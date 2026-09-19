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'সবসময় বলেন আমার নামে ভোট হয়, তাহলে হারলেন কী করে?', বিস্ফোরক আবু তাহের

Abu Taher: আবু তাহের বলেন, আমাদের কোন পরিচয় নেই। দিনের পর দিন দলীয় কর্মীরা মার খেয়েছে। কোন খোঁজ নেয়নি

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 19, 2026, 09:10 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 09:10 PM IST
'সবসময় বলেন আমার নামে ভোট হয়, তাহলে হারলেন কী করে?', বিস্ফোরক আবু তাহের

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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