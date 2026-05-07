Suvendu Adhikari PA Death: রামকৃষ্ণ মিশনের উজ্জ্বল ছাত্র-প্রাক্তণ বায়ুসেনা কর্মী, শুভেন্দুর ছায়াসঙ্গী কে এই চন্দ্রনাথ?

Suvendu Adhikari PA Death: রামকৃষ্ণ মিশনের উজ্জ্বল ছাত্র-প্রাক্তণ বায়ুসেনা কর্মী, শুভেন্দুর ছায়াসঙ্গী কে এই চন্দ্রনাথ?
Chandranath Rath: শুভেন্দুর ছায়াসঙ্গী হিসেবে ক্রমশই উঠে আসে তার নাম। সম্পর্কটা দীর্ঘদিনের। শুভেন্দু যখন তৃণমূলে ছিলেন, তখনও চন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর সঙ্গী
অয়ন ঘোষাল: কাজ সেরে মধ্যমগ্রামের ফ্ল্য়াটে ফেরার পথে গুলিতে ঝাঁঝরা শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথ। হামলাকারীদের গুলিতে আশঙ্কাজনক চন্দ্রনাথের গাড়ির চালক বুদ্ধদেব বেরা। মধ্যমগ্রামের দোহাড়িয়ায় চন্দ্রনাথের গাড়িটিকে সামনে থেকে আটকে দেয় একটি স্টিল কালারের গাড়ি। আর সেই সুযোগই বাইক আরোহী দুষ্কৃতীরা পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয় চন্দ্রনাথ ও তার গাড়ির চালককে। কিন্তু শুভেন্দুর ছায়াসঙ্গী কে এই চন্দ্রনাথ?
চন্দ্রনাথের বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুরে। মা হাসি রথ আর ভাইকে নিয়ে তার পরিবার। হাসি রথ একসময় ছিলেন তৃণমূলের নেতা। ২০২০ সালে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন। আগাগোড়া মেধাবী ছাত্র ছিলেন চন্দ্রনাথ। পড়াশোনা করেছিলেন রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনে। ২০০০ সালে মাধ্যমিক দেন। নজরকাড়া রেজাল্টও করেছিলেন। শৈশবের বন্ধু এলাকাবাসী এবং সহপাঠীদের মতে তাঁর মতো দেশভক্ত বিরল। দেশ সেবার টানেই ভারতীয় বায়ুসেনায় যোগ দিয়েছিলেন। যদিও পূর্ণ সময়ের জন্য নয়, শর্ট টার্ম সার্ভিসে। অবসর নেওয়ার পরে একটি করপোরেট সংস্থায় ও পরে শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে কাজ শুরু করেন।
শুভেন্দুর ছায়াসঙ্গী হিসেবে ক্রমশই উঠে আসে তার নাম। সম্পর্কটা দীর্ঘদিনের। শুভেন্দু যখন তৃণমূলে ছিলেন, তখনও চন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর সঙ্গী। সেই সময়ে তৃণমূলের হয়ে কাজ করতেন। ২০২০ সালের ডিসেম্বরে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন তিনি শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর হাত ধরে চন্দ্রনাথও বিজেপিতে চলে আসেন। ২০২১-এ বিরোধী দলনেতা হন শুভেন্দু। তখন থেকেই শুভেন্দুর আপ্তসহায়ক হিসেবে কাজ করছেন চন্দ্রনাথ। তাঁর মা হাসি রথ স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ছিলেন। কাজের সূত্রে মধ্যমগ্রামের একটি ফ্ল্যাটে থাকতেন চন্দ্রনাথ। গতরাতে সেই ফ্ল্যাটে ফেরার সময় তাকে খুন হতে হয়।
এদিকে, ঘটনার তদন্ত নেমে পুলিসের হাতে একগুচ্ছ তথ্য হাতে এসেছে। যে গাড়িটি চন্দ্রনাথের রাস্তা আটকে দেয় সেই গাড়িটির যে নম্বর প্লেট রয়েছে তা ভুয়ো। যে নম্বর প্লেটটি লাগানো ছিল সেই নম্বরের গাড়িটি শিলিগুড়িতে রেজিস্ট্রেশন। তার মালিক শিলিগুড়ির। গাড়িটিও শিলিগুড়িতে রয়েছে। সেটির সঙ্গে চন্দ্রনাথের উপরে হামলার গাড়ির মডেল ও রং একেবারেই এক। গাড়িটির রেজিস্ট্রেশন করা হয় ২০১৬ সালের জানুয়ারিতে।
