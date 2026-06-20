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তারকেশ্বরে মোদীর 'পশ্চিমবঙ্গ দিবসে' লুকিয়ে অজানা ঐতিহাসিক সংযোগ, রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা মোদী-শাহ-শুভেন্দুর

Paschimbanga Divas and Tarakeswar historical coonection: তারকেশ্বেরর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ দিবসের রয়েছে ঐতিহাসিক যোগ। কী সেই সংযোগ? কেন তারকেশ্বরেই পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করতে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী?
 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 20, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 12:18 PM IST
তারকেশ্বরে মোদীর 'পশ্চিমবঙ্গ দিবসে' লুকিয়ে অজানা ঐতিহাসিক সংযোগ, রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা মোদী-শাহ-শুভেন্দুর
Image Credit: ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস (নিজস্ব ছবি)

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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তারকেশ্বরে মোদীর পশ্চিমবঙ্গ দিবসে লুকিয়ে ঐতিহাসিক সংযোগ, শুভেচ্ছা মোদী-শাহ-শুভেন্দুর
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