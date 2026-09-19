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শক্তি বাড়িয়ে এগিয়ে এল আরও কাছে! বাংলাতেই কি আছড়ে পড়বে ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'? বুধ থেকেই বড়সড় দুর্যোগ

Cyclone Arnab Bengal Weather Update: থাইল্যান্ডের ঘূর্ণাবর্ত সমুদ্রের ওপর উষ্ণ সারফেস কাজে লাগিয়ে প্রভূত পরিমাণ জলীয় বাষ্প কাজে লাগিয়ে নিজের শক্তি ক্রমাগত বৃদ্ধি করতে করতে উত্তর আন্দামান সাগরে এসে পৌঁছেছে। বুধবার বিকেল থেকে খেলা ঘুরবে।

Reported ByAyan Ghoshal
Published: Sep 19, 2026, 09:16 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 09:16 AM IST
শক্তি বাড়িয়ে এগিয়ে এল আরও কাছে! বাংলাতেই কি আছড়ে পড়বে ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'? বুধ থেকেই বড়সড় দুর্যোগ

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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