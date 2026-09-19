'সবসময় বলেন আমার নামে ভোট হয়, তাহলে হারলেন কী করে?', বিস্ফোরক আবু তাহের

অয়ন শর্মা: নন্দীগ্রামেই শুধুমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস মারা যায়নি বরং গোটা বাংলাতেই তৃণমূলের মৃত্যু হয়েছে। বিস্ফোরক মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়ের এক সময়ের সঙ্গী ও নন্দীগ্রাম আন্দোলনের অন্যতম মুখ আবু তাহের। এখানেই থেমে থাকেননি আবু তাহের। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্বাসযোগত্যা নিয়েও প্রশ্ন তুলে দেন তিনি।
জি ২৪ ঘণ্টাকে আবু তাহের বলেন, যে দলটা আমি করতাম তার নাম তৃণমূল কংগ্রেস। সেই তৃণমূলের এখন প্রার্থীও নেই, প্রতীকও নেই। মাঠ থেকে একেবারে উধাও। মানুষ বিভ্রান্ত। মাঠে খেলার মতো তৃণমূলের কোনও কর্মীও নেই। নন্দীগ্রামে তৃণমূলের যারা কর্মী-সমর্থক-নেতৃত্ব তাদের সঙ্গে জেলার কোনও সম্পর্ক এই মুহূর্তে নেই। আমরা এতদিন নেতৃত্ব দিয়ে এলাম। আমাদের দলের প্রার্থী কে হবে আমরাও জানি না। আমাদের ফোন করে কেউ বলেনি যে কাকে প্রার্থী করলে ভালো হবে বা মন্দ হবে।
নন্দীগ্রামে মমতা তৃণমূলের প্রার্থী তাঁর নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। আবু তাহের বলেন, এটা তো রিসেন্ট হল যে প্রার্থী তাঁর নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। কমিশন তো জানিয়ে দিল প্রতীক পাচ্ছে না। আমাদের কোন পরিচয় নেই। দিনের পর দিন দলীয় কর্মীরা মার খেয়েছে। কোন খোঁজ নেয়নি। ২০২১ এর পর থেকে দলীয় কর্মীদের কোন মর্যাদা দেওয়া হয়নি নন্দীগ্রামে। সম্মান পায়নি। প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করবে সেটা আমি আগাম বলে দিয়েছিলাম। কার সঙ্গে আলোচনা কর প্রার্থী ঘোষণা হয়েছিল?
কংগ্রেসকে সমর্থন করে নতুন করে ফাঁদে পা দিলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনটাই মনে করে আবু তাহের। তিনি বলেন, কারও সঙ্গে আলোচনা না করেও প্রার্থী ঘোষণা কী করে করলেন? আমরা নন্দীগ্রামের মানুষ, ভুমিপুত্র। সব সময় বলেন আমার নামে ভোট হয়। কী করে হারলেন তাহলে? ভবানীপুরে তো হারলেন তিনি।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি ফোন করেন তাহলে তার কথা কি শুনবেন? আবু তাহের বলেন, সেই সময়টা চলে গিয়েছে। একজন কর্মী যখন মরে যায় তখন তাকে তুলে জ্য়ান্ত করা যায় না। মরা লাশ জীবন্ত হয় না। কয়েকদিন আগেই আমি বলেছি, নন্দীগ্রামে তৃণমূল মারা গিয়েছে।
আবু তাহের বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কান দিয়ে দেখেন, চোখ দিয়ে শোনেন। মহারাজকে মাঠে নামানো হয়েছিল, আইপ্যাক সমস্ত শেষ করে দিয়ে গেছে। সাধারণ কর্মীরা মার খাচ্ছে। এর দায়ভার কে নেবে? আজকে কংগ্রেসকে সমর্থন করতে বলছে। আর দুদিন পরে বলবে কংগ্রেসে চলে যাব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভেন্দু সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করতে পারেন। রাজনীতিতে সবই সম্ভব।
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