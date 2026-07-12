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'দিদির কোনও ক্ষমতা কি আর আছে? মেজরিটির দিকেই আছি', ঋতব্রত শিবিরে তৃণমূলের এই হেভিওয়েট

Rabindranath Ghosh: দলের এই ভাঙা হাটে মমতার হাতে কী কোনও ক্ষমতা রয়েছে? রবীন্দ্রনাথ বলেন, দিদিকে সম্মান করি, শ্রদ্ধা করি। কিন্তু....

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 12, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 05:01 PM IST
'দিদির কোনও ক্ষমতা কি আর আছে? মেজরিটির দিকেই আছি', ঋতব্রত শিবিরে তৃণমূলের এই হেভিওয়েট
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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