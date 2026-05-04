BJP CM Face: লাখ টাকার প্রশ্ন: গৈরিক বঙ্গে কে হবেন বিজেপি'র মুখ্যমন্ত্রী? বিগ আপডেটে যে নাম শোনা যাচ্ছে
BJP Key Contenders for Chief Minister's Post: কে হবেন বাংলায় বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী? রাজ্যের শীর্ষ পদের জন্য বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী নেতার নাম উঠে আসছে। ভোটগণনার প্রাথমিক ট্রেন্ড অনুযায়ী, সেই সব প্রার্থীই নিজ নিজ আসনে এগিয়ে রয়েছেন। কারা তারা?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রং বদলের পথে বঙ্গ (West Bengal Assembly Elections 2026)। হ্যাটট্রিকের পরে আর ক্ষমতায় ফিরছে না তৃণমূল। বাংলার দখল নিল ভারতীয় জনতা পার্টি (Bharatiya Janata Party)। কিন্তু এখন যে প্রশ্ন লাখ টাকার প্রশ্ন, সেটা হল-- কে হবেন বিজেপি (BJP)-র মুখ্যমন্ত্রী-মুখ (Bjp CM Fcae)। শেষ পাওয়া আপডেট বলছে, বিজেপি ১৯২টি আসনে এগিয়ে। তৃণমূল ৯৬টিতে। খুব একটা বড় বদল কি ঘটবে এই সংখ্যায়? বহুদিন আগেই এই প্রশ্ন উঠেছিল। অমিত শাহ সংকল্পপত্র (Sankalp Patra) প্রকাশ করলেন যেদিন। সেদিনই তিনি জানিয়েছিলেন, বিজেপি জিতলে এ রাজ্যে কে হবেন বিজেপি'র মুখ্যমন্ত্রী। কে বিজেপির তুরপের তাস?
অমিতের মতে কে মুখ্যমন্ত্রী?
এই ভোট-পর্বে সারা বাংলা প্রথম থেকে জানতে চেয়েছে, কে হবেন বিজেপি'র মুখ্যমন্ত্রী? কে এ বিষয়ে বিজেপির তুরুপের তাস? কে বিজেপি'র সিএম-ফেস? সংকল্পপত্র প্রকাশের শেষে সেই লগ্ন যখন এসেছিল, যখন অমিত শাহকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তখন অমিত শাহ পরিষ্কার করে বলেছিলেন, 'বাংলা থেকেই হবে, নিশ্চিত থাকুন'! কিন্তু এখন ফের এই প্রশ্ন উঠছে এবং অনেকগুলি নাম ঘোরাফেরা করছে।
কারা তারা?
বিজেপির শীর্ষপদের দৌড়ে থাকা সম্ভাব্য হেভিওয়েট নেতারা রাজ্যের শীর্ষ পদের জন্য বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী নেতার নাম উঠে আসছে। বর্তমানে ভোটগণনার প্রাথমিক ট্রেন্ড অনুযায়ী, উল্লিখিত সকল প্রার্থীই নিজ নিজ আসনে এগিয়ে রয়েছেন। কারা তারা?
শুভেন্দু অধিকারী
বর্তমানে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে এই পদের একজন বড় দাবিদার হিসেবে দেখা হচ্ছে। তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা এবং প্রভাবের জন্য তিনি সুপরিচিত। এই নির্বাচনে তিনি নন্দীগ্রাম এবং ভবানীপুর-- উভয় কেন্দ্র থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখোমুখি হয়েছেন তিনি। ইতিপূর্বে তিনি তৃণমূল সরকারে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রিত্ব সামলেছেন এবং তমলুকের সাংসদ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।
শমীক ভট্টাচার্য
এই দৌড়ে অন্যতম নাম বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। আরএসএস-এর (RSS) আদর্শে গড়ে ওঠা এই অভিজ্ঞ নেতা সমাজের বিভিন্ন স্তরে দলের ভিত্তি প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ২০২৪ সাল থেকে তিনি রাজ্যসভার সদস্য এবং বিগত কয়েক বছরে রাজ্যে বিজেপি-র শক্তি বৃদ্ধিতে তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব রয়েছে।
দিলীপ ঘোষ
প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের এখনও নিচুতলার কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে। তাঁর নেতৃত্বেই ২০১৯-এর লোকসভা এবং ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছিল। বর্তমানে তিনি খড়গপুর সদর কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এবং দলের অভ্যন্তরে অত্যন্ত প্রভাবশালী এক ব্যক্তিত্ব হিসেবে রয়ে গেছেন।
নিশীথ প্রামাণিক
প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক এই লড়াইয়ের অন্যতম প্রধান মুখ। উত্তরবঙ্গের প্রতিনিধি হিসেবে কোচবিহার-সহ ওই অঞ্চলে দলের প্রভাব বৃদ্ধিতে তিনি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। চলতি নির্বাচনে তিনি মাথাভাঙ্গা কেন্দ্র থেকে লড়ছেন।
অগ্নিমিত্রা পল
আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক এবং দলের রাজ্য সহ-সভাপতি অগ্নিমিত্রা পলের নামটিও সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে আলোচনায় রয়েছে। বিভিন্ন প্রতিবাদ আন্দোলন এবং প্রচার কর্মসূচিতে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা তাঁকে রাজ্য ইউনিটের একজন পরিচিত ও মুখর নেত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।
রূপা গঙ্গোপাধ্যায়
প্রাক্তন রাজ্যসভা সাংসদ এবং জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ও এই পদের অন্যতম দাবিদার হতে পারেন। শহরকেন্দ্রিক ভোটারদের মধ্যে তাঁর বিশেষ আবেদন রয়েছে। বর্তমানে তিনি সোনারপুর দক্ষিণ কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বিজেপি-র সঙ্গে যুক্ত রূপা ইতিপূর্বে দলের মহিলা মোর্চার নেতৃত্বও দিয়েছেন।
এখন সবটাই অনুমান। ফল পুরোপুরি ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত এ নিয়ে কিছু বলা খুব মুশকিল। অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।
