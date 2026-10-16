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অন্নপূর্ণা যোজনার বিরাট খবর: পুজোর মধ্যে অক্টোবরের ৩০০০ টাকা আর আসবে না মহিলাদের অ্যাকাউন্টে?

Annapurna Yojana October Installment: দুর্গাপুজোর আগে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার যোজনার ৩০০০ টাকা মহিলাদের অ্যাকাউন্টে ঢুকবে কি না তা নিয়ে তৈরি হয়েছে সংশয়। জানନ୍ତ লেটেস্ট আপডেট ও ভেরিফিকেশন প্রসেস।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Oct 16, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Oct 16, 2026, 03:28 PM IST
অন্নপূর্ণা যোজনার বিরাট খবর: পুজোর মধ্যে অক্টোবরের ৩০০০ টাকা আর আসবে না মহিলাদের অ্যাকাউন্টে?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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