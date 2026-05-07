Suvendu Adhikari PA Death: কে কেন খুন করেছে চন্দ্রনাথকে? একমাত্র ছেলের মৃত্যুতে বিস্ফোরক সন্তানহারা মা, কাঁদতে কাঁদতেই চরম শাস্তির দাবি
Chandranath Rath Mother demands life imprisonment: চন্দ্রনাথ রথের মা হাসিরানি রথ বৃহস্পতিবার অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি জানান। অপরাধীদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চান। বলেন, "সব তৃণমূলের সাজানো প্লট।"
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একমাত্র সন্তানকে কেড়ে নিয়েছে বর্বরের দল। তাঁর কোল খালি হয়ে গিয়েছে। চোখের জল বাঁধ মানছে না হতভাগ্য সন্তানহারা মায়ের। পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুরের বাড়িতে বসে শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক, নিহত চন্দ্রনাথ রথের মা কাঁদতে কাঁদতে শুধু একটাই কথা বলে চললেন। কাঁদতে কাঁদতে হাসিরানি রথ বলেন, "বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে বলেই ওরা এটা করেছে।" বলেন, "আমি দোষীদের শাস্তি চাই। আমি একজন মা, আমি চাই না ওদের ফাঁসি হোক। আমি ওদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাই।"
বুধবার রাত ১০টায় মধ্যমগ্রামে নৃশংসভাবে গুলি করে খুন করা হয় শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথকে। বাড়ি ফেরার সময়, তাঁর গাড়ি আটকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে চন্দ্রনাথ রথকে খুন করে আততায়ীরা। ছেলের খুনে, চন্দ্রনাথ রথের মা হাসিরানি রথ বৃহস্পতিবার অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি জানান। অপরাধীদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চান। তিনি স্পষ্ট অভিযোগ করেন, এই হত্যাকাণ্ড, তাঁর সন্তানকে খুন, সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।
অভিযোগ করেন, "বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে বলেই ওরা এটা করেছে। আমাদের রাজ্য সভাপতি এবং নেতারা বার বার রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার কথা বলছেন। কিন্তু শাসকদলের নেতারা যারা বিভিন্ন উস্কানিমূলক মন্তব্য করছিলেন, তাঁরা বলছিলেন ৪ তারিখের পর দিল্লির বাবারাও আমাদের বাঁচাতে পারবে না। ৪ তারিখের পর ওরা সত্যিই তা করে দেখাল।"
কাঁদতে কাঁদতে হাসিরানি রথ বলেন, "আমার ছেলে যদি দুর্ঘটনায় মারা যেত, তবে আমি এতটা দুঃখ পেতাম না। যেভাবে দুষ্কৃতীরা আমার ছেলেকে অত্যাচার করেছে, নৃশংসভাবে মেরেছে, এই সব তৃণমূলের সাজানো প্লট। শুভেন্দুবাবু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়ে দেওয়াতেই আমার পরিবারে এই বিপদের সম্মুখীন হল।"
প্রসঙ্গত, শুভেন্দু অধিকারীও তাঁর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথের হত্যাকাণ্ডকে একটি "ঠান্ডা মাথার এবং পূর্বপরিকল্পিত খুন" বলে উল্লেখ করেছেন। দলীয় কর্মীদের শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। আশ্বাস দিয়েছেন যে অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনা হবে।
চন্দ্রনাথের বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুরে। মা আর ভাই নিয়ে তার পরিবার। আগাগোড়া মেধাবী ছাত্র ছিলেন। রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনে পড়াশোনা করেন। ২০০০ সালে মাধ্যমিক দেন। নজরকাড়া রেজাল্টও করেছিলেন। শৈশবের বন্ধু এলাকাবাসী এবং সহপাঠীদের মতে তাঁর মতো দেশভক্ত বিরল। দেশ সেবার টানেই ভারতীয় বায়ুসেনাতে যোগ দেন। শর্ট টার্ম সার্ভিস থেকে অবসর নেওয়ার পরই শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে কাজ শুরু করেন।
