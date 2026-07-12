'দিদির কোনও ক্ষমতা কি আর আছে? মেজরিটির দিকেই আছি', ঋতব্রত শিবিরে তৃণমূলের এই হেভিওয়েট

দেবজ্যোতি কাহালি:'মেজরিটি' যে দিকে সেই দিকেই তিনি। মমতার কাছের মানুষ কেষ্টর পর ঋতব্রত শিবিরে এবার কোচবিহারের হেভিওয়েট নেতা ও প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ! তাঁর দাবি, মেজরিটি যেদিকে রয়েছে সেই দিকেই রয়েছি। অভিষেককে সরিয়ে দিলে অনেকেই ফিরে আসবেন।
বিধানসভা ভোটের ফলাফলের পরই তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ছে মমতা-অভিষেক শিবির। অভিষেকের উপরে সব দোষ চাপিয়ে মমতার সঙ্গ ছেড়েছেন জয়ী বিধায়কদের অধিকাংশই। মুষ্টিমেয় কয়েকজন যারা পড়েছিলেন তাদের অভিমুখও এখন ঋতব্রত শিবিরের দিকে। সেই তালিকায় নাম লেখাতে চলেছেন কোচবিহারের হেভিওয়েট নেতা রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।
কেন মমতা-অভিষেকের উপরে ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ? তৃণমূল নেতা বলেন, ঋতব্রত তৃণমূল বলে কোনও তৃণমূল নেই। তৃণমূল কংগ্রেস আগেও ছিলাম, এখনও আছি। আগামিদিনও তৃণমূল কংগ্রেস থাকব। কিন্তু মেজরিটি যেদিক থাকবে, বিশেষকরে উত্তরবঙ্গের তৃণমূল নেতারা, আমাদেরও সেখানেই থাকার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করছি।
দলের এই ভাঙা হাটে মমতার হাতে কী কোনও ক্ষমতা রয়েছে? রবীন্দ্রনাথ বলেন, দিদিকে সম্মান করি, শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তাঁর হাতে কী কোনও ক্ষমতা আর আছে? একজন সাধারণ কর্মী হিসেবে সেই প্রশ্নটা করছি। গত কয়েক বছর দিদির হাতে কোনও ক্ষমতা ছিল না। ক্ষমতাটা অন্য কোথায় কুক্ষিগত হয়েছিল। যার জন্য দিদির ইচ্ছে থাকলেও তৃণমূল কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মীদের জন্য দিদি কিছু করতে পারেননি। জেলায় জেলায় যারা লুটে খাওয়া লোক তারা সুয়োগ নিয়েছে। দলটার বারোটা বাজিয়ে ছেড়ে দিয়েছে।
সূত্রের খবর, ঋতব্রত তৃণমূলে কোচবিহারের জেলা সভাপতি হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। তাঁর দাবি ২২ বছর ধরে তিনি তৃণমূল দলটা করছেন। বলাই যেতে পারে রবীন্দ্রনাথ ঘোষই কোচবিহার তৃণমূলের প্রতিষ্ঠাতা। প্রাক্তন উত্তরবঙ্গে উন্নয়ন মন্ত্রীর দাবি, অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায়ের জন্যই দলের এই অবস্থা। রবীন্দ্রনাথ বলেন, অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায়ের লড়াই আন্দোলেন অভিজ্ঞতা নেই বললেই চলে। তাঁর সঙ্গে এই যে আইপ্যাক! এরা কারা? ছাট ছোট বাচ্চা ছেলেরা ভিন রাজ্য থেকে এসেছে। আর আমরা লড়াই আন্দোলন করে এই জায়গায় পৌঁছেছি। অনেক অভিজ্ঞতা অর্জনের পরেই দলকে এই জায়গায় নিয়ে এসেছি। ছোট ছোট ছেলেরা আমাদের নির্দেশ দিচ্ছে। তাদের নির্দেশে কাজ করতে গিয়েই দলের ভরাডুবি হয়ে গেল।
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