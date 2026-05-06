Bengal Next CM: মুখ্যমন্ত্রী মুখে বড় চমক? অমিত শাহের সঙ্গে চার্টার্ড ফ্লাইটে গিয়ে দিল্লিতে দেখা করলেন অগ্নিমিত্রা, বিপুল জল্পনা

Bengal Next CM: মুখ্যমন্ত্রী মুখে বড় চমক? অমিত শাহের সঙ্গে চার্টার্ড ফ্লাইটে গিয়ে দিল্লিতে দেখা করলেন অগ্নিমিত্রা, বিপুল জল্পনা
রাজীব চক্রবর্তী: ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পর থেকেই মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন নিয়ে কলকাতায় রাজভবন থেকে দিল্লির নর্থ ব্লক--সর্বত্রই সাজ সাজ রব। একদিকে যখন শুভেন্দু অধিকারী, শমীক ভট্টাচার্য, দিলীপ ঘোষ বা রূপা গাঙ্গুলির মতো অভিজ্ঞ নেতাদের নাম নিয়ে চর্চা চলছে, ঠিক তখনই অনেকটা নিঃশব্দে ‘ডাস্ক হর্স’ হিসেবে রেসের প্রথম সারিতে উঠে এলেন বিজেপির জয়ী প্রার্থী এবং ভরা তৃণমূল মরসুমে মাটি কামড়ে পড়ে থাকা অগ্নিমিত্রা পাল। মঙ্গলবার রাতে তাঁর হঠাৎ করে চার্টার্ড ফ্লাইটে দিল্লি পাড়ি দেওয়া এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে একান্ত বৈঠক বাংলার রাজনৈতিক অলিন্দে এক বিশাল আলোড়ন।
অগ্নিমিত্রার রাজনৈতিক উত্তরণ
২০১৯ সালে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর থেকেই অগ্নিমিত্রা পাল নিজের রাজনৈতিক কেরিয়ারে উল্কার গতিতে সাফল্য পেয়েছেন। এবারের নির্বাচনে আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্র থেকে তিনি এক বিশাল জয় ছিনিয়ে এনেছেন।
তাঁর প্রাপ্ত ভোট ১ লক্ষ ১৯ হাজার ৫৯২টি। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে তিনি ৪০ হাজার ৮৩৯টি ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছেন। এই বড় ব্যবধান প্রমাণ করে যে, কেবল শহর নয়, গ্রামীণ ও মিশ্র জনসংখ্যার এলাকাতেও তাঁর গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে।
রাজনীতিতে আসার আগে অগ্নিমিত্রা ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন ফ্যাশন ডিজাইনার। কলকাতার উচ্চবিত্ত সমাজ থেকে শুরু করে বলিউডের গ্ল্যামার জগত—সর্বত্রই তাঁর অবাধ বিচরণ ছিল।
কিন্তু সেই গ্ল্যামার জগত ছেড়ে তিনি যখন রাজনীতির রুক্ষ জমিতে নামলেন, অনেকেই সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। তবে ‘মহিলা মোর্চা’-র সভানেত্রী হিসেবে রাজ্যের কোণায় কোণায় ঘুরে নারী সুরক্ষা ও অধিকার নিয়ে লড়াই করে তিনি নিজের লড়াকু ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছেন।
দিল্লির বার্তা কী?
দিল্লিতে অমিত শাহর বাসভবনে অগ্নিমিত্রার প্রায় এক ঘণ্টার বৈঠকটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। দলীয়ভাবে একে ‘শুভেচ্ছা সফর’ বলা হলেও, রাজনৈতিক মহলের দাবি-- মুখ্যমন্ত্রী পদের জন্য যোগ্য প্রার্থী হিসেবে অগ্নিমিত্রার দক্ষতা এবং ভবিষ্যৎ রূপরেখা জানতেই এই তলব। বিশেষ করে যখন বিজেপি বাংলা জয়ের পর এক নতুন ধরনের প্রশাসনিক মডেল গড়ে তুলতে চাইছে, তখন একজন উচ্চশিক্ষিত, পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তির এবং লড়াকু নেত্রীকে বেছে নেওয়াটা দিল্লির জন্য কৌশলগতভাবে সুবিধাজনক হতে পারে।
কেন অগ্নিমিত্রা পালের নাম সবথেকে এগিয়ে?
