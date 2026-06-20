তারকেশ্বরে মোদীর 'পশ্চিমবঙ্গ দিবসে' লুকিয়ে অজানা ঐতিহাসিক সংযোগ, রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা মোদী-শাহ-শুভেন্দুর

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: ক্ষমতায় এসে ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত বিজেপি সরকারের। আর সেইমতো আজ রাজ্যজুড়ে নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পালিত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ দিবস। তবে পশ্চিমবঙ্গ দিবসের মূল অনুষ্ঠানটি হচ্ছে তারকেশ্বরে। যে অনুষ্ঠানে নিজে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।
কেন তারকেশ্বরেই পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করতে আসছেন প্রধানমন্ত্রী?
তারকেশ্বেরর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ দিবসের রয়েছে ঐতিহাসিক যোগ। ১৯৪৭ সালের ৫ এপ্রিল এই তারকেশ্বরেই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রথমবার পশ্চিমবঙ্গ প্রতিষ্ঠার ডাক দেন। রাজবাড়ি মাঠে জনসভা করে তিনি বাঙালি হিন্দুর নিজস্ব ভূমি হিসাবে পৃথক পশ্চিমবঙ্গ গঠন এবং তার ভারতে অন্তর্ভুক্তির দাবি তুলেছিলেন। তাই ‘পশ্চিমবঙ্গ দিবস’ পালন করতে প্রধানমন্ত্রী তারকেশ্বরেই আসছেন। এটি একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ হওয়ার মতো ঘটনা।
পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনের প্রাক্কালে তাই রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বাংলার সমৃদ্ধ ইতিহাসকে মনে করিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক্স হ্যান্ডেলে বাংলায় লেখা পশ্চিমবঙ্গ দিবসের শুভেচ্ছাবার্তায় মোদী লিখেছেন,"পশ্চিমবঙ্গ দিবস উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের আমার বোন ও ভাইদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।
এই দিনটি এমন এক রাজ্যকে উদযাপন করে যা সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প, আধ্যাত্মিকতা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও ব্যবসা, সমাজ সংস্কার এবং আরও অনেক বৈচিত্র্যময় ক্ষেত্রে তার অবদানের মাধ্যমে ভারতের ইতিহাসকে রূপদান করেছে। বারবার, অগণিত ভাবে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের জাতীয় চেতনাকে সমৃদ্ধ করেছে।
পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে ২০ জুন দিনটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই দিনেই নিশ্চিত করা হয়েছিল যে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের একটি অংশ হিসেবেই থাকবে। এর পেছনে ছিল ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর অমূল্য অবদান। ২০২৬ সালে, আমরা ড. মুখার্জীর ১২৫তম জন্মজয়ন্তীও পালন করছি।
জনগণের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করবে। আমি পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতি এবং পশ্চিমবঙ্গবাসীর সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করছি।"
পশ্চিমবঙ্গ দিবস উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের আমার বোন ও ভাইদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।— Narendra Modi (@narendramodi) June 20, 2026
এই দিনটি এমন এক রাজ্যকে উদযাপন করে যা সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প, আধ্যাত্মিকতা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও ব্যবসা, সমাজ সংস্কার এবং আরও অনেক বৈচিত্র্যময় ক্ষেত্রে তার অবদানের মাধ্যমে ভারতের ইতিহাসকে রূপদান…
রাজ্যবাসীকে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা
মোদীর পাশাপাশি রাজ্যবাসীকে পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস মনে করিয়ে ড.শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্য়ায়ের আত্মত্যাগ, ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা প্রণবানন্দজি মহারাজের অবদান তুলে ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, "আজ ২০ জুন। পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন এবং বাঙালির ভাগ্যনির্ধারক দিন। এই ঐতিহাসিক দিনে সমস্ত রাজ্যবাসীকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও গৈরিক অভিনন্দন।
