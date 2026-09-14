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'প্রথমে ১০ জনের বিধায়কপদ খারিজ করব', ঋত শিবিরের বিরুদ্ধে বিরাট পদক্ষেপ কালীঘাট তৃণমূলের

SLP Against 10 TMC MLAs: কালীঘাট তৃণমূল সূত্রে খবর, আপাতত ঋতব্রত শিবিরের ১০ জনের নামে স্পেশাল লিভ পিটিশন ফাইল করেছেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 14, 2026, 08:13 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 08:13 PM IST
'প্রথমে ১০ জনের বিধায়কপদ খারিজ করব', ঋত শিবিরের বিরুদ্ধে বিরাট পদক্ষেপ কালীঘাট তৃণমূলের

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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