বিশ্লেষকদের মতে, বেশ কয়েকটি বিশেষ কারণে অগ্নিমিত্রা এই মুহূর্তে বিজেপির তুরুপের তাস:
মমতার বিকল্প মহিলা মুখ: দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে বাংলার মানুষ একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী দেখে অভ্যস্ত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনের পর বিজেপি যদি একজন পুরুষকে মুখ্যমন্ত্রী করে, তবে মহিলা ভোটারদের বড় একটি অংশ বিচ্ছিন্ন হতে পারে। সেক্ষেত্রে অগ্নিমিত্রাকে সামনে আনা মানে ‘নারী শক্তির’ প্রকৃত সম্মান প্রদর্শন।
দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ ভাবমূর্তি: নিয়োগ দুর্নীতি থেকে শুরু করে কয়লা-বালি কাণ্ড—বিজেপি বারংবার তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছে। অগ্নিমিত্রার ক্যারিয়ারে এখনও পর্যন্ত কোনো বড় দাগ নেই। একজন পেশাদার ডিজাইনার থেকে জননেত্রী হয়ে ওঠার এই সফর সাধারণ মানুষের কাছে বিশ্বস্ততার জায়গা তৈরি করেছে।
অকুতোভয় লড়াকু চরিত্র: নির্বাচনী প্রচারের সময় একাধিকবার তাঁর কনভয়ে হামলা হয়েছে। কিন্তু তিনি মাঠ ছাড়েননি। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে এই ‘ফাইটিং স্পিরিট’ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
কাঁটা কি শুভেন্দু না অন্য কেউ?
মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে নাম রয়েছে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীরও। নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুর-- উভয় কেন্দ্রেই জয়ী হয়ে তিনি নিজের দক্ষতা প্রমাণ করেছেন। পাশাপাশি দিলীপ ঘোষ বা রূপা গাঙ্গুলির মতো পুরনো সৈনিকদের অবদানও দল অস্বীকার করতে পারে না।
কিন্তু বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সাম্প্রতিককালে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ বা ছত্তিশগড়ের ক্ষেত্রে যেমন বড় চমক দিয়ে নতুন মুখ নিয়ে এসেছে, বাংলার ক্ষেত্রেও সেই একই ফর্মুলা প্রয়োগের সম্ভাবনা প্রবল। অগ্নিমিত্রার দিল্লি সফর সেই ‘চমক’-এরই পূর্বাভাস বলে মনে করা হচ্ছে।
৯ মে শপথ গ্রহণ
আগামী ৯ মে, ২৫শে বৈশাখ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তীর পুণ্য লগ্নে বিজেপি তাদের নতুন সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করেছে। দলের অন্দরের খবর অনুযায়ী, সেই মঞ্চেই বাংলার নতুন মুখ্যমন্ত্রীর অভিষেক হবে।
চার্টার্ড ফ্লাইটে দিল্লি থেকে ফিরে আসার পর অগ্নিমিত্রা পাল যখন কলকাতা বিমানবন্দরে পা রাখেন, তাঁর আত্মবিশ্বাসী হাসি অনেক না বলা কথা বলে দিচ্ছিল। সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে তিনি কেবল বলেছেন, 'দল যে দায়িত্ব দেবে, তা পালন করতে আমি প্রস্তুত।'
আগামীর বাংলা
বাংলার অর্থনীতি পুনর্গঠন, বেকারত্ব দূরীকরণ এবং স্বাস্থ্য ও পানীয় জলের মতো মৌলিক সমস্যা সমাধানই হবে নতুন সরকারের প্রধান লক্ষ্য। যদি অগ্নিমিত্রা পালের হাতে শাসনভার যায়, তবে গ্ল্যামার আর রাজনীতির মিশেলে এক আধুনিক বাংলার স্বপ্ন দেখবে সাধারণ মানুষ।
বাংলার মানুষ এখন ‘পরিবর্তনের পরবর্তী পরিবর্তন’ দেখার অপেক্ষায়। দিল্লি থেকে আসা বিশেষ বার্তা কি অগ্নিমিত্রাকেই রাজভবনের দিকে এগিয়ে দেবে? নাকি শেষ মুহূর্তে রাজনীতির জটিল অঙ্কে পাল্লা ভারী হবে অভিজ্ঞতার? জল্পনার অবসান হতে আর কয়েকদিন মাত্র বাকি। তবে আপাতত দিল্লির বিশেষ সফর এবং অমিত শাহর সঙ্গে একান্ত বৈঠক অগ্নিমিত্রা পালকে বাংলার রাজনীতির সবথেকে প্রভাবশালী ‘পোস্টার গার্ল’ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে।