দীর্ঘ কয়েক দশক পর, এই প্রথমবার ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত আমাদের রাষ্ট্রবাদী সরকার পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির প্রকৃত ও ঐতিহাসিক ঘটনাক্রমকে পূর্ণ মান্যতা দিয়ে ‘পশ্চিমবঙ্গ দিবস’ সরকারিভাবে পালন করতে চলেছে।
আমাদের ইতিহাসকে মুছে ফেলার যে ঘৃণ্য চক্রান্ত হয়েছিল, আজ তার অবসান ঘটেছে। অবসান ঘটেছে ভোটব্যাঙ্ক ও তোষণের রাজনীতির এক অন্ধকারময় অধ্যায়ের। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, বিগত সরকার শুধুমাত্র নিজস্ব ভোটব্যাঙ্ক রক্ষা এবং নির্লজ্জ তোষণের রাজনীতি চরিতার্থ করার জন্য এই পবিত্র দিনটির গুরুত্বকে সম্পূর্ণ ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। ইতিহাসের পাতা থেকে বাঙালির এই আত্মপরিচয়ের লড়াইকে মুছে ফেলার অপচেষ্টা করা হয়, যাতে মানুষ নিজের শিকড় এবং পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির নেপথ্যের প্রকৃত নায়কদের ভুলে যান। কিন্তু সত্যকে কখনও চিরতরে চেপে রাখা যায় না। আমাদের সরকার সেই ঐতিহাসিক ভুলকে সংশোধন করে আজ বাংলার প্রকৃত ইতিহাসকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।
ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি বাঙালি চিরঋণী। আজকের এই বিশেষ দিনে আমরা আমাদের মহান রাষ্ট্রনায়ককে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব, যাঁর দূরদর্শিতা না থাকলে আজ ভারতের মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গ নামক কোনো রাজ্যের অস্তিত্বই থাকত না।
অখণ্ড বাংলাকে যখন সম্পূর্ণভাবে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার এক ভয়ঙ্কর নীলনকশা তৈরি হয়েছিল, তখন তার বিরুদ্ধে বজ্রকঠিন প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাঁর অবিচল নেতৃত্ব, অদম্য আন্দোলন এবং দূরদর্শী ভাবনার ফলেই পাকিস্তানের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত করে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ‘পশ্চিমবঙ্গ’ রাজ্যটি গঠন করা সম্ভব হয়েছিল।
ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ এবং সেই সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ আইনসভার সদস্যগণ, যাঁদের প্রচেষ্টা, দূরদর্শিতা ও ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের ফলে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাঁদের সকলের কাছে আমাদের এই ঋণ অপরিশোধ্য। তাঁরা যদি সেদিন বাঙালির জন্য এই নিরাপদ আশ্রয়ভূমি গড়ে না তুলতেন, তবে আজ আমাদের সংস্কৃতি, ভাষা ও অস্তিত্ব সংকটের মুখে পড়ত।
আজ পশ্চিমবঙ্গ দিবসের এই শুভক্ষণে আমরা সবাই মিলে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্ন ও আদর্শকে পাথেয় করে এক নতুন, সুরক্ষিত এবং সমৃদ্ধিশালী পশ্চিমবঙ্গ গড়ে তোলার শপথ নিই।"
পশ্চিমবঙ্গ দিবসে অমিত শাহের শুভেচ্ছা
পশ্চিমবঙ্গ দিবসে রাজ্যবাসীকে বাংলায় শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও। মা দুর্গার কাছে রাজ্যবাসীর সুখ-সমৃদ্ধি প্রার্থনা করে তিনি লিখেছেন, "পশ্চিমবঙ্গ দিবস উপলক্ষে সকল রাজ্যবাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।
সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিকতা, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পীঠস্থান এই বাংলা ভক্তি আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং নবজাগরণ থেকে শুরু করে দেশ গঠনের প্রতিটি পর্যায়ে অসামান্য অবদান রেখেছে। স্বামী বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এবং ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো মহামানবদের এই পবিত্র ভূমি আজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে তার গৌরবময় ঐতিহ্য ও বৈভব পুনরুদ্ধারের পথে এগিয়ে চলেছে।
মা দুর্গার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন রাজ্যের সকল মানুষের জীবন সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণে পরিপূর্ণ করে তোলেন।
পশ্চিমবঙ্গ দিবস উপলক্ষে সকল রাজ্যবাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।— Amit Shah (@AmitShah) June 20, 2026
সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিকতা, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পীঠস্থান এই বাংলা ভক্তি আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং নবজাগরণ থেকে শুরু করে দেশ গঠনের প্রতিটি পর্যায়ে অসামান্য অবদান রেখেছে। স্বামী বিবেকানন্দ,… pic.twitter.com/m7urNpjIOs
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