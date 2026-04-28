English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
Who is Singham Ajay Sharma?: 'আগর বদমাশি করি...' TMC প্রার্থীকে চমকানো ভোট-বঙ্গের নয়া সেনসেশন এই 'সিংঘম' অজয় শর্মা কে?

Encounter specialist warns Trinamool candidate: ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের বাসিন্দাদের কাছ থেকে অভিযোগ আসে যে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী জাহাঙ্গির খান ভোটারদের হুমকি দিচ্ছেন। সেই অভিযোগ পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান অজয় পাল শর্মা। তারপরই প্রার্থীর উদ্দেশে কড়া সতর্কবার্তা।  

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Apr 28, 2026, 01:47 PM IST
এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট 'সিংঘম' অজয় পাল শর্মা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'আগর বদমাশি করি...' খোদ তৃণমূল প্রার্থীকেই ধমক-চমক। আর এক ধমকেই ভোট-বঙ্গে ভাইরাল এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট অজয় শর্মা। বলা ভালো, দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে ভোট-বঙ্গে এখন নয়া সেনসেশন আইপিএস অজয় শর্মা। উত্তর প্রদেশ পুলিসে যাকে সবাই একডাকে চেনে 'সিংঘম' নামে। দ্বিতীয় দফার ভোটের মাত্র ২৪ ঘণ্টা আগে স্পর্শকাতর দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভোটের দায়িত্বে 'সিংঘম' অজয় শর্মাকে নিয়োগ করেছে কমিশন। 

Add Zee News as a Preferred Source

“যদি বদমায়েশি করো...”
তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খানকে কড়া সতর্কবার্তা দিয়েই ভোট-বঙ্গে ভাইরাল অজয় শর্মা। ভোটারদের ভয় দেখানোর অভিযোগ ওঠে তৃণমূল প্রার্থীর বিরুদ্ধ। আর তাতেই সরাসরি প্রার্থীকেই কড়া সতর্কবার্তা ‘এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট’ অজয় শর্মার। ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের বাসিন্দাদের কাছ থেকে অভিযোগ আসে যে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী জাহাঙ্গির খান নাকি ভোটারদের হুমকি দিচ্ছেন। সেই অভিযোগ পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান অজয় শর্মা। 

শর্মা পৌঁছনোর সময় খান বাড়িতে ছিলেন না। স্থানীয় বাসিন্দা এমনকি পুলিসও প্রথমে তাঁর বাড়ির ঠিকানা জানাতে চাননি। পরে খোঁজ চালিয়ে শর্মা ও তাঁর দল প্রার্থীর বাড়ি চিহ্নিত করে সেখানে পৌঁছে যান। তারপরই জাহাঙ্গির খানের বাড়িতে তাঁর আত্মীয়দের কড়া ভাষায় সতর্ক করেন অজয় শর্মা।

বলেন, “ওকে বোঝান। যদি কেউ বদমায়েশি করে, লোকজনকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ আসে, তাহলে আমরা কঠোর ব্যবস্থা নেব। কেউ যদি অন্যায় করে বা ভোটারদের হয়রানি করে, তা হলে আমরা কঠোর পদক্ষেপ নেব।” তিনি আরও বলেন, “জাহাঙ্গির খানকে বলুন, বার বার অভিযোগ আসছে যে তাঁর লোকজন অন্যদের হুমকি দিচ্ছে। এটা চলতে থাকলে আমরা বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে নেব। পরে যেন কোনও অভিযোগ না থাকে।”

নিরাপত্তা ঘিরে প্রশ্ন
এমনকি জাহাঙ্গির খানের বাড়িতে গিয়ে সেখানকার পুলিসি নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন অজয় শর্মা। তিনি দেখেন, সেখানে ১৪ জন রাজ্য পুলিসের কর্মী মোতায়েন রয়েছেন। স্থানীয় পুলিশ সুপারের কাছে জানতে চাইলে তাঁকে জানানো হয়, খান ‘ওয়াই-ক্যাটেগরি’ নিরাপত্তাপ্রাপ্ত। এখন ‘ওয়াই-ক্যাটেগরি’তে ১০ জন পুলিস থাকার কথা। এই অসঙ্গতি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন শর্মা এবং অতিরিক্ত নিরাপত্তা মোতায়েনের কারণ জানতে চেয়ে নোটিসও জারি করেন।

