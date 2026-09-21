'ভোটের দিন ময়দানে থাকব, পুলিস কত গুলি চালাতে পারে দেখব', চ্যালেঞ্জ হুমায়ুনের

সোমা মাইতি: গতকাল বলেছিলেন রেজিনগর উপ নির্বাচনে ভোটের প্রচার করবেন না। থাকবেন স্রেফ সোশ্যাল মিডিয়ায়। কারণ মাঠে নেমে প্রচার করার মতো পরিস্থিতি নির্বাচন কমিশন রাখেনি। আজ তাঁর দাবি, প্রচার না করলেও ভোটের দিন ময়দানে তিনি থাকবেন।
বাবরি সংক্রান অডিয়ো টেপ মামলায় হুমায়ুন কবীরকে তলব করেছিল পুলিস। সেই তলবের হাজিরায় তিনি আজ বহরমপুর থানায় আসেন। সূত্রের খবর, হুমায়ুন কবীরের জন্য ৬৩টি প্রশ্ন তৈরি করা হয়েছে। সবকটির উত্তর দিতে হবে তাঁকে। হুমায়ুন কবীরের জেরা চলাকালীন রিপাবলিক পার্ট অব ইন্ডিয়ায় তরফে একটি অভিযোগ আনা হয়েছে হুমায়ুনের বিরুদ্ধে। সেখানে বলা হয়েছে হুমায়ুন হুমকিমূলক কথা বলছেন। কী বলেছেন হুমায়ুন? রিপাবলিকের দাবি, হুমায়ুন বলেছেন ভোটের দিন যদি তাঁর লোকজন মার খায় তাহলে পাল্টা মার দিতে তিনি পিছপা হবেন না। নতুন করে থানায় অভিযোগ হওয়ায় ভোটের আগে আরও চাপে পড়ে গেলেন হুমায়ুন।
থানায় যাওয়ার আগে হুমায়ুন বলেন, ৪ সেপ্টেম্বর বিকেল পর্যন্ত আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভোট চাইব। এখানে কংগ্রেস অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ঋতব্রত শিবিরের প্রার্থী অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুলিস ভোট করাবে। মানুষের অধিকার যদি এভাবে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হয় তাহলে ৬ সেপ্টেম্বর আমরা ময়দানে থাকব। পুলিস কত গুলি চালাতে পারে তা দেখব। চ্যালেঞ্জ রইল।
উল্লেখ্য, হুমায়ুন কবীরের ছেলে এবার রেজিনগরের প্রার্থী। সেখানেই প্রচার করতে চান না তিনি। কারণ হিসেবে তিনি গতকাল বলেছেন, এলাকায় প্রচারের পরিবেশ নেই। তাই প্রচার করবেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। ভোটের দিন ময়দানে থাকবেন।
রাজ্যের ২ কেন্দ্রে উপ নির্বাচন ঘোষণার পর থেকেই ঘটনার ঘনঘটা রেজিনগরে। হুমায়ুন কবীরকে ইতিমধ্যেই একটি অডিয়ো মামলায় নোটিস দিয়েছে পুলিস। হুমায়ুন জানিয়েছেন তিনি হাজিরা দিতে যাবেন। প্রচার না করলেও তিনি আত্মবিশ্বাসী যে জয় তিনি পাবেন। সেই কারণেই ৬ তারিখে তিনি ময়দানে থাকবেন।
ভোট পরিসংখ্য়ান দেখলে বোঝা যাবে গতবার তিনি বেশিরভাগ ভোট পেয়েছিলেন। তার পরেও তিনি ময়দানে নামছেন না। তাহলে কি তিনি কোনও চাপে রয়েছেন। শুধুমাত্র সোশ্য়াল মিডিয়ায় প্রচার করলেই কি ভোটে জেতা সম্ভব? কারণ এবার তাঁর বাঁশি প্রতীক বদলে হয়েছে টেবিল। সেই প্রতীক চেনাবে কে? ৬ তারিখ লড়লেই কি ভোটে জেতা যাবে? এটাই এখন বড় প্রশ্ন।
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