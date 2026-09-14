'প্রথমে ১০ জনের বিধায়কপদ খারিজ করব', ঋত শিবিরের বিরুদ্ধে বিরাট পদক্ষেপ কালীঘাট তৃণমূলের

রাজীব চক্রবর্তী ও দেবাঞ্জন বন্দ্য়োপাধ্যায়: রাজ্যে ২ কেন্দ্রে উপনির্বাচনের আগে বিপদ বাড়তে চলেছে ঋতব্রত শিবিরের ১০ তৃণমূল বিধায়কের। ওইসব বিধায়কদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে কালীঘাট তৃণমূল।
তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআই-এ যোগ দিয়েছেন তৃণমূলের ২০ সাংসদ। তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা শুরু করার পর এবার কালীঘাট তৃণমূলের নিশানায় ঋতব্রত শিবিরের ১০ বিধায়ক। তাদের বিরুদ্ধে দলত্যাগ বিরোধী আইনে কেন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না বিধানসভার স্পিকার? এই অভিযোগ নিয়ে এবার সুপ্রিম কোর্টে স্পেশাল লিভ পিটিশন ফাইল করল কালীঘাট তৃণমূল।
কালীঘাট তৃণমূল সূত্রে খবর, আপাতত ঋতব্রত শিবিরের ১০ জনের নামে স্পেশাল লিভ পিটিশন ফাইল করেছেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। তাহলে বাকীদের কী হবে? বাকী বিধায়কদের উদ্দেশ্যে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্তা, আপনাদের একটু অক্সিজেন দিলাম। প্রথমে ১০ জনের বিধায়ক পদ খারিজ করব। আপনারা ফিরতে চাইলে ফিরুন।
কারা রয়েছেন ওই এসএলপিতে? সূত্রের খবর, ওই তালিকায় রয়েছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, অরূপ রায়, ফিরহাদ হাকিম, সন্দীপন সাহা, আখরুজ্জামান, শিউলি সাহা , সাবিনা ইয়াসমিন, বিপ্লব মিত্র, জাভেদ খান ও রথীন ঘোষ।
এদিকে, উত্তরবঙ্গের সাংসদ জগদীশ বসুনিয়া আজ সংবাদমাধ্যমে বলেছেন, খুব শীঘ্রই ১৭ এনসিপিআই সাংসদ বিজেপিতে যোগ দেবেন। আর তা হবে পুজোর আগেই। কী এমন হল যে তাঁরা এতদিন বিজেপিতে যোগ দিতে পারছিলেন না? অথচ এখন তা করতে বাধা নেই?
এনিয়ে প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ জহর সরকার বলেন, আগে তারা যে অবস্থায় ছিলেন তাতে বলা যায় তাদের অবস্থা ছিল 'না ঘর কা না ঘাট কা'। তারা বিদ্রোহ করে বেরিয়ে এসেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়েকে দেখিয়ে। কারণ তারা মমতা ব্যানার্জির ছায়া থেকে বেরিয়ে বিজেপির পৃষ্ঠপোষকতা চাইছিলেন এটা একেবারে স্পষ্ট। এখন সংবিধানের দশম সিডিউল অনুযায়ী সেখানে প্রথম কন্ডিশন হল দুই তৃতীয়াংশ না হলে দল ত্যাগ করা যায় না। ২৮ হলে তার দুই তৃতীয়াংশ হবে ১৯। ১৯ এর কম হলে কিন্তু দলত্যাগ বিরোধী আইনে তারা পড়বেন। এখন ওদের ৩ মুসলিম সাংসদ যদি বিজেপি জয়েন করেন তাহলে ওদের রাজনৈতিক কেরিয়ার খারাপ হবে। ফলে তাদের সমর্থন দেওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।। যদি জগদীশ বসুনিয়া বলেন যে এই ১৭ জনকে নিয়েই ওঁরা বিজেপিতে যাবেন তাহলে কিন্তু দলত্যাগ বিরোধী আইনে পড়ে যাবেন। যদি তা না হয় যদি মাননীয় স্পিকার বলেন যে না আমি এটা মানছি না তখন কিন্তু বিষয়টি আদালতে গড়াবে
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