Minakshi Mukherjee: লড়ার জন্য উত্তরপাড়া বিধানসভাকেই কেন বাছলেন? বড় কথা বলে দিলেন মীনাক্ষী

Minakshi Mukherjee Uttarpara CPIM Candidate: ২০২৬ বিধানসভা ভোটে প্রার্থী হিসেবে লড়ার জন্য উত্তরপাড়া বিধানসভাকেই কেন বাছলেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্য়ায়? জবাবে বড় কথা বলে দিলেন উত্তরপাড়ার সিপিআইএম প্রার্থী মীনাক্ষী মুখোপাধ্য়ায়। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানালেন উত্তরপাড়া গোটা পশ্চিমবঙ্গকে পথ দেখাবে।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Mar 16, 2026, 10:14 PM IST
উত্তরপাড়া জয়ে আত্মবিশ্বাসী মীনাক্ষী

বিধান সরকার: উত্তরপাড়া লড়বে, গোটা পশ্চিমবঙ্গকে পথ দেখাবে। প্রার্থী হওয়ার পর ভোট প্রচার শুরু করে দিলেন মীনাক্ষী মুখার্জি। উত্তরপাড়ায় মীনাক্ষী মুখার্জী প্রার্থী হবেন কি না তা নিয়ে জোর জল্পনা চলছিল। নির্বাচন ঘোষণার আগে একাধিকবার মীনাক্ষীকে আসতে দেখা গিয়েছে উত্তরপাড়ার বিভিন্ন কর্মসূচিতে। সোমবার সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে মীনাক্ষী মুখার্জিকেই  উত্তরপাড়া থেকে প্রার্থী করল বামফ্রন্ট। আর তারপরই এদিন সন্ধ্যায় দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে উত্তরপাড়ার বিভিন্ন এলাকায় প্রচার সারলেন মীনাক্ষী। শুরু হয়ে গিয়েছে তাঁর নামে দেওয়াল লিখনও।

২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র থেকে সিপিএমের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী করেছিলেন মীনাক্ষী মুখার্জি। তাঁর প্রতিপক্ষ ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । যদিও মীনাক্ষীকে পরাজিত হতে হয়েছিল। সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আজ মীনাক্ষী বলেন, সেদিনও সিপিএম লড়েছিল তৃণমূল বিজেপির বিরুদ্ধে। আজও আমরা লড়ছি এই দুটো দলের বিরুদ্ধে। সেদিনও পশ্চিমবঙ্গের বেকার ছেলেমেয়ে মায়েদের সম্মান বিপদে ছিল, আজও তারা বিপদে রয়েছে । লড়াইটা আরও জোরদার হয়েছে এবং উত্তরপাড়ায় লড়বে, পশ্চিমবঙ্গকে পথ দেখাবে। 

একইসঙ্গে মীনাক্ষী বলেন, নির্বাচন কমিশনকে যারা বৈধ ভোটার তাদের ভোটদানের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। অসম্পূর্ণ ভোটার লিস্ট রেখে নির্বাচন কমিশন এইভাবে জনতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে না। উত্তরপাড়া সবথেকে বড় সমস্যা এখানকার স্কুলগুলো ধুঁকছে। এখানে অসংখ্য কারখানা রয়েছে সেগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করা প্রয়োজন। গোটা উত্তরপাড়ার নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল। অবৈধ নির্মাণ আছে। জেনারেল হাসপাতাল সেবা সদন মহামায়া হসপিটাল গরিব সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষদের জন্য নেই। রাস্তাঘাটের অবস্থা খারাপ। প্রতিদিন যানজট বাড়ছে। মানুষ সমস্যায় পড়ছে। 

মীনাক্ষীর কথায়, অনেক কিছুতে কটাক্ষ আসবে। কিন্তু কর্মীরা উত্তরপাড়াতে পায়ের নিচের মাটি শক্ত করে দাঁড়িয়ে আছে। উত্তরপাড়া গোটা পশ্চিমবঙ্গকে পথ দেখাবে। নির্বাচন আমাদের কাছে একটা বড় লড়াই। তৃণমূল-বিজেপিকে এক ফোটাও জায়গা দেব না। ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে লড়াই হবে উত্তর থেকে দক্ষিণে।

উত্তরপাড়া বিধানসভাকেই কেন বেছে নিলেন? মীনাক্ষী বলেন , আমরা গোটা পশ্চিমবঙ্গে ২৯৪ টা আসনেই লড়ব। কোথাও বামপন্থী কোথাও সহযোগী দল। আমরা কোথাও বেছে নেইনি। আমরা তৃণমূল-বিজেপিকে এক ফোটাও জায়গা দেব না। ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে লড়াই হবে।

লড়াই কতটা কঠিন? মীনাক্ষী বলেন, ১৫ বছর মানুষের সঙ্গে বেইমানি করেছে আর গুন্ডাগিরি করেছে তৃণমূল। আর সব থেকে বড় দোষ করেছে এখানে বিজেপিকে ডেকে এনে। গোটা পশ্চিমবঙ্গে সম্প্রীতির পরিবেশ নষ্ট করেছে বিজেপি।

আরও পড়ুন, TMC candidate list: মঙ্গলেই প্রার্থী ঘোষণা মমতা-অভিষেকের: টিকিট পাচ্ছেন না একুশের জনপ্রিয় 'সেলিব্রিটি' বিধায়িকা?

আরও পড়ুন, Yuva Sathi: তৃণমূলের প্রার্থীতালিকা ঘোষণার আগেই যুবসাথী নিয়ে বড় আপডেট- জানুন

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

