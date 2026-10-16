/অন্নপূর্ণা যোজনার বিরাট খবর: পুজোর মধ্যে অক্টোবরের ৩০০০ টাকা আর আসবে না মহিলাদের অ্যাকাউন্টে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুর্গাপুজোর আগে মহিলাদের অ্যাকাউন্টে 'অন্নপূর্ণা যোজনা' (Annapurna Bhandar Yojana)-র ৩০০০ টাকা ঢোকা নিয়ে তীব্র অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। একদিকে ছুটির মরসুম,বন্ধ হয়ে গিয়েছে সরকারি অফিস,কিন্তু সরকারি স্তরে এখনও কোনও স্পষ্ট ঘোষণা না আসায় পুজোর বাজারে আর্থিক সাহায্য পাওয়া নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন বহু মহিলা।
অন্নপূর্ণা যোজনার পুজোর আগে টাকা কি সত্যিই আটকে গেল?
গত অগস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই ১৭ তারিখ নাগাদ এই প্রকল্পের টাকা সুবিধাভোগীদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে গিয়েছিল। সেই ট্রেন্ড দেখে অনেকেই আশা করেছিলেন যে অক্টোবর মাসেও উৎসবের মরসুমের আগে টাকা ঢুকে যাবে। কিন্তু ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত সরকারের তরফ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বা নোটিফিকেশন সামনে আসেনি। ফলে পুজোর কেনাকাটার আগে এই টাকা হাতে পাওয়ার আশা প্রায় ধোঁয়াশার পর্যায়ে চলে গেছে।
সরকারি ছুটি কি সবচেয়ে বড় বাধা?
১৫ অক্টোবর থেকে রাজ্যজুড়ে দুর্গাপুজোর সরকারি ছুটি শুরু হয়ে গেছে। ব্যাংকিং সিস্টেম এবং প্রশাসনিক কাজকর্ম ছুটির ছন্দে চলে যাওয়ায় এই সময়ের মধ্যে নতুন করে কোনও আর্থিক লেনদেন বা ফান্ড ট্রান্সফারের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া অত্যন্ত কঠিন।
যদি ছুটির আগেই টাকা পাঠানোর ফাইল বা প্রসেসিং কমপ্লিট না হয়ে থাকে, তবে পুজো মিটে যাওয়ার পরেই মহিলারা এই আর্থিক সহায়তা পেতে পারেন। তবে এ বিষয়ে সরকারি তরফে এখনও নির্দিষ্ট কোনও তারিখ জানানো হয়নি।
‘আন্ডার প্রসেস’ এবং নতুন আবেদনকারীদের জন্য জরুরি নির্দেশিকা
যাঁদের আবেদনপত্র বর্তমানে 'আন্ডার প্রসেস' (Under Process) স্ট্যাটাসে রয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে তথ্য যাচাইয়ের কাজ শেষ হলে পরবর্তী কিস্তির টাকা পাওয়ার সুযোগ থাকতে পারে। তবে যদি স্ট্যাটাস 'ফার্দার ভেরিফিকেশন' (Further Verification) দেখায়, তবে দ্রুত স্থানীয় বিডিও অফিস (BDO Office) বা পুরসভা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে
যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় নথিপত্র আপডেট করা দরকার।
১৭ তারিখ ষষ্ঠীর আগেই কি ঢুকবে টাকা?
গত সেপ্টেম্বর মাসের ১৭ তারিখে এই প্রকল্পের অধীনে প্রায় ১ কোটি ৫৮ লক্ষ মহিলা উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠানো হয়েছিল। চলতি অক্টোবর মাসের ১৭ তারিখ পড়ছে দুর্গাপুজোর মহাষষ্ঠী (Maha Shasthi)। সেদিন থেকে বহু সরকারি অফিস ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান টানা ছুটির আওতায় চলে যাবে। ফলে উৎসবের দিনগুলিতে প্রশাসনিক জটিলতা এড়াতে রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা হলো, ষষ্ঠীর আগেই যোগ্য উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ডিরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার বা ডিবিটি (DBT - Direct Benefit Transfer) মারফত ৩,০০০ টাকা পাঠিয়ে দেওয়া।
এছাড়া ১০ জুলাইয়ের আগে আবেদনকারী বা সেবা সেতু ক্যাম্পের নতুন আবেদনকারীদের ক্ষেত্রেও কঠোর ভেরিফিকেশন প্রসেস সম্পন্ন হওয়ার পরেই টাকা ক্রেডিট হওয়ার কথা।
সব মিলিয়ে, পুজোর মুখে ৩০০০ আর্থিক সহায়তা (Financial Assistance) পাওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ সরকারি নির্দেশিকার ওপর নির্ভর করছে। সঠিক আপডেট না আসা পর্যন্ত জল্পনার ওপর ভিত্তি করে আশাবাদী না হওয়াই শ্রেয়।
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