কে এই অজয় শর্মা?
পুরো নাম অজয় পাল শর্মা। উত্তর প্রদেশ ক্যাডারের IPS অফিসার। বাড়ি পাঞ্জাবের লুধিয়ানায়। পুলিস অফিসার হওয়ার আগে অজয় শর্মা ছিলেন দাঁতের ডাক্তার। ডাক্তারি পাস করার পর UPSC পরীক্ষা দিয়ে IPS অফিসার হন। অজয় পাল শর্মা ২০১১ সালে IPS হন। তারপরই উত্তরপ্রদেশ পুলিসে যোগ দেন। শুরু থেকেই অজয় শর্মা গুন্ডা দমনে হাত পাকান। উত্তরপ্রদেশের গুন্ডা, মস্তান, মাফিয়াদের যম এই অজয় পাল শর্মা। 

দাঁতের ডাক্তার থেকে ‘এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট’
জানা যায়, এই পর্যন্ত এখনও ১০০-র বেশি এনকাউন্টার করেছেন। তবে এর বেশির ভাগই 'হাফ এনকাউন্টার'। কী এই 'হাফ এনকাউন্টার'? উত্তরপ্রদেশে এই  'হাফ এনকাউন্টার' এক পরিচিত শব্দবন্ধ। 'হাফ এনকাউন্টার' মানে পায়ে গুলি। জানা যায়, অজয় পাল শর্মার নাম শুনলেই উত্তরপ্রদেশের দুষ্কৃতীরা সব ভয়ে গুটিয়ে যায়। দুর্নীতিগ্রস্ত নিচুতলার পুলিস কর্মীদেরও টাইট দিয়েছেন অজয় শর্মা। এখনও পর্যন্ত ৬৩ জন দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিস কর্মীকে সাসপেন্ড করে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জেলা সামলে বর্তমানে অজয় পাল শর্মা প্রয়াগরাজের যুগ্ম পুলিস কমিশনার পদে কর্মরত। বাংলার ভোটে তাঁকেই বঙ্গে আমদানি করেছে কমিশন।

অজয়ের ভাইও উত্তরপ্রদেশ ক্যাডারের IAS অফিসার। তবে 'সিংঘম' অজয় পাল শর্মাকে ঘিরে বিতর্কও রয়েছে। তাঁর কর্মজীবন বিতর্কমুক্ত নয়। ভুয়ো এনকাউন্টার ও দুর্নীতির অভিযোগও উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। ২০২০ সালে শামলিতে এক অভিযান ঘিরে প্রশ্ন ওঠে। বিরোধীরা যা ‘ভুয়ো এনকাউন্টার’ বলে দাবি করেন। সব মিলিয়ে, ভোটের মুখে বাংলায় উত্তরপ্রদেশ পুলিসের 'সিংঘম' অজয় শর্মার আমদানি ঘিরে রাজ্য-রাজনীতিতে উত্তেজনা আরও বেড়েছে। শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে
তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খানকে কড়া সতর্কবার্তা দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাগযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে। বিজেপির আইটি সেল প্রধান অমিত মালব্য শর্মার পদক্ষেপকে সমর্থন করে এক্স-হ্যান্ডেলে লিখেছেন, তিনি “কড়া বার্তা” দিয়েছেন। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস শর্মার নিয়োগ এবং তাঁর অতীত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। দলের দাবি, নির্বাচন কমিশন তাঁকে ‘প্যারাশুট করে নামিয়েছে’। আর তাঁর এনকাউন্টার ভাবমূর্তিও বিতর্কিত। এমনকি তৃণমূলের তরফে পালটা কড়া সতর্কবার্তাও এসেছে। তৃণমূলের স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, “নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকের মতো আচরণ না করলে তার ফল ভুগতে হবে... বাংলা উত্তরপ্রদেশ নয়।”

অখিলেশ যাদবের প্রতিক্রিয়া
শুধু তৃণমূল-বিজেপি নয়, অজয় শর্মাকে ঘিরে এই বিতর্কে সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবও যোগ দিয়েছেন। তিনি অভিযোগ করেন, বিজেপি “পরীক্ষিত এজেন্টদের” নির্বাচন পর্যবেক্ষক সাজিয়ে বাংলায় পাঠিয়েছে। তিনি বলেন, বিজেপি-কমিশনের এই ধরনের প্রচেষ্টা সফল হবে না। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই থাকবেন। পাশাপাশি তিনি হুঁশিয়ারি দেন, সময়মতো এই সব ঘটনার তদন্ত হবে। দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Who is Singham Ajay SharmaAgar badmashi kariEncounter specialistTrinamool candidateUP PoliceAjay Pal Sharmafalta
পরবর্তী
খবর

Engineer Student Death: খড়্গপুরে শনির খাঁড়া: ১০ দিনের মাথায় ফের ভয়ংকর পরিণতি মেধাবী সোহমের, IIT হস্টেলের বন্ধ দরজার পিছনেই
.

পরবর্তী খবর

