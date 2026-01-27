English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
SIR in Bengal: সাদা থান পরেই শুনানির লাইনে সদ্যবিধবা! স্বামীর সঙ্গেই আসার কথা ছিল, কিন্তু ৪৮ ঘণ্টা আগেই তিনি...

SIR in Bengal: শ্রীরামপুর কেসি সেন রোড আম্বেদকর সরণীর বাসিন্দা পাপিয়া সাহা রায়। রবিবার রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর স্বামী মানব রায়ের। কিন্তু সাদা থান পরে শুনানির লাইনে দাঁড়াতে হল সদ্য-বিধবাকে!

সৌমিত্র সেন | Updated By: Jan 27, 2026, 04:22 PM IST
বিধান সরকার: সাদা থান পরে শুনানির লাইনে দাঁড়াতে হল সদ্য-বিধবাকে (Widow in SIR)! শ্রীরামপুরের (Serampore) বাসিন্দা পাপিয়া সাহা রায়। রবিবার রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর স্বামী মানব রায়ের। স্বামীর অকস্মাৎ মৃত্যুর শোক এখনও কাটিয়ে ওঠার সময়ই পাননি, অথচ, ছাড় নেই এসআইআর (SIR)-এর হাত থেকে! সাদা থান পরেই এসআইআর শুনানির লাইনে দাঁড়াতে হল শোকস্তব্ধ স্ত্রীকে!

শ্রীরামপুরে

শ্রীরামপুর কেসি সেন রোড আম্বেদকর সরণীর বাসিন্দা পাপিয়া সাহা রায়। শ্রীরামপুর বিধানসভার ২৭০ নং বুথের ভোটার তিনি। গত রবিবার রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর স্বামী মানব রায়ের। আর আজ, মঙ্গলবারই সাদা থানা পরে তাঁকে এসআইআর শুনানিতে হাজির হতে হল!

স্বামীর সঙ্গেই শুনানিতে আসার কথা ছিল!

স্বামীর সঙ্গেই শুনানিতে আসার কথা ছিল তাঁর! বললেনও প্রৌঢ়া সেই কথা! কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে কী যে হয়ে গেল! তিনি চলে গেলেন! এই অবস্থাতেও আসতে হল, কারণ, আর অন্য দিন পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে তিনি নিশ্চিত নন। প্রৌঢ়া বলেন, কাজ হয়ে গেলে তারপর শুনানিতে আসব, এটা তো আর আমার হাতে নেই!

কমিশনের হাতে হয়রানি?

স্থানীয় তৃণমূলকর্মী সুখসাগর মিশ্র বলেন, স্বামী মারা গিয়েছেন, তার পরেও শুনানিতে আসতে হয়েছে মহিলাকে। আমরা দেখলাম লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন। আধিকারিকদের বললাম, ওঁকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিতে। তিনি অভিযোগের সুরে যোগ করেন, কমিশন এসআইআরের নামে চরম হয়রানি করছে মানুষকে।

