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'ভোটের দিন ময়দানে থাকব, পুলিস কত গুলি চালাতে পারে দেখব', চ্যালেঞ্জ হুমায়ুনের

Humayun Kabir: হুমায়ুন কবীরের ছেলে এবার রেজিনগরের প্রার্থী। সেখানেই প্রচার করতে চান না তিনি। কারণ হিসেবে তিনি গতকাল বলেছেন, এলাকায় প্রচারের পরিবেশ নেই

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 21, 2026, 06:01 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 06:01 PM IST
'ভোটের দিন ময়দানে থাকব, পুলিস কত গুলি চালাতে পারে দেখব', চ্যালেঞ্জ হুমায়ুনের

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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