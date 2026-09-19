শক্তি বাড়িয়ে এগিয়ে এল আরও কাছে! বাংলাতেই কি আছড়ে পড়বে ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'? বুধ থেকেই বড়সড় দুর্যোগ

অয়ন ঘোষাল: পুজোর আগেই ঘূর্ণিঝড় অর্ণবের চোখরাঙানি! আর তাতেই শঙ্কিত আবহাওয়াবিদরা। আছড়ে পড়বে কি বাংলার উপকূলেই? শঙ্কায় প্রমাদ গুনছেন তাঁরা। থাইল্যান্ডের ঘূর্ণাবর্ত গত ২৪ ঘণ্টায় সমুদ্রের ওপর উষ্ণ সারফেস কাজে লাগিয়ে প্রভূত পরিমাণ জলীয় বাষ্প কাজে লাগিয়ে নিজের শক্তি ক্রমাগত বৃদ্ধি করতে করতে উত্তর আন্দামান সাগরে এসে পৌঁছেছে। আজ বিকেলের পর যে কোনও সময় এটি নিম্নচাপে পরিণত হবে। পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টায় এটি আরও ঘনীভূত হয়ে ভারতের পূর্ব উপকূলে অন্ধ-ওড়িশার দেড়শো কিলোমিটার দূরে এসে পৌঁছাবে।
এটির ব্যাস সাড়ে ৪০০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। ২২ তারিখ, মঙ্গলবার রাতে এটি ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নিতে পারে। ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হলে এর নামকরণ হবে 'অর্ণব'। নামটি বাংলাদেশের দেওয়া। এরপর এটি অন্ধ্র-ওড়িশা উপকূলে গোপালপুরের দিকে সরে যেতে পারে। আবার অভিমুখ পরিবর্তন করে বালাসোর-দিঘা অভিমুখেও আসতে পারে। আর সেটা হলে... পুজোর আগেই ভয়াবহ দুর্যোগের আশঙ্কায় প্রমাদ গুনছেন সবাই। এদিকে এখনই বৃষ্টি দুর্যোগ চলছে দক্ষিণবঙ্গে। বৃষ্টিতে নাজেহাল হচ্ছে মানুষ।
দক্ষিণবঙ্গে
দক্ষিণবঙ্গে মূলত মেঘলা আকাশ। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা আগামীকাল রবিবার পর্যন্ত। দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতেই কিছু কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতি বেগে দমকা ঝড়ো বাতাস বইবে। সোমবার এবং মঙ্গলবার বৃষ্টি লক্ষ্মণীয়ভাবে কমবে দক্ষিণবঙ্গে। কার্যত দুদিনের বৃষ্টি বিরাম। মারাত্মক কষ্টদায়ক ঘর্মাক্ত পরিস্থিতি তৈরি হবে। ঘরে বাইরে হাসফাঁস অবস্থা তৈরি হবে। বুধবার থেকে আবার বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গে। উপকূলের জেলা পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনাতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। বৃষ্টি বাড়বে বৃহস্পতিবার। বৃষ্টি চলবে শুক্রবার বিকেল পর্যন্ত।
উত্তরবঙ্গে
উত্তরবঙ্গে আজ থেকে আবহাওয়ার প্রভূত উন্নতি। শনি, রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ- উত্তরবঙ্গে কোনও উল্লেখযোগ্য বৃষ্টির সতর্কতা নেই। বৃহস্পতিবার ফের বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলাতে।
কলকাতায়
কলকাতাতে শানি, রবি, সোম, মঙ্গল ও বুধ নামমাত্র বিক্ষিপ্ত অল্প সময়ের হালকা মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। বুধবার বিকেল থেকে খেলা ঘুরবে। বাড়তে শুরু করবে বৃষ্টির পরিমাণ এবং ব্যাপকতা। সেই বৃষ্টি চলতে পারে শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত।
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