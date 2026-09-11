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কারা বাড়ি পাবেন? আবাস যোজনার প্রাথমিক সমীক্ষায় ৫৪.৫৭ লক্ষ পরিবার, শুরু ভেরিফিকেশন

Paschim Banga Awas: রাজ্যে আনুমানিক ৩২ লক্ষ পরিবারের মাথার ওপর স্থায়ী ছাদ বা কাঁচা ঘর পাকা করার প্রয়োজন হতে পারে বলে প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল। ৩১ অগাস্ট মেয়াদ শেষ হওয়ার সময় আবেদনকারীর সংখ্যা সাড়ে ৫৪ লক্ষ ছাড়িয়ে যায়। সর্বাধিক আবেদন জমা পড়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়, ৪.৮১ লক্ষ পরিবার।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 11, 2026, 07:52 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 07:52 PM IST
কারা বাড়ি পাবেন? আবাস যোজনার প্রাথমিক সমীক্ষায় ৫৪.৫৭ লক্ষ পরিবার, শুরু ভেরিফিকেশন

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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