমলা।

কমিশনের ঝটিকা সিদ্ধান্ত ও প্রশাসনিক ম্যাপিং

মাত্র ৬ ঘণ্টার ব্যবধানে একজন আইএএস অফিসারকে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব পদে নিয়ে আসা সাধারণ চোখে অবিশ্বাস্য মনে হলেও, আমলা মহলের ধারণা এটি কোনও আকস্মিক সিদ্ধান্ত নয়। 

অভিজ্ঞ মহলের মতে, নির্বাচন কমিশন দীর্ঘ সময় ধরে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক আধিকারিকদের ট্র্যাক রেকর্ড পর্যবেক্ষণ করছিল এবং একটি সুনির্দিষ্ট ‘ম্যাপিং’ আগে থেকেই তৈরি রাখা হয়েছিল। জগদীশ প্রসাদ মিনাকে সরিয়ে সঙ্ঘমিত্রা ঘোষকে আনা কমিশনের সেই সুপরিকল্পিত কৌশলেরই অংশ। 

উল্লেখ্য, সঙ্ঘমিত্রা ঘোষের থেকে সাত বছরের জুনিয়র অফিসার জগদীশ প্রসাদ মিনাকে যখন স্বরাষ্ট্র সচিব করা হয়েছিল, তখন নবান্নের অন্দরে সিনিয়র আমলাদের মধ্যে চাপা অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল। কমিশনের এই সিদ্ধান্ত সেই ‘সিনিয়র-জুনিয়র’ বিতর্ককেও এক ধাক্কায় ধামাচাপা দিয়ে দিল।

কে এই সঙ্ঘমিত্রা ঘোষ?

নামের মধ্যেই লুকিয়ে আছে ইতিহাস। সম্রাট অশোকের কন্যা সঙ্ঘমিত্রার নিষ্ঠার কথা সর্বজনবিদিত। প্রশাসনিক মহলের মতে, আমলা সঙ্ঘমিত্রা ঘোষও তাঁর কর্মজীবনে সেই একই নিষ্ঠা ও সততার পরিচয় দিয়ে এসেছেন। ১৯৯৭ ব্যাচের পশ্চিমবঙ্গ ক্যাডারের এই আইএএস আধিকারিক গত আড়াই দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্তরে কাজ করেছেন।

সাউথ ২৪ পরগনা এবং হাওড়ার মতো রাজ্যের অত্যন্ত জনবহুল এবং রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল দুটি জেলার জেলাশাসক (DM) ও জেলা সংগ্রাহক হিসেবে সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনিক জটিলতা সামলানোর এই দীর্ঘ অভিজ্ঞতা বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁর বড় সম্পদ।

সমাজকল্যাণ ও স্বাস্থ্যখাতে সাফল্যের কারিগর

সঙ্ঘমিত্রা ঘোষের প্রশাসনিক সাফল্যের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে রাজ্যের নারী, শিশু এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়ন। বর্তমানে তিনি নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দফতরের সচিব পদে কর্মরত ছিলেন। তাঁর আমলে রাজ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রান্তিক মানুষের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দিতে তাঁর তদারকি প্রশাসনিক মহলে প্রশংসিত হয়েছে।

বিশেষ করে, ন্যাশনাল হেলথ মিশনের (NHM) রাজ্য প্রধান হিসেবে পাঁচ বছর দায়িত্ব পালন করার সময় পশ্চিমবঙ্গ মহিলা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামোয় আমূল পরিবর্তন এনেছিলেন তিনি। স্বাস্থ্য সূচকে রাজ্যের উন্নতির পেছনে তাঁর পরিকল্পনার বড় ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করা হয়।

কেন সঙ্ঘমিত্রা ঘোষকেই বেছে নিল কমিশন?

কমিশন সূত্রে খবর, পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ভোটের আবহে রাজনৈতিক হিংসার যে সংস্কৃতি চলে আসছে, তা নিয়ন্ত্রণে আনতে একজন অত্যন্ত নিরপেক্ষ এবং ‘রক্ষণশীল’ অফিসারের প্রয়োজন ছিল। সঙ্ঘমিত্রা ঘোষ আমলা মহলে ‘আপসহীন’ এবং ‘লো-প্রোফাইল’ অফিসার হিসেবে পরিচিত। তিনি প্রচারের আলো থেকে দূরে থেকে নীরবে কাজ করতে পছন্দ করেন।

কমিশনের যুক্তি:

নিরপেক্ষতা: রাজনৈতিক চাপের কাছে মাথা নত না করার ভাবমূর্তি।

অভিজ্ঞতা: বড় জেলার জেলাশাসক হিসেবে কাজ করার প্রশাসনিক দক্ষতা।

সততা: স্বচ্ছ ভাবমূর্তি, যা অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য অপরিহার্য।

চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ

ভোট ঘোষণার রাতেই এই রদবদল স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, নির্বাচন কমিশন এবারের ভোটে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য দেখাতে নারাজ। জগদীশ প্রসাদ মিনাকে হয়তো ভোটের সময় ভিন রাজ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হতে পারে, কিন্তু সঙ্ঘমিত্রা ঘোষের কাঁধে এখন বিশাল দায়িত্ব। পুলিশ প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করা, আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে একটি রক্তপাতহীন নির্বাচন উপহার দেওয়াই হবে তাঁর প্রধান চ্যালেঞ্জ।

বাংলার প্রশাসনিক অলিন্দে সঙ্ঘমিত্রা ঘোষের এই অভিষেক কেবল একজন মহিলার ক্ষমতায়ন নয়, বরং প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে কমিশনের একটি বড় পরীক্ষা। আমলা মহল তাকিয়ে আছে তাঁর পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে।

 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

