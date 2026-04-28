West Bengal Assembly Election 2026: বাংলায় ভোটের ফলাফলে তৈরি হতে পারে এই ৪ পরিস্থিতি: তখন কে, কীভাবে গড়বে সরকার?

West Bengal Assembly Election 2026: বাংলায় ভোটের ফলাফলে তৈরি হতে পারে এই ৪ পরিস্থিতি: তখন কে, কীভাবে গড়বে সরকার?
West Bengal Assembly Election 2026: এসআইআর অনেক হিসেবকেই উল্টে দিতে পারে বলে মনে করছেন ভোট বিশেষজ্ঞরা। কারণ....
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বুধবার পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় দফার ভোট। এসআইআর আবহে এবার বাংলায় ভোট হচ্ছে। ফলে এই ভোটের ফলাফল কী হবে তা নিয়ে বিশ্লেষকরা অনেক ধরনের অভিমত দিচ্ছেন। তবে এবার ভোটে যে বিজেপি-তৃণমূলের জোর লড়াই তা একেবারে স্পষ্ট। তবে মনে করা হচ্ছে এবার ভোটের ফলাফলে এই ৪ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে।
স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে পারে তৃণমূল কংগ্রেস
শাসকদলের তরফে দাবি করা হচ্ছে এবার বাংলায় সরকার গড়ছে তৃণমূলই। একেবারে স্পষ্ট মেজরিটি পাবে তারা। কারণ তৃণমূল পর্যায়ে তাদের নেটওয়ার্ক, প্রচার ও সরকারে বিভিন্ন ওয়েলফেয়ার স্কিম তাদের ভোটে মাইলেজ দেবে।
চমকে দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে পারে বিজেপি
অঙ্গ, কলিঙ্গের মতো এবার বাংলাতেও বিজেপির সরকার হবে, এমনটাই দাবি করেছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী। অমিত শাহ বলেছেন প্রথম দফার ১৫২ আসনের মধ্যে ১১০ টি আসন পাবে। এখন বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে গেলে ঝামলো শেষ। কিন্তু বিজেপি যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতার কাছাকাছি পৌঁছে যায় তাহলে অন্যান্য দলের সংখ্য়া কোয়ালিশন করে সরকার গঠনের চেষ্টা করতে পারে।
তৃণমূলের নেতৃত্বে মিলিজুলি সরকার
তৃণমূল যদি স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায়ে তাহলে পরিস্থিতি জটিল হতে পারে। সেক্ষেত্রে তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপি ছাড়া অন্যান্য দলের জোট সরকার গঠনের একটা চেষ্টা হতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রবল উথালপাথাল হতে পারে রাজ্যে।
বিজেপির নেতৃত্বে জোট সরকার
বিজেপি যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতার থেকে অল্প কম আসন পায়, তাহলে তারা ছোট দলগুলোর সমর্থন বা দলবদল করে আসা বিধায়কদের নিয়ে সরকার গঠনের চেষ্টা করতে পারে। প্রচলিত বিরোধী দলগুলোর দুর্বল অবস্থার কারণে, সংখ্যায় কিছুটা কঠিন হলেও বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকার গঠনের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে একটা বিষয় ঠিক যে বাংলা কেবলমাত্র বিজেপি ও তৃণমূলই শক্তিশালী দল। শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে কে সরকার গড়বে, তা শুধু আসন সংখ্যার উপর নয়—ভোটের পর দলগুলোর সমর্থন জোগাড়ের উপরও নির্ভর করবে। তাই ২০২৬ সালের এই নির্বাচন সবচেয়ে নজরকাড়া ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
উল্লেখ্য, এবার বাংলার ভোটের ফল যে ৬ ফ্যাক্টরের উপরে নির্ভর করতে পারে তা হল-
গ্রাম বনাম শহরের ভোট
বাংলার গ্রামীণ এলাকায় কার প্রভাব বেশি, আর শহরে কে এগিয়ে—এই ভারসাম্যই ফলাফল নির্ধারণে বড় ভূমিকা নেবে।
মহিলা ভোটারদের ভূমিকা
মহিলাদের সমর্থন কোন দিকে যাচ্ছে, তা এবারও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।
সংখ্যালঘু ভোটের সমীকরণ
সংখ্যালঘু ভোট একদিকে গেলে ফলাফল স্পষ্ট হতে পারে, আর ভাগ হলে লড়াই কঠিন হবে।
নতুন ভোটার ও যুবসমাজ
প্রথমবার ভোট দেওয়া তরুণদের সিদ্ধান্ত অনেক আসনে খেলা ঘুরিয়ে দিতে পারে।
জোট ও প্রার্থী নির্বাচন
দলগুলোর জোট গঠন ও শক্তিশালী প্রার্থী বাছাই—জয়ের চাবিকাঠি হয়ে উঠতে পারে।
এসআইআর
এসআইআর অনেক হিসেবকেই উল্টে দিতে পারে বলে মনে করছেন ভোট বিশেষজ্ঞরা। কারণ এবার এসআইআর-এ বহু ভোটার বাদ পড়েছেন। তারা ভোট দিলে এক ধরনের ফল, আর না দিলে অন্য ধরনের ফল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।
