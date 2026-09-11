/কারা বাড়ি পাবেন? আবাস যোজনার প্রাথমিক সমীক্ষায় ৫৪.৫৭ লক্ষ পরিবার, শুরু ভেরিফিকেশন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিমবঙ্গে ‘প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনা’ বা পশ্চিমবঙ্গ আবাস যোজনার অধীনে প্রথম পর্যায়ের সমীক্ষায় উঠে এসেছে বিপুলসংখ্যক আবেদনকারীর নাম। প্রায় ৫৪ লক্ষ ৫৭ হাজার পরিবার এই সরকারি আবাসন প্রকল্পের আওতায় নিজেদের নাম নথিভুক্ত করেছে। তবে প্রাথমিক সমীক্ষায় নাম থাকা মানেই সরাসরি বাড়ি পাওয়া নিশ্চিত নয়। প্রকৃত যোগ্য উপভোক্তাদের চিহ্নিত করতে এবার শুরু হতে চলেছে দ্বিতীয় দফায় ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া।
রাজ্যে আনুমানিক ৩২ লক্ষ পরিবারের মাথার ওপর স্থায়ী ছাদ বা কাঁচা ঘর পাকা করার প্রয়োজন হতে পারে বলে প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল। তবে জেলায় জেলায় সমীক্ষার কাজ যত এগিয়েছে, ততই পরিবারের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। কোনও প্রকৃত দুঃস্থ ও যোগ্য পরিবার যাতে সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়, সেজন্য আবেদন ও সমীক্ষার সময়সীমা ১৫ অগাস্ট থেকে বাড়িয়ে ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত করা হয়। ৩১ অগাস্ট মেয়াদ শেষ হওয়ার সময় আবেদনকারীর সংখ্যা সাড়ে ৫৪ লক্ষ ছাড়িয়ে যায়।
জেলাওয়ারি আবেদনের চিত্র
সর্বাধিক আবেদন জমা পড়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়। ৪.৮১ লক্ষ পরিবার। এরপর তালিকায় রয়েছে মুর্শিদাবাদ, ৪.৪২ লক্ষ। পশ্চিম মেদিনীপুরের ৩.৮৬ লক্ষ। উত্তর ২৪ পরগনায় ৩.৮৪ লক্ষ। পূর্ব মেদিনীপুরে ৩.৩১ লক্ষ। কোচবিহারে ৩.২৮ লক্ষ। এছাড়াও মালদায় ৩.১৫ লক্ষ, পূর্ব বর্ধমানে ৩.০৯ লক্ষ, বাঁকুড়ায় ২.৯৫ লক্ষ, উত্তর দিনাজপুরে ২.৮২ লক্ষ, পুরুলিয়ায় ২.৭৩ লক্ষ, হুগলিতে ২.৭২ লক্ষ, নদীয়ায় ২.৫৫ লক্ষ এবং বীরভূমে ২.৫৪ লক্ষ পরিবারের প্রাথমিক তথ্য নথিবদ্ধ করা হয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলার মধ্যে জলপাইগুড়িতে ১.৮৪ লক্ষ, হাওড়ায় ১.৬৯ লক্ষ, দক্ষিণ দিনাজপুরে ১.৬০ লক্ষ, আলিপুরদুয়ারে ১.১৫ লক্ষ ও ঝাড়গ্রামে ৯০ হাজার পরিবারের নামও সমীক্ষার আওতায় এসেছে।
দ্বিতীয় পর্যায়ের চূড়ান্ত তালিকা
প্রাথমিক সমীক্ষার কাজ শেষ হওয়ার পর নবান্নের মূল নজর এখন দ্বিতীয় দফায় ভেরিফিকেশন। প্রশাসনিক আধিকারিকরা এবার প্রতিটি পরিবারের কাছে গিয়ে তাদের বর্তমান বাসস্থানের প্রকৃত অবস্থা- কাঁচা, ভগ্নপ্রায় বা সম্পূর্ণ গৃহহীন কিনা, পরিবারের আয়ের মানদণ্ড এবং দাখিল করা নথিপত্র খতিয়ে দেখবেন। কোনও অযোগ্য বা সচ্ছল পরিবারের নাম ঢুকে থাকলে তা তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে। সমস্ত তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খ মেলানোর পরই চূড়ান্ত উপভোক্তা তালিকা প্রকাশ করবে রাজ্য সরকার।
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