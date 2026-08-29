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কৌশিকী অমাবস্যা পালনের জন্য ৫ কোটি, তারাপীঠের উন্নয়নের জন্য সব ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

CM Suvendu Adhikai in Tarapith: এদিন তারপীঠ মন্দিরে পুজো দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু  অধিকারী। তার সঙ্গে ছিলেন মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্য়ায়, বিধায়ক ধ্রুব সাহা-সহ বীরভূম জেলার একাধিক নেতা 

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 29, 2026, 04:56 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 05:38 PM IST
কৌশিকী অমাবস্যা পালনের জন্য ৫ কোটি, তারাপীঠের উন্নয়নের জন্য সব ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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কৌশিকী অমাবস্যা পালনের জন্য ৫ কোটি, তারাপীঠের উন্নয়ণের জন্য সব ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্